Heti szerelmi horoszkóp május 5-11.: az Oroszlánnak le kell higgadnia, a Vízöntő eljuthat a szakításig, ha nem vigyáz

A hosszú hétvége rengeteg lehetőséget nyújtott a romantikus programokra, most viszont ideje visszarázódni a hétköznapokba, amelyek ingerültebbé tehetnek bennünket. Heti szerelmi horoszkóp következik minden jegynek.

Heti szerelmi horoszkóp május 5-11.

Forrás: Shutterstock

Heti szerelmi horoszkóp május 5-11.

Kos

Erős tűz elemű energiák hatnak rád. A Vénusz a Kos jegyében van, amitől most garantált, hogy nagy sikered lesz, ha hódítani, csábítani akarsz. Szingliként most kellene ismerkedned.

Bika

Hétfőtől bárki idegesít, mosolyodj el, és vedd észre, hogy ő a tükörképed! Ez lehet éppen a párod is… Ha szingli vagy, akkor pedig egy potenciális jelölt!

Ikrek

Hallgatnod kellene a párodra, amikor azt mondja, hogy felesleges túl agyalnod a dolgokat. Rakj rendet a fejedben, és minden megoldódik! Bízz a tanácsaiban, mert helyesen látja a dolgokat.

Rák

Az anyagi kihívásokat továbbra is komolyan kell venned. Maradj megfontolt, és egyeztess a pároddal! Hiszen neki is fontos, hogy nem menj mínuszba. Keddtől azt tapasztalod, hogy békésebbek az emberek a közeledben. Ez belőled ered: te békésebb vagy, ezért a többiek is.

Oroszlán

A másik azért szeretett beléd anno, mert vállalod az érzéseidet, és mindig őszinte vagy. Ez viszont most generálhat nézeteltérést. Vedd észre, ha a másik nem tud figyelni, vagy más a véleménye! Ez nem jelent világvégét. Le kell higgadnod, és meg kell kérdezned, hogy ő mit szeretne.

Szűz

Sok tervetek van, de most jól kell kalkulálni pénzzel és idővel. A bolygók szerint hol téged, hol a párodat kell visszarángatni a földre. Szerencsés fényszögeknek hála kedden és szerdán a józan ész „győzelmét” ünnepelhetitek.

Mérleg

Mindig van min idegeskedni, de te is tudod, hogy felesleges, és a hozzáállásodon múlik minden. A párod folyton ezt szajkózza. Mikor hallgatsz rá? Ugye, tudod, hogy jót akar? Megnyugvást csak szerdától mutatnak a bolygók. Vagyis ki kell tartanod, és eljön a te időd…

Hétfőtől a bolygók szerint valaki flörtölni kezdhet veled. Lehet, hogy észre sem veszed. Ha mégis, akkor reagálj egyértelműen! Ha szingli vagy, akkor érdemes esélyt adni neki.

Nyilas

Oroszlán Holddal indul a hét, ami nagy lendületet ad, de nem szabad túlságosan felpörögnöd, mert a másik azt hiheti, hogy őt sürgeted. Nyugtasd meg őt időben, hogy nem vársz el tőle olyan tempót, amit magadnak diktálsz! Ezzel megelőzheted a sértődést.

Bak

Hétfőtől sokat panaszkodhatnál a párodnak azokra, akik sokat panaszkodnak neked. De ezáltal nem lennél jobb, mint ők. Szóval ne tedd! Inkább figyeljetek egymásra és a közös eredményeitekre.

Vízöntő

A Hold-Plútó szembenállás felszíthatja azt az összetűzést, amin azt hitted, hogy már túl vagytok. Ha nem akarsz eljutni a szakításig, maradj csendben! Tévedsz, ha azt hiszed, hogy meg kell védened magadat!

Halak

Sűrű napok jönnek, de a feszültségek ellenére is képes leszel megőrizni a harmóniát. Ez a párodra is jó hatással lesz… Ha szingli vagy, akkor szerdától beléphet az életedbe valaki.