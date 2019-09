BAZAAR ICONS 2019: a top 10 kedvenc ruhánk a vörös szőnyegről

Ahogy minden év szeptemberében, idén is megrendezésre került a New York-i divathétre időzített BAZAAR ICONS gála, a Harper's BAZAAR divatmagazin rendezvénye. A híres Plaza Hotelben rengeteg sztár, köztük modellek gyűltek össze a divatünnepre, ezzel együtt persze az izgalmas outfitekből sem volt hiány. Mutatjuk is a kedvenceinket!