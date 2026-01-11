Karrier- és pénzhoroszkóp 2026. január 12-18.: az Ikrek nehéz helyzetbe kerül, a Mérleg előtt új lehetőség nyílik

A hét elején érdemes óvatosan bánni a szavakkal és kerülni azokat a helyzeteket, amelyekből presztízsharc lehet, mert a feszültség gyorsan átragadhat az élet más területeire is. Csütörtöktől viszont mintha újra talajt éreznénk a talpunk alatt: egyszerűbbé válik a priorizálás, könnyebb racionálisan átgondolni a kiadásokat. A heti karrier- és pénzhoroszkóp alapján a mértékletesség most nem lemondás, hanem okos stratégia lehet.

A heti karrier- és pénzhoroszkóp szerint az Ikrek nehéz helyzetbe kerül, a Mérleg előtt új lehetőség nyílik

Karrier- és pénzhoroszkóp 2026. január 12-18.:

KOS

Két tűz közé szorulhatsz, ha olyan vitába folysz bele, amiből kimaradhatnál. Ezt egy szerdai Merkúr – Jupiter szembenállás jelzi. De nem csak a szerdádba rondít bele, hanem szinte az egész hetedbe. Szerencsére csütörtökön és szombaton a föld dominancia a józanság győzelmét hirdeti, és ez pénzügyekben is nagyon jó hír.

BIKA

Kínosan kéne érezned magadat egy kínos bolygószembenállás szerint, mert nem engedsz a az érzelmi zsarolásnak, manipulációnak. Semmi kínos nincs abban, ha átlátsz a szitán. Téged igazol a csütörtöki és a szombati szuper fényszög.

IKREK

Bolygód, a Merkúr szerdán szembekerül a Jupiterrel, ami felnagyítja a pénzzel kapcsolatos dilemmáidat. Ha nem akarsz az év első hónapjában mínuszba menni, akkor húzd meg a nadrágszíjat! Ebben segít a csütörtöki és a szombati föld dominancia.

RÁK

Eleged van a „megmondó” emberekből, akik mindig jobban tudják, hogy neked mit kéne másképp csinálnod, és ezt meg is mondják. A szerdai bolygószembenálláskor a kiborulás szélére érsz. Ha a józan eszedre hallgatsz, és csendben maradsz, akkor a hétvégén te nyersz.

OROSZLÁN

Pénzügyekben megfontoltságra kellene törekednek. Ez nem azt jelenti, hogy nem vehetsz meg magadnak semmi vágyott dolgot. De csak mértékletesen költekezz. A józanságot erősíti a csütörtöki és a szombati föld dominancia és a vasárnapi újhold is.

SZŰZ

Kedvedre való lesz az a bolygófelvonulás, ami a Bakban zajlik. Utóbbinak a fénypontja a vasárnapi tripla együttállás és az újhold. Ezek visszaadják a józanságba, a szorgalomba és a tervezés fontosságába vetett hitedet. Ráadásul az újhold újításra is jó.

MÉRLEG

A hét eleje munkát és pénzt illetően is konfliktusokat robbanthat ki. Ronda bolygószembenállások után támogató konstellációk jönnek csütörtöktől. Majd a vasárnapi bolygóegyüttállások az újholddal megspékelve egyértelművé teszik, hogy nyerő széria következik.

SKORPIÓ

Ezen a héten rengeteg információ jön. Lesz köztük olyan, ami frusztrál, és lesz olyan, ami megnyugtat. Az égi folyamatok arra „céloznak”, hogy itt az ideje valamilyen tanulásra, vagy képzésre szánnod magadat. Máskülönben romlik az esélyed az áhított jobb állásra, életmódra.

NYILAS

Szerdán lesz egy olyan bolygószembenállás, ami szerint továbbra sem szórhatod a pénzt. Aggódnod nem kell, mert a csütörtöki és a szombati szuper fényszögek, majd a vasárnapi tripla bolygóegyüttállás és a Bak újhold jó híreket hoz.

BAK

Ez a hét elégedettséggel telinek látszik. Csupán a szerdai Merkúr - Jupiter szembenállás okoz fejfájást. Valaki megint megpróbál manipulálni, amit te gyorsan észreveszel, és elutasítasz. Csütörtöktől nyerésre állsz. Főleg akkor, ha nem oktattad ki az illetőt.

VÍZÖNTŐ

Nem szabadna meglepődnöd azon, hogy bár a hónap közepén járunk, még nem nyerted vissza a motivációdat. Minden energiád arra megy el, hogy koncentrálj a feladataidra, Ebben egyre jobb vagy a csütörtöki és a szombati szuper fényszögek szerint.

HALAK

Továbbra sem szabad semmit túlzásba vinned az égi folyamatok szerint. Olyan fényszögek lesznek az égen, amelyek a túl sok munka, vagy a túl sok költés veszélyét felnagyítják. Itt az ideje, hogy megtaláld, és megtartsd a helyes mértéket.