Heti horoszkóp 2024. augusztus 5-11.: valaki nagy hatással lesz rád

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Értelem és érzelem randevúzik nálad, benned. Most kiderül, hogy az IQ-d és az EQ-d is magas. A Merkúr (értelem) és a Vénusz (érzelem) együttállása csütörtökön lesz, de már hétfőtől érzed. Az egész hetedre hatással lesz még egy Hold-Szaturnusz szembenállás is, amely sértődésre adhat okot. Amennyiben nem tüzelsz csípőből, elillan a feszültség, és a hétvégére elül a vihar - írja az Astronet.

