Benedek Tibor 5 éve hunyt el: Epres Panni szívszorító szavakkal emlékezett meg róla

Benedek Tibor válogatott vízilabdázó 2020 nyarán, hosszan tartó betegség után, 47 éves korában hunyt el. Felesége, Epres Panni akkor is csendesen, méltósággal viselte a veszteséget, és most is így emlékezett meg róla.

Benedek Tibor és Epres Panni

Forrás: MTI

Benedek Tibor 5 éve hunyt el - Így emlékezett Epres Panni

Napra pontosan öt év telt el azóta, hogy Benedek Tibor – háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó – örökre eltávozott. Az évfordulón özvegye, Epres Panni ismét megemlékezett róla: egy régi fotót posztolt. A képhez - amit itt nézhetsz meg - mindössze ennyit írt: „5 év. És örökké.”

Epres Panni az elmúlt években többször is nyíltan beszélt arról, hogyan élte meg férje elvesztését, és hogyan igyekszik két gyermekükkel, Mórral és Barkával teljes életet élni. Legutóbb azt mondta, nagyon hálás a sok szeretetért és odafigyelését, de már nincs szüksége együttérzésre. Úgy gondolja, mindenki veszít el valakit, valakiket az életében, és onnantól kezdve már másképpen él.