Heti karrier- és pénzhoroszkóp szeptember 1-7.: A Ráknak jól indul a szeptember, a Halakra rengeteg feszültség vár

Itt van az ősz, itt van újra... Vége a nyári lazaságnak, hosszabb szabadságoknak, utazásoknak, itt az ideje, hogy visszazökkenj a munka és a tanulás világába. Ha tudni szeretnél, mit tartogat számodra szeptember eleje, olvasd el, mit üzen a csillagjegyeknek a heti karrier- és pénzhoroszkóp.
Megkönnyebbülést hoz számodra a hét elején a Szaturnusz távozása a jegyedből: kevesebb lesz a nyomás, és tisztábban látsz a munkában is. Kedden a Szűzbe lépő Mars segít, hogy szorgalmasan, kitartóan dolgozz – ha most indulsz új projekttel, jó eséllyel stabil alapot teszel le.
A Szaturnusz és Merkúr jegyváltása a munkában és az üzletben is neked kedvez: régóta húzódó ügyekre most kaphatsz új megoldási ötleteket. Pénzügyileg is felbukkanhat egy régi kapcsolat, ami hasznos lehetőségként tér vissza.
Szaturnusz visszalépése a Halakba régi munkahelyi vagy szakmai kérdéseket hozhat vissza. Lehet, hogy újra előkerül egy korábbi projekt, vagy egy régi főnök hív megint együttműködésre. Ez jó esély lehet, ha tisztábban látod, mit akarsz.
A szeptember jól indul: a Szaturnusz most neked dolgozik, segít hosszabb távon gondolkodni. Munka vagy tanulás terén is szerencsés időszak, mert bármi, amibe most belevágsz, tartós alapot teremthet.
A hét elején kísérthet az irigység, főleg munkahelyi vagy pénzügyi helyzetekben: úgy tűnhet, mások jobban állnak. Fontos, hogy ne ezen rágódj, hanem azon dolgozz, hogyan optimalizálhatod a kiadásaidat.
Kezdődik a te szezonod, de nem minden feszültség nélkül. A Merkúr belépése a jegyedbe szerencsét hoz: jobban átlátod a feladataidat, precízen tudsz dolgozni. Pénzügyeidben most nagy szerepe van a tervezésnek: ha költségvetést írsz, stabil maradsz.
A héten sok megbeszélés és egyeztetés várhat rád, de fontos, hogy a lényegre koncentrálj, különben elúszol az időddel és az energiáddal. Pénzügyekben most nem a kapkodás hoz sikert, hanem a türelem.
Munka és pénzügyek terén hallgass a józan eszedre, ne másokra. A hét második felében a holdfogyatkozás miatt feszültebb lehet a légkör – ne hozz hirtelen pénzügyi döntést, várd meg, míg tisztábban látsz.
Szeptember indulása tele van feszültségekkel körülötted, de ha nem mész bele minden vitába, sok energiát spórolsz. A munkában ez különösen előnyös, mert így a lényegre koncentrálhatsz. Anyagiakban ne tervezd túl előre a dolgokat, mert most az számít, hogy a jelenben mit tudsz megoldani.
Szaturnusz visszalépése a Halakba segít átgondolni, milyen szakmai utakat érdemes folytatnod, és melyeket kell elengedni. Ez a pénzügyeidre is hat: régi hibákból most tanulhatsz. Merkúr azt tanácsolja, tervezz tudatosan, akár tanulás, akár új munka kapcsán.
Hullámzó hét vár rád. Ez a munkahelyi teljesítményedre és a pénzügyi önbizalmadra is hatással lehet. Ne engedd, hogy minden vélemény kizökkentsen, maradj a saját stratégiádnál. A hétvégén ne erőltesd a számolgatást vagy nagy pénzügyi döntéseket, mert most könnyebben látsz mindent borúsabban.
Számodra különösen intenzív hét jön: a Szűz–Halak tengelyen zajló feszültségek hatással vannak a munkádra és a pénzügyeidre is. A Merkúr belépése a Szűzbe előhozhatja, hogy valaki túlságosan kritikus körülötted – próbáld nem a szívedre venni.
