A menstruáció alatti sport komoly kockázatot rejt: az új kutatási eredmények óvatosságra intik a nőket

Az úgynevezett piros betűs napokon látszólag még egy félórás edzés is nagy kihívást jelenthet. Persze, ha jól esik, akkor nyugodtan sportolhatsz menstruáció alatt is, azonban egy kutatás szerint ilyenkor fokozottan nagy bizonyos sérüléseknek a veszélye.

Érdemes óvatosnak lenni a menstruáció alatti sportolásnál.

Forrás: Getty Images

Sportolni a menstruáció alatt is lehet, de fokozott óvatosságra van szükség A menstruáció alatti sportolás engedélyezett a szakértők szerint is.

Ha jól esik, akkor sportolj nyugodtan menstruáció alatt is, de figyelj a terhelés arányaira.

Bizonyos sérülések veszélye megnő menstruáció alatt

Spanyol és brit kutatók azt vizsgálták, hogy a menstruáció befolyásolja-e a sérülések gyakoriságát vagy súlyosságát. A tudósok spanyol női labdarúgókon tesztelték az elméletüket, az eredményeket pedig a Frontiers in Sports and Active Living folyóiratban publikálták. „Maga a menstruáció nem feltétlenül növeli a sérülések gyakoriságát” – mondta Dr. Eva Ferrer, a Sant Joan de Déu Kórház sportorvosa és a Barcelona Innovation Hub nőiegészség-szakértője, és hozzátette:

„Bár a sportolók nem sérültek meg gyakrabban a menstruáció alatt, a menstruáció idején történt sérülések háromszor több pihenőnapot eredményeztek, mint a ciklus egyéb szakaszaiban bekövetkezett sérülések”.

A vizsgálat menete

A kutatás négy labdarúgó szezont ölelt fel, és összesen 33 elit női labdarúgó részvételével zajlott. A játékosok naplózták a menstruációs és nem menstruációs napokat és vezették a sérüléseiket is. Összesen 852 menstruációs ciklust és 80 alsóvégtagi sérülést regisztráltak, ezek közül 11 a menstruációs napokra esett. Az eredmények szerint a menstruációs napokon bekövetkezett sérülések súlyosabbak voltak és hosszabb rehabilitációs időt igényeltek. A lágyszöveti sérülések (izom, ín, szalag) valószínűsége például több mint háromszor nagyobb volt menstruációs napokon, mint nem menstruációs napokon.

A kutatás jelentősége és megelőzés

A sérülések kialakulásában több tényező játszik szerepet, tehát a hormonok önmagukban nem egyedüli okai. „A hormonok nem feltétlenül okozzák a sérülést, de befolyásolhatják annak súlyosságát és a gyógyulási időt” – magyarázta Ferrer. Az alacsony ösztrogénszint csökkentheti az izomregenerációt, akárcsak a fáradtság, a fájdalom és az alvászavar. A menstruáció során bekövetkező vasvesztés csökkentheti az állóképességet.