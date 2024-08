Heti horoszkóp 2024. augusztus 19-25.: összeesküdtek a bolygók ellenünk

Az év legrázósabb napjával indul a hét, de egész hétvégéig nyugtalanságot érezhetünk. Ennek ellenére próbáljuk meg kihozni a legjobbat a nyár vágéből. Heti horoszkóp következik minden jegynek.

Heti horoszkóp 2024. augusztus 19-25.: feszültséget hoz a telihold hétfőn

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

A hosszú hétvégével kezdődő hét első napja nem csak a hét, de az egész hónap legrázósabb napja. 24 órán belül hét diszharmonikus fényszög lesz az égen. Szerencse, hogy lesz egy semleges és két harmonikus fényszög is. Viszont most nagyon óvatosnak és tapintatosnak kell lenned. Kedden fellélegezhetsz, majd csütörtöktől a Szűzbe lépő Nap rendet hoz magával. Innentől könnyebb dolgod lesz neked (is).

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

A hétfőt nemcsak a telihold árnyékolja be, hanem további három feszült konstelláció is. Emiatt nagy kihívás lesz számodra a béke megőrzése, pedig a hosszú hétvége maradékát jó lenne megúszni konfliktus nélkül. Erre kedden nagyobb esélyed lesz. Csütörtökön a Szűzbe lépő Nap, majd a hétvége elégedettségre ad okot. Végre a terveid szerint alakulhat minden.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Hétfőn a tér (Jupiter) és az idő (Szaturnusz) nem kedvez neked. Vagyis könnyen előfordulhat, hogy eltévedsz és/vagy elkésel. Ezen kívül még két kellemetlen fényszög nehezíti, mérgezi a napodat. Kedden mindennek nyoma sem lesz. Csütörtökön a Szűzbe lépő Nap rávilágít az otthonod és a családod fontosságára. Jusson rájuk időd! És lehetőleg ne csak hétvégenként!

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Már az előző napokban érezhetted, amit hétfőn a bolygók az égre rajzolnak: számodra kedves emberek egymásnak eshetnek, és te nem tompíthatod a feszültséget. Ne aggódj, keddre elillan mindez. A rövid munkahét nem jelent kevesebb feladatot. Sajnos ez érvényes akkor is, ha dolgozol, és akkor is, ha szabadságon vagy. Mindezt ki kell heverned augusztus utolsó hétvégéjén.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

A hétfőt nemcsak a teheti feszültté, hanem további három diszharmonikus fényszög. Ennek tükrében mindent el kell követned, hogy megelőzd a vitákat. Kedden lesz időd ünnepelni. Majd szerdától itt az ideje a pénzügyeidet rendbe rakni. Ebben komoly segítséget nyújt a Szűzbe lépő Nap. Hétvégén a jövővel kapcsolatos tervek kötik le a figyelmedet.