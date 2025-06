Péntek 13: ezért válhat valóra minden rémálmod ezen a napon – A szakértő elárulta

Ha egy 13-ai dátum péntekre esik, mindenkinek összeszorul a gyomra. A 13-asra rásütött balszerencse bélyege ugyanis az évek alatt nem kopik ki az emberek tudatából. A 13-as szám baljóssága a tarot kártyával köthető össze, ahol a 13-hoz a halál kártyát kötik. Egy másik megközelítés szerint pedig azért balszerencsés a 13-as, mert a teljességet jelentő 12-es után van. Gondoljunk csak bele: 12 hónap van, 12 szám van az órán, ez önmagában a teljességet jelöli, a 13-as pedig ezt lépi túl, innen a negatív jelentés. Mindezek tudatában nem meglepő, hogy statisztikailag is kimutatható a péntek 13-án történő balszerencsék nagyobb aránya. Szlovák Eszter spirituális tanácsadó most elmondta, hogy miért lehetséges ez, és hogyan védekezhetünk a péntek 13 ártó hatásai ellen.

A péntek 13-tól már tudat alatt rettegünk, ez lehet a baj

Forrás: Shutterstock

Ezért történnek rossz dolgok péntek 13-án

Már reggel nem hallod meg az ébresztőt, nem találod meg a kedvenc blúzodat, elkésel a munkából és az irodában le is öntöd magad kávéval... ismerős az érzés? Vannak olyan napok, amikor egyszerűen semmi sem megy simán, akárhogy is próbálkozunk, balszerencse kísér minket bárhová is megyünk. Ha egy ilyen nap pont péntek 13-ra esik, akkor pedig máris megszólal a fejünkben a vészcsengő: el vagyunk átkozva? A baljós dátum csinálja ezt velünk?

Bár Amerikában nagy kultusza van a 13-as számtól való félelemnek – nincs 13. emelet a társasházakban, ha csak tehetik nem használják a 13-as számot sehol – ez Szlovák Eszter szerint inkább csak babona. A spirituális tanácsadó most tiszta vizet öntött a pohárba, hogy elmagyarázza, miért is olyan különleges a péntek 13.

Mindenkinek az egyéni számmisztikájától függ, hogy ez a nap szerencsét vagy balszerencsét hoz számára. Például, ha a névszám és a születési dátum rezonál a 13-as számmal, ami ugye összeadva 4-et ad ki, akkor kifejezetten kedvezően is alakulhat ez a nap. A péntek pedig valójában a nagypéntekre utal, mint szomorú napra, ugyanis ekkor feszítették keresztre Jézust. Innen jön a misztikus, már-már negatív dátum, de valójában a félelem és a negativitás belőlünk jön és önbeteljesítő jóslatként működik ezen a napon

– fejtette ki Szlovák Eszter, aki kiemelte: