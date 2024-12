Komisz lények az otthonunkban: koboldok és manók márpedig léteznek!

Előfordulhat, hogy ez a téma most sokakat megmosolyogtat. Pedig koboldok és manók igenis léteznek! Persze nem olyan formában, mint a mesékben, hanem kicsit másképpen, ugyanis a szellemi szféra lényeiről van szó. Vannak olyan országok, ahol nagyon is valósnak tartják a manókat, főleg az északi népeknél különös jelentőségük van. Izlandon például a kertek végében külön kis otthonokat készítenek a részükre, annak jeléül, hogy tisztelik a jelenlétüket. Nagyon sokszor, ha valaki negatív eseményeket érzékel a lakásában az éjszaka folyamán, akkor az nem feltétlenül démon, elhunyt lélek vagy bármilyen ártó szellemi lény, hanem akár egy manó vagy kobold is lehet - kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Az ünnepek közeledtével az üzleteket ellepik a cuki kis manócska figurák.

Ijesztőek vagy cukik a manók?

A manók nem láthatóak fizikai szemmel, ezért csak érzékelni lehet a jelenlétüket. De annyi biztos, hogy nagyon pici lények. Kedvesek, kicsit játékosak, pajkosak, és mindig vidámságot hoznak az emberek életébe. Olyan szellemi lények, akik varázserővel bírnak, és ha kellően tiszteljük őket, akkor akár még a segítségünkre is lehetnek. Nem véletlenül mondják, hogy vannak olyan manók, akik támogatnak minket például a gazdagság megteremtésében. Őket hívják szerencsemanóknak. Maguktól is megjelenhetnek egyes helyeken, de aki a szellemvilágban jártas, behívhatja vagy akár el is küldheti őket valakihez.

Hahó, manó!

Hogyan vehetjük észre, hogy esetleg az otthonunkban is jelen vannak? Ha éjszakánként zörgéseket hallunk, de ennek semmilyen fizikai oka nem lehet, és ez akár több alkalommal is megismétlődik. Vagy ha egyes tárgyak nem ott vannak, ahova letettük őket. Ha szeretnénk bizonyítékot szerezni, akkor fotózzuk le napközben, hogy mit hova helyeztünk. Mivel pajkosak, másnap reggelre átrendezhetik ezeket a tárgyakat.

Manók nélkül nincs karácsonyi az utóbbi években.

Amennyiben tudatosan szeretnénk velük felvenni a kapcsolatot, akkor érdemes az éjszaka folyamán rájuk gondolni, és kérni a segítségüket például anyagi javak terén. Azért pont az éjszakai órákban, mert akkor igazán aktívak. Ezért is fordulhat elő, hogy sokszor olyan kisgyerekek látják őket, akik nyugtalanul alszanak. De az állatok is láthatják őket ugyanúgy, mint más szellemi lényeket. Azon kívül, hogy tisztelettel fordulunk feléjük, azzal is a kedvükre tehetünk, hogy az otthonunkon belül vagy az udvaron készítünk számukra egy manólakot.