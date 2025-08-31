Heti karrier- és pénzhoroszkóp szeptember 1-7.: A Ráknak jól indul a szeptember, a Halakra rengeteg feszültség vár

Itt van az ősz, itt van újra... Vége a nyári lazaságnak, hosszabb szabadságoknak, utazásoknak, itt az ideje, hogy visszazökkenj a munka és a tanulás világába. Ha tudni szeretnél, mit tartogat számodra szeptember eleje, olvasd el, mit üzen a csillagjegyeknek a heti karrier- és pénzhoroszkóp.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp

Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp szeptember 1-7.

Kos

Megkönnyebbülést hoz számodra a hét elején a Szaturnusz távozása a jegyedből: kevesebb lesz a nyomás, és tisztábban látsz a munkában is. Kedden a Szűzbe lépő Mars segít, hogy szorgalmasan, kitartóan dolgozz – ha most indulsz új projekttel, jó eséllyel stabil alapot teszel le.

Bika

A Szaturnusz és Merkúr jegyváltása a munkában és az üzletben is neked kedvez: régóta húzódó ügyekre most kaphatsz új megoldási ötleteket. Pénzügyileg is felbukkanhat egy régi kapcsolat, ami hasznos lehetőségként tér vissza.

Ikrek

Szaturnusz visszalépése a Halakba régi munkahelyi vagy szakmai kérdéseket hozhat vissza. Lehet, hogy újra előkerül egy korábbi projekt, vagy egy régi főnök hív megint együttműködésre. Ez jó esély lehet, ha tisztábban látod, mit akarsz.

Rák

A szeptember jól indul: a Szaturnusz most neked dolgozik, segít hosszabb távon gondolkodni. Munka vagy tanulás terén is szerencsés időszak, mert bármi, amibe most belevágsz, tartós alapot teremthet.

Oroszlán

A hét elején kísérthet az irigység, főleg munkahelyi vagy pénzügyi helyzetekben: úgy tűnhet, mások jobban állnak. Fontos, hogy ne ezen rágódj, hanem azon dolgozz, hogyan optimalizálhatod a kiadásaidat.

Szűz

Kezdődik a te szezonod, de nem minden feszültség nélkül. A Merkúr belépése a jegyedbe szerencsét hoz: jobban átlátod a feladataidat, precízen tudsz dolgozni. Pénzügyeidben most nagy szerepe van a tervezésnek: ha költségvetést írsz, stabil maradsz.

Mérleg

A héten sok megbeszélés és egyeztetés várhat rád, de fontos, hogy a lényegre koncentrálj, különben elúszol az időddel és az energiáddal. Pénzügyekben most nem a kapkodás hoz sikert, hanem a türelem.

Skorpió

Munka és pénzügyek terén hallgass a józan eszedre, ne másokra. A hét második felében a holdfogyatkozás miatt feszültebb lehet a légkör – ne hozz hirtelen pénzügyi döntést, várd meg, míg tisztábban látsz.