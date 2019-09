A NUBU divatcég formaruháit viselik a magyar olimpikonok és paralimpikonok a jövő évi, tokiói játékokon.

A eredményhirdetéssel egybekötött sajtótájékoztatón Kulcsár Krisztán, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a formaruhák határozzák meg a sportolói küldöttség arculatát, és kiemelte, hogy a nyolc pályázó, illetve a közülük kiemelt három döntős márka rendkívül színvonalas kollekciót mutatott be.





Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke kifejtette, hogy a fogyatékkal élő sportolók miatt olyan szempontokat is figyelembe kellett venni, hogy például egy kerekesszékes versenyzőnél különösen kényelmesnek kell lennie a ruhaujjnak.



A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem campusán tartott eseményen a Nanushka, a Nubu és a Tomcsanyi ruhatervező cég kollekcióját mutatták be, a modellek között ott volt Karakas Hedvig világbajnoki bronzérmes cselgáncsozó és Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok vízilabdázó. A zsűriben a divatszakma képviselői mellett helyet kapott Verrasztó Evelyn Európa-bajnok úszó és Szilágyi Áron olimpiai bajnok vívó is.



A győztes Nubu képviselői beszédükben hangsúlyozták, a magyar identitás, a márka megjelenése és a rendező Japán iránti tisztelet volt a tervezőmunka során a három fő szempont. A kimonós jegyeket is felvonultató ruhadarabok a fenntarthatóság jegyében biopamutból és újrahasznosítható anyagokból készültek.



A zsűri részéről Lakatos Márk stylist közölte, a formaruhákon keresztül egy egész ország beszélhet magáról szavak nélkül, s így tudathatják a magyarok a világgal, hogy mit üzennek a ruhák nyelvén.