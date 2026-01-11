Nicola Peltz takarított az Instagramján: mindent kitörölt, ami Beckhamékkel kapcsolatos

A 31 éves Nicola Peltz azzal kezdte 2026-ot, hogy átnézte a profilját, és mindent eltávolított, ami a Beckham családhoz kapcsolódik. A törölt tartalmak között volt egy 2024-es poszt is, amelyet Victoria Beckham 50. születésnapjára tett ki: közös fotójuk mellé akkor azt írta, „Boldog születésnapot a gyönyörű anyósomnak, Victoria Beckhamnek.”

Nicola Peltz végzett Beckhamékkel

Forrás: Instagram

A posztra Victoria Beckham is reagált: „Nagyon szeretlek!!!!!” – írta. A Page Six megkereste Nicola Peltz és Victoria Beckham képviselőit, hogy kommentálják a történteket, de nem kaptak választ.

Nicola Peltz és Brookly Beckham már csak ügyvédeken keresztül kommunikál Beckhamékkel

Nicola Peltz azután távolította el a Beckham családhoz köthető posztokat, hogy pár napja férje, a 26 éves Brooklyn üzent a szüleinek: kizárólag az ügyvédeiken keresztül keressék őt. Úgy tudni, a feltörekvő séf azt is jelezte, nem szeretné, ha a szülei a közösségi médiában megemlítenék. A háttérben állítólag az áll, hogy Brooklyn Beckham megsértődött azokon a cikkeken és pletykákon, amelyek szerint Nicola Peltz irányítja őt.

A Brooklyn Beckham és a szülei között akkor mérgesedett el a viszony, amikor tavaly áprilisban elterjedt, hogy Brooklyn nem áll szóba az öccsével, Romeo Beckhammel Romeo barátnője, Kim Turnbull miatt. A helyzet májusban tovább romlott: Brooklyn és Nicola Peltz nem jelentek meg David Beckham 50. születésnapi partiján, majd ősszel a legidősebb Beckham fiú letiltotta családtagjait az Instagramon.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: