Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 11., vasárnap Ágota

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
botrány

Nicola Peltz takarított az Instagramján: mindent kitörölt, ami Beckhamékkel kapcsolatos

botrány Nicola Peltz Victoria Beckham
Horváth Angéla
2026.01.11.
Nicola Peltz az év elején nagytakarítást tartott az Instagramján: a színésznő több olyan bejegyzést is eltüntetett, ami férje családjához köthető – köztük egy korábbi, Victoria Beckhamnek szánt születésnapi üzenetet is.

A 31 éves Nicola Peltz azzal kezdte 2026-ot, hogy átnézte a profilját, és mindent eltávolított, ami a Beckham családhoz kapcsolódik. A törölt tartalmak között volt egy 2024-es poszt is, amelyet Victoria Beckham 50. születésnapjára tett ki: közös fotójuk mellé akkor azt írta, „Boldog születésnapot a gyönyörű anyósomnak, Victoria Beckhamnek.”

Nicola Peltz végzett Beckhamékkel
Nicola Peltz végzett Beckhamékkel
Forrás: Instagram

A posztra Victoria Beckham is reagált: „Nagyon szeretlek!!!!!” – írta. A Page Six megkereste Nicola Peltz és Victoria Beckham képviselőit, hogy kommentálják a történteket, de nem kaptak választ. 

Nicola Peltz és Brookly Beckham már csak ügyvédeken keresztül kommunikál Beckhamékkel

Nicola Peltz azután távolította el a Beckham családhoz köthető posztokat, hogy pár napja férje, a 26 éves Brooklyn üzent a szüleinek: kizárólag az ügyvédeiken keresztül keressék őt. Úgy tudni, a feltörekvő séf azt is jelezte, nem szeretné, ha a szülei a közösségi médiában megemlítenék. A háttérben állítólag az áll, hogy Brooklyn Beckham megsértődött azokon a cikkeken és pletykákon, amelyek szerint Nicola Peltz irányítja őt.

A Brooklyn Beckham és a szülei között akkor mérgesedett el a viszony, amikor tavaly áprilisban elterjedt, hogy Brooklyn nem áll szóba az öccsével, Romeo Beckhammel Romeo barátnője, Kim Turnbull miatt. A helyzet májusban tovább romlott: Brooklyn és Nicola Peltz nem jelentek meg David Beckham 50. születésnapi partiján, majd ősszel a legidősebb Beckham fiú letiltotta családtagjait az Instagramon. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Brooklyn Beckham megható sorokkal köszöntötte feleségét: „Én vagyok a legszerencsésebb férfi”

Beckhamék fia a családi viszály ellenére is szerelmi vallomással köszöntötte feleségét, Nicola Peltzt.

Sokatmondó: két családtagjával továbbra is tartja a kapcsolatot Brooklyn Beckham

A napokban bombaként robbant a hír, hogy David és Victoria Beckham már csak az ügyvédeiken keresztül beszélhetnek az elidegenedett gyermekükkel.

Mélypontra jutott a Beckham család: Brooklyn már csak ügyvédeken keresztül beszél a szüleivel

A Beckham házaspár és Brooklyn kapcsolata annyira megromlott, hogy egy időre már nem a szülői telefonhívások, hanem ügyvédi levelek jelentették az egyetlen kommunikációs csatornát.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu