A következő hét bolygóállásai sok jegynek szerencsét hozhatnak. Heti karrier- és pénzhoroszkópból kiderül, te mire számíthatsz.

Karrier- és pénzhoroszkóp: erre számíts január 27-től február 2-ig

Kos

Kedden és szerdán a Vízöntőben együtt áll a Nap, a Hold, a Merkúr és a Plútó. Ezek a bolygók a barátaid és szövetségeseid fontosságára akarja felhívni a figyelmedet. Most igazán akkor boldogulsz, ha jó csapatjátékos vagy.

Bika

A héten 4 bolygó együtt állás a karrieredben nagyszerű új lendületet jelez. Azt is tanácsolják a bolygók, hogy ne siesd el a választ! Február 1-jén bolygód, a Vénusz együttáll a Holddal és a Neptunusszal a Halak jegyében, és a megérzéseidet élesíti ki.

Ikrek

Ezen a héten felgyorsulnak az események: remek bolygóegyüttállások a vitorládba hajtják a szelet. Neked annyi a dolgod, hogy befogd a jó szeleket, és haladj. Pénzügyekben is pozitív változás várható.

Rák

Számodra nem a szerdai újhold hozza az új inspirációt, hanem a szombati bolygóegyüttállás. Ettől még szerdán készíthetsz új terveket, kitűzhetsz új célokat, de nem leszel maximálisan elégedett szombatig. Úgy érzed, hiányzik még valami apróság. Ez a részlet szombaton kerül helyére.

Oroszlán

Most többen is szeretnének veled együttműködni, kérdés, te is így gondolod-e… Egy másik, szombati bolygótömörülés léket üthet a pénztárcádon, ha nem tudsz ellenállni a téli leárazásoknak. Jobb, ha picit visszafogod magad.

Szűz

Bolygód, a Merkúr kedden átlép a Vízöntőbe, mely egyrészt fellélegzést hoz, másrészt a Holddal, majd a Plútóval áll együtt, ami más megvilágításba helyezi a munkádat. Elismerést kapsz, te mégis másra vágysz. Kezdj el dolgozni a váltáson!

Mérleg

Kifejezetten inspirálóan hat rád az a bolygótömörülés, amely kedden és szerdán a Vízöntő jelében lesz. Négy bolygó, így a Nap, a Hold, a Merkúr és a Plútó áll együtt. Ez ihletet hoz, ami megoldást jelent olyasmire, amire eddig nem találtad a választ.

Skorpió

Valami sok fejtörést okoz neked. Január utolsó napjaiban egy óriási bolygótömörülés segít a holtponton átbillenni. De ne siess a döntéssel, ugyanis szombaton egy másik óriási bolygótömörülés új ötletet hoz neked, hogy hogyan kéne mindezt kivitelezned.