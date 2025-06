Ezek a csillagjegyek szerelmi háromszögbe bonyolódnak idén nyáron a tarot szerint

A Bika, az Oroszlán és a Mérleg.

A Bika földjegy, az Oroszlán tűzjegy, a Mérleg pedig levegőjegy, így elsőre igencsak valószínűtlen triónak tűnnek. A nyári horoszkóp alapján azonban mégis van valami közös ezekben a jegyekben, ami miatt most könnyen keresztezik egymás útját. Ha picit közelebbről megvizsgáljuk ezt a csillagjegy hármast, már lehet, hogy nem is tűnik olyan elképzelhetetlennek hármójuk kapcsolata. A Bika hajlamos kapaszkodni a múltbeli kapcsolataiba, és bár van valami romantikus abban, ahogyan idealizálja az ex-partnereit, ez igencsak megnehezíti számára, hogy esélyt adjon új kapcsolatoknak. Így nem is olyan meglepő, hogy a Bika lehet ennek a lehetséges szerelmi háromszögnek a középpontjában. Éppen azon dolgozik, hogy elengedje azokat a mérgező mintákat, amelyek a múltban tartják. Talán éppen ezért olyan elszánt az Oroszlán, hogy a tettek mezejére lépjen és meghódítsa a Bikát. Az Oroszlán számára nem idegen a reflektorfény és az, hogy sokféle potenciális hódolót vonzzon, a Bika azonban mintha ügyet sem vetne erre. És bár a Mérleg látszólag kevésbé érdekelt a háromszög végkimenetelében, mégis tagadhatatlan az a kapcsolat, amit ő is érez. Lehet, hogy ennek a szerelmi háromszögnek nem lesz egyértelmű lezárása, de az biztos, hogy a Bika, az Oroszlán és a Mérleg között feszülő vonzalmat és izgalmas energiát esélytelen figyelmen kívül hagyni.