A rövidnadrág hosszú története – Hogyan vált nyári alapdarabbá a sort?

Kényelmes, sikkes, laza – ezekért a tulajdonságaiért szeretjük a forrónadrágot, mely igen megosztó ruhadarab. A rövidnadrág viselése az idők folyamán eltérő jelentéstartalommal bírt, teljesen átformálta a női öltözködést. Cikkünkben ennek a folyamatnak járunk utána.

A rövidnadrág története több mint száz évre visszanyúlik.

Forrás: Conde Nast Collection Editorial

A női rövidnadrágot a gyerekruházat ihlette

Manapság sok nő vásárolgat magának a gyerekosztályon ruhákat, ennek tudatában pedig különösen mulatságos, hogy a forrónadrág eredetileg a fiú ruházatrésze volt. A fiúk egyenruhája egy ún. knickerboxersnek nevezett térd fölé érő nadrág volt, mely egy idő után beszivárgott felnőtt sportruházatba is. Egészen addig csupán bajorok és osztrákok viseltek bőr rövidnadrágot.

Az 1900-as évek elején aztán a női öltözködésben is megjelent a rövidnadrág, eleinte szabadidős viseletként vagy fürdőruhaként.

Ez jó három évtizedig volt így, mígnem az 1930-as években meg nem jelentek a kifejezetten utcai viseletre tervezett darabok. Ennek fő oka a korszak társadalmi változásai voltak, például az emancipáció.

A forrónadrág hűvös fogadtatása

Nem mondhatni, hogy a sortokat tárt karokkal fogadták: New Yorkban egyenesen betiltották, számos helyen megbotránkozást keltett. Az 1940-es években több amerikai állam és város tiltotta be a rövidnadrág nyilvános viseletét, ám a palackból kiszabadult szellemet már nem lehetett visszatuszkolni.

Az olyan pin-up lányok, mint Marylin Monroe vagy Betty Gramble gyakran viseltek combközépig érő rövidnadrágot, mely akkoriban különösen merész viselet volt.

Az 1950-es évekre általános férfi-női viselet lett a rövidnadrág szolidabb verziója, ám továbbra is közönséges ruhadarabként tekintettek rá. A popkultúra révén azonban lekezdett beszivárogni a mainstream divatba.

A rövidnadrágos pin-up lányok sokat tettek a ruhadarab népszerűsítéséért.

Forrás: Hulton Archive

Rövidnadrág betör a hétköznapokba

Ahhoz, hogy a forrónadrág a női öltözködés megkerülhetetlen darabja legyen, szükséges volt a ’60-as, ’70-es évek szexuális forradalmára. A pamutból, bársonyból, szaténból, sőt, szőrméből készült forrónadrágok a miniszoknya alternatívái lettek, és azonnal népszerűvé váltak.

A korábbiaknál rövidebb szabásminta felszabadította a női testet, sortot viselt az egykori first lady, Jackie Kennedy és James Fonda is.

A hatvanas évek hírhedt Daisy Duke rövidnadrágja nem sokat bízott a képzeletre, legkedveltebb anyaga a farmer lett. Az évtizedek során aztán még rövidebbek lettek a ruhadarabok. Így jutottunk el oda, hogy 2020-as években némely darab inkább emlékeztet alsóneműre, mint nadrágra.