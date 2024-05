Napi horoszkóp 2024. május 29.: baljós árnyak vetülnek a mai napra

Feszült bolygóállások lesznek ma az égen, így mi is feszültebbek lehetünk a megszokottnál. Aki teheti magányos tevékenységet is választhat, ha ez nem lehetséges, jól jöhet egy kis önuralom. Napi horoszkóp szerdára.

Napi horoszkóp: feszült bolygóállások vannak az égen

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Szerdára bolygószembenállások mutatnak konfliktusokat. Nem jó ötlet most belemenni a vitákba, mert azok nagyon gyorsan elmérgesedhetnek. Épp ezért jól teszed, ha leginkább magányos tevékenységet választasz.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ha te valamilyen számodra ismeretlen helyzetbe keveredsz, akkor az intuíciója általában helyesen mondja meg számodra, mi a veszélyes és mi nem. Ma pont egy olyan helyzet adódhat, amelyben kényelmetlenül érzed magadat, bár talán magad sem tudod pontosan megfogalmazni, hogy ez miért van így.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Egy szituációban ma mindenki mást gondol egy számodra is fontos dologról. Azonban, ha úgy is érzed, hogy neked van igazad, tartsd most magadban, nem kell feleslegesen vitatkozni olyan ügyekről, amelyekben senki sem tudja meggyőzni a másikat. Hagyd rájuk!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Nagylelkűséged ma nem ismer határokat. Ma valakiről a környezetedben azt feltételezed, hogy bajban van és talán még a segítségedet is felajánlod, de ő talán nem kíván élni vele. Ne erőltesd a dolgot, lehet, hogy jobb is, ha maga oldja meg a dolgokat, így legalább tanul belőlük.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Szerdán ne ronts ajtóstul a háznak. Ha valamit el szeretnél érni, nem biztos, hogy mindent be kell vetned ennek érdekében. Először kezdj finomabb dolgokkal és légy egy kicsit türelmes. Könnyen lehet, hogy kevesebb energia befektetéssel is célt érsz.

