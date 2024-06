Horoszkópunk megmutatja, milyen betegségünk lehet: 1. rész

4. Vénusz

Test: Hatással van a vesére, a vénákra, a mirigyekre, főként a petefészekre, a herére, a pajzsmirigyre és a hasnyálmirigyre. A kiválasztásra, a zsír-háztartásra, sőt még a szépészeti beavatkozásokra is.

* Ez a Bika és a Mérleg uralkodó bolygója.

Bika betegségei lehetnek: megfázás, középfül- és torokgyulladás, a pajzsmirigyműködés zavarai.

Mérleg betegségei lehetnek: a hasnyálmirigy és a lép, de vesegyulladás és bőrbetegségek is előfordulhatnak nála.

• Gyógy- és fűszernövényei: Bika: borsmenta, citromfű, cickafark, szegfűszeg. Mérleg: kakukkfű, levendula, cickafarkfű, csombormenta, gyermekláncfű, csalán, zsurló, zsálya.

Lélek: A szerelem megélésének egyik bolygója, a szépség, a harmónia, a szexualitás, az öröm jelölője. Helyzete megmutatja, hogy nőként hogyan „működünk” a párkapcsolatban, illetve férfiként milyen társat választunk magunknak. A kis szerencse bolygójaként a pénzügyekre is utal a horoszkópban.

5. Mars

Test: A hozzá tartozó szervek az epe és a nemi szervek. Ide tartoznak még a szexuális funkciók, az artériák és az izmok működése, a vér oxigénszállító képessége, a szervezet védekezőképessége.

* Ez a Kos és a Skorpió uralkodó bolygója. A Kos betegségei: gyakran panaszkodik fejfájásra, és a szeme is érzékeny, vigyáznia kell a látására. Homlok- és arcüreggyulladás is előfordulhat nála. (Skorpió jellemzői a Plútónál)

• Gyógy- és fűszernövényei: Rozmaring, citromfű, macskagyökér.

Lélek: A szerelmi szenvedély másik bolygója, a férfias energiák megtestesítője. Az agresszió, a potenciál, a cselekvés, tágabb értelemben a háború tartoznak hozzá. A horoszkópban a bolygók finomhangolják a személyiségünket, a Mars megmutatja, hogy nőként milyen partnerre vágyunk, milyen a viszonyulásunk a szexualitáshoz, illetve férfiként hogyan éljük meg a párkapcsolatainkat.