Nincs könnyű ember, olyanok azonban vannak, akik valamilyen személyiségjegyük miatt kifejezetten nehezen kezelhetőek a munkahelyen. Lusták, folyton késnek vagy pletykások, esetleg folyamatosan értetlenkednek vagy egész egyszerűen alkalmatlanok feladatra. Persze bármely csillagjegy szülöttei között találhatók kellemetlen kollégák, van három csillagjegy, akikkel nehezebb együtt dolgozni.

A legrosszabb kollégák: 3 csillagjegy, amelyeket messziről kerülj el a munkahelyen

Forrás: Shutterstock

3 csillagjegy, akik nem könnyű kollégák

Halak (február 19. - március 20.)

A Halak csillagjegy szülöttei álmodozóak és szétszórtak, amelyektől gyakran bájosak, de nem egy munkahelyen. Gyakran elkalandoznak a gondolataik, és nehezen tudnak fókuszálni a feladataikra, sőt, van, hogy azt sem tudják hirtelen, mi a dolguk. Mivel időgazdálkodásban sem a legerősebbek, gyakran elkésnek, pláne, ha előző este egy kicsivel többet ittnak a kelleténél, erre ugyanis hajlamosak. Nem csak az időmenedzsmentjük, az időérzékük is problémás, a félórás ebédszünetet akár több mint egy órásra is elhúzzák, ráadásul imádnak pletykálni is, amivel szintén nem a hasznos munkaórák számát gyarapítják.