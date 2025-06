Ezekért a tulajdonságaikért ki nem állhatják az egyes csillagjegyek szülötteit – Magadra ismersz?

Mindennek meg van az oka, nincs ez másként az egyes kellemetlen jellemvonás esetén sem. Az asztrológia segítségünkre lehet annak feltérképezésében, hogy mik a legrosszabb tulajdonságainak, mivel horoszkópunk egészen pontos képet rajzol le személyiségünkről. Annak érdekében, hogy segítsük a jellemfejlődést, összeszedtük a csillagjegyek legkiállhatatlanabb tulajdonságait.

Mik a csillagjegyek legirritálóbb tulajdonságai?

Csillagjegyek elviselhetetlen tulajdonságai

Kos csillagjegy (03.21.–04.20.)

Számos erénye mellett a Kos csillagjegy szülötteinek legirritálóbb tulajdonsága a türelmetlensége. Ha valami nem úgy és nem akkor történik, ahogy a Kos akarja, alkalmazkodás és kivárás helyett fejjel rohan a falnak, gyakran impulzív, gondolkodás nélkül átgázol mindenkin. Állandó versengésük sem válik előnyükre, ugyanis az emberek nem szeretik, amikor állandóan rájuk licitálnak

Bika csillagjegy (04.21.–05.20.)

Makacs és rugalmatlan csillagjegy a Bika, akit képtelenség kimoccantani komfortzónájából, megszokott rutinjukhoz még akkor is ragaszkodnak, ha javukra válna a változás. Meg vannak győződve a saját igazukról, aki pedig nem ért velük egyet, le van hurrogva. Merevségük különösen rosszul jön, amikor kihívásokkal állnak szemben, mivel ahelyett, hogy megküzdenének velük, inkább beletörődnek sorsukba.

Ikrek csillagjegy (05.21.–06.21.)

Az Ikrek állatövi jegy csiripelő természete könnyen átcsaphat üres, fárasztó fecsegésbe, ami sokakat fáraszthat, azonban mégsem ez a legkibírhatatlanabb jellemvonásuk. Ugyanis ez a csillagjegy hajlamos kétszínűségre, énközpontú, a valóságot mindig saját igényei szerint színezi, emiatt nehéz benne megbízni az asztrológia alapján.

Rák csillagjegy (06.22.–07.22.)

Jaj annak, aki a Rák érzelmein próbál kiigazodni. Aki ezzel empatikus, családközpontú csillagjeggyel barátkozik, olyan, mintha egy érzelmi hullámvasútra váltott volna jegyet, ahonnan nincs leszállás. Érzékenységük miatt ugyanis rendkívül sértődékenyek, főleg ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy eltervezték, a megbocsátás pedig nem is szerepel a szótárukban.

Oroszlán csillagjegy (07.23.–08.22.)

Született vezéregyéniségek az Oroszlán állatövi jegy szülöttei, ám esetükben a főnök és vezető szó között elmosódik a határ. Hajlamosak főnökösödni mások felett, emellett önbizalmuk gyakran átcsap beképzeltségbe. Hiúságuk és arroganciájuk miatt csak a saját érdekeikre koncentrálnak, amik miatt sokakat elmarnak maguk mellől.

Szűz csillagjegy (08.23.–09.22.)

Kívánni sem lehetne jobb barátot egy Szűz csillagjegyűnél, ám segítőkészsége mellett kritikus, perfekcionista természetét is egy csomagban kapjuk. Az élő fába is beleköt, mindenkiről és mindenről megvan a maga epés véleménye, miközben a saját hibái felet szelíden átsiklik. Hajlamos olyan dolgokba is beleszólni, amire nincs rálátása, sokszor túlanalizálja a dolgokat.

Mérleg csillagjegy (09.23.–10.22.)

Előszeretettel tetszeleg a békegalamb szerepében a Mérleg csillagjegy, ám békevágya a legnagyobb ellensége. Képtelen döntést hozni, megfelelési kényszeres, amivel másoknak is kényelmetlenséget okoz, manipulatív, de gyakran küzd önértékelési problémákkal. Kibírhatatlan anyagiasságuk ellenére pedig rettenetesen bánnak a pénzzel.

Skorpió csillagjegy (10.23.–11.22.)

A legszélsőségesebb állatövi jegy titkolózása és bizalmatlansága révén legfeljebb önmagának árt. Azonban lobbanékony természete miatt a környezetében élők úgy érezhetik, mintha egy időzített bomba mellett üldögélnének. Előszeretettel hibáztat másokat, irigysége pedig nem ismer határokat, de bosszúvágyuk, haragtartásuk sem épp kellemes jellemvonás.

Nyilas csillagjegy (11.23.–12.21.)

Szabad lelkű, vidám csillagjegy a Nyilas, akikkel öröm időt tölteni, ám görcsösen ragaszkodnak a boldogsághoz, így gyakran meggondolatlanok. Előszeretettel mondanak nagyot, nehezen tartják be az ígéreteket, és gyakran nem törődnek mások érzelmeivel. Nem mindig tartják be a határokat, ami megnehezíti a mély kapcsolatok kialakítását számukra.

Bak csillagjegy (12.22.–01.20.)

A bak megfontoltsága és földhöz ragadt természete remekül beválik a karrierben, ám a külvilág számára gyakran tűnhet ridegnek és számítónak. Mindemellett szinte lehetetlen elvárásaik vannak másokkal szemben, amit nem mindig könnyű elviselni, ahogy keményfejűségük, rugalmatlanságuk miatt sem mások kedvencei.

Vízöntő csillagjegy (01.21.–02.18.)

Formabontó ötleteiről ismert Vízöntő csillagjegy egy igazi akarnok bír lenni, amivel minden körülötte lévő embert kikészít. Az önkritika szót hírből sem ismeri, nagyon gyakran előítéletes, elképzeléseitől lehetetlen eltántorítani észérvekkel. Állandó lázadásukkal nemhogy keresik, egyenesen generálják a konfliktusokat, mellettük lehetetlen unatkozni.

Halak csillagjegy (02.19.–03.20.)

Gazdag képzelőerővel van megáldva a Halak jegy, azonban emiatt az álomvilág és valóság között elmosódnak náluk a határok. Emiatt realitásérzékük a nulla felé tendál, konfliktuskezelés helyett mindig menekülőre fogja, de rendkívül sértődékeny is. Előszeretettel fészkeli be magát áldozatszerepbe, megfelelési kényszere pedig szinte elviselhetetlen.