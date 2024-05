Heti szerelmi horoszkóp 2024. május 11-17.: az égi folyamatok szerint több jelentkező is akad

A párkapcsolatban élő és a szingli Oroszlánokra is mozgalmas hét vár a lustálkodós hétvége uán, a Szüzek pedig akkor döntenek a legjobban, ha a barátaikkal töltik a hétvégét. Íme, a heti szerelmi horoszkóp.

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Hétvégén az otthonotokat rendezzétek! Jót tesz a hangulatnak egy kis újítás, átrendezés, kertészkedés. Ha nem éltek együtt, akkor is segíthettek egymásnak. Hétfőtől meglepően anyagiassá válhatsz, amit egyértelműen jelez a hétfői Nap-Uránusz együttállás, és a szerdai Merkúr jegyváltása is. Fontos, hogy ne görcsölj rá a témára, mert a párod megijedhet.

Szingli Kos

Foglalkozz az otthonoddal a hétvégén! Jót tesz a hangulatodnak egy kis újítás, átrendezés, kertészkedés. Ha nincs kerted, akkor is ültethetsz virágokat az ablakodba. Hétfőtől meglepően anyagiassá válhatsz, mit egyértelműen jelez egy hétfői Nap-Uránusz együttállás, illetve a szerdai Merkúr jegyváltása is. Jó lenne, ha nem görcsölnél rá a témára, mert ez nem tesz vonzóvá.

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Ne akadályozzon meg titeket a vasárnapi első fagyos szent abban, hogy kimozduljatok a négy fal közül! Vár a természet. Hétfőtől izgalmas folyamatok indulnak, és minden napra jut valami újdonság. Minden konstelláció arról szól, hogy miközben a kezedbe veszed az irányítást, őrizd meg a nyitottságot, és legyél tekintettel a szerelmedre is.

Szingli Bika

Vasárnap Pongrác, az első fagyos szent ne akadályozzon meg, hogy kimozdulj és elindulj! Vár a természet és olyan emberek, akik hozzád hasonlóan szeretnek kirándulni. Hétfőtől izgalmas folyamatok indulnak, és minden napra jut valami újdonság. Minden konstelláció arról szól, hogy úgy vedd a kezedbe az irányítást, hogy közben nyitott maradsz, és tekintettel tudsz lenni a másikra.

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Ez a hétvége az előző, anyák napi hétvégénél is meghatóbbnak ígérkezik. A kedvesed boldog lesz, ha látja rajtad az érzelmeket. Hétfőtől az a veszély fenyeget, hogy elszólod magad. Vigyázz! Most jobb, ha lakatot teszel a szádra! Ezt javasolja a hétfői Nap-Uránusz együttállás és a szerdai Merkúr jegyváltás is. Természetesen a kedvesed előtt nem kell titkolóznod.

Szingli Ikrek

Ez a hétvége az előző, anyák napi hétvégénél is meghatóbbnak ígérkezik. Valaki várja, hogy láthassa rajtad az érzelmeket. Hétfőtől az a veszély fenyeget, hogy elszólod magad. Vigyázz, és próbálj lakatot tenni a szádra! Ezt a hétfői Nap-Uránusz együttállás és a szerdai Merkúr jegyváltás javasolja. Valójában nem a titkolózás a feladatod, inkább a diszkréció.

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

Hétvégén töltsetek minél több időt együtt. A legjobb az lenne, ha a külvilágot ki tudnátok zárni. De ha ez nem lehetséges, szánjatok időt egymásra is! Hétfőtől olyan bolygóállások lesznek az égen, amelyektől leesik az állad. Olyan baráti gesztusokat kapsz, amelyek megerősítik benned az emberekbe vetetett bizalmadat…

Szingli Rák

Már a hétvégén és a hét során is több „csapdát” állít eléd az élet: könnyen összekeverheted a szerelmet, a hálát és a barátságot. Olyan égi események zajlanak, amelyek szerint mindez kínossá válhat. Legjobb, ha vársz. Még jobb, ha felteszed a kérdést, hányadán álltok, illetve milyen szándékai vannak a másiknak, milyen érzések zajlanak benne?

