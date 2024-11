4 csillagjegy életében napok múlva újra felbukkan az ex

Négy csillagjegy életében újra felbukkan az egyik ex. Ez egyesekben nyugtalanságot, másokban új remények ébreszthet, de a találkozás régi sebeket is feltéphet. Lássuk, kiknek kell felkészülniük a nagy találkozásra!

Forrás: Shutterstock

Kos

A Kosok szenvedélyes napok elé néznek a Jupiter holdjának köszönhetően. A bolygó energiája biztosítja, hogy a jegy szülöttei nyitottak legyenek a spontán eseményekre - akár egy régi szerelem visszatérésére is. Ez azonban nem biztos, hogy rossz dolog: az ex felbukkanása először nagy meglepetéseket okozhat, de a találkozás lehetőséget adhat arra, hogy tisztázzák a ki nem mondott problémákat.

Skorpió

Izgalmas napok elé néznek a Skorpiók is, nagyon megnő a vonzerejük, és ezt nem csak a közvetlen környezetük veszi észre. Úgy tűnik, az egyik ex is megérzi ezt. A Mars szenvedélyessé teszi a jegy szülötteit, és csak rajtuk múlik, hogy a találkozás mélyebb érzelmeket ébreszt-e, vagy végleg becsukják az ajtót.

Bika

A Plútónak és az Uránusznak köszönhetően új ajtók nyílnak meg a Bikák előtt. A bolygók együttállása gondoskodhat arról, hogy régi emlékek és érzések ébredjenek fel, különösen, ha egy ex újra felbukkan. Különösen igaz ez a hétvégére, amikor a Holdnak és a Vénusznak köszönhetően visszahúz egy régi szerelem. Legfőbb ideje, hogy a Bikák rendezzék az érzéseiket, és kiderítsék, hogy akarják-e, hogy ez a személy újra az életük része legyen.

Ikrek

A következő napok nagyon intenzívek lesznek az Ikrek számára, ha a szerelemről van szó, a Hold most erős hatással van az érzelmekre. Pénteken egy régi szerelem emléke kísérti meg a jegy szülötteit, de nem biztos, hogy egyből el kell nyomni az érzéseket, az Ikrek legyenek nyitottak és kíváncsiak. Talán új alapokra lehet helyezni a kapcsolatot.