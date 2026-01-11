Köszi, de szeretem a ráncaimat: 5 világsztár, aki sosem végeztetne magán plasztikai műtéteket

Az utóbbi időben nemcsak esztétikai, hanem elvi kérdéssé is vált a plasztikai műtétek alkalmazása a filmiparban: sokak szerint ugyanis az ilyen jellegű beavatkozások ellehetetlenítik a természetes mimikát és ezáltal elidegenítik a megformálandó karaktert.

Meryl Streep büszkén vállalja a plasztikai műtétek nélküli arcát.

Forrás: WireImage

5 sztár, aki bojkottálja a plasztikai műtéteket

Mintha az utóbbi időben valami változás történne a kozmetikai beavatkozások jelenlétében a filmvásznon: egyre többen szólalnak fel az ellen, hogy plasztikázott színésznők szerepeljenek a kosztümös filmekben, és egyre inkább zavarja a nézőket az, hogy lassan már a művészek zöme műtteti magát ugyanolyanra.

Arról nem beszélve, hogy a beavatkozások elérhetővé válása miatt rengetek elrontott plasztikai műtét végeredményét van szerencsénk megcsodálni, és ezek a legtöbb esetben szó szerint sokkolóak.

Nem meglepő hát, hogy az igazi A-listás színésznők óvakodnak az ilyen jellegű beavatkozásoktól: lássuk, kik a legnagyobb ellenzők!

1. Meryl Streep

Talán kevesen kaptak annyi kritikát a kinézetükre pályájuk során, mint Meryl Streep, akiről egy producer kijelentette, hogy sosem lesz színésznő, mivel nem elég szép hozzá. Nos, a sors furcsa fintora, hogy a látnok producer nevét azóta sem ismeri senki, míg Meryl korunk egyik legtehetségesebb és legragyogóbb színésznőjévé ért meg. A háromszoros Oscar-díjas ikon többször kijelentette, hogy semmit sem fog megváltoztatni az arcán, és szerinte a plasztika gátat szab a művészete kiteljesedésének.

Meryl 76 évesen is ragyog.

Forrás: Patrick McMullan

2. Jodie Foster

A 63 éves, kétszeres Oscar-díjas színésznő pár éve egy síbaleset miatt feküdt a műtőasztalra, és állítása szerint többször nem is szeretne visszakerülni oda:

A plasztikai sebészet nem az én világom. Nincs azzal bajom, ha valaki más csinálja, de én nem szeretnék az a nő lenni, aki láttán összesúgnak az emberek, hogy milyen rosszul sikerült az arca vagy az orra. Inkább arról beszéljenek, hogy ki vagyok, ne pedig arról, hogy hogyan nézek ki!

–fejtette ki a People Magazinnak.

Jodie sem kér a beavatkozásokból.

Forrás: Getty Images Europe

3. Kate Winslet

Egészen elképesztő, hogy Kate Winslet mennyi kritikus megjegyzést kapott pályája elején a külsejére, de ő akkor is és most is szilárdan kiállt az elvei mellett.

A plasztika ellentmond az erkölcsi normáimnak, a neveltetésemnek és mindennek, amit természetes szépségnek tartok. Sosem fogom engedni: színésznő vagyok, és nem akarok lebénult mimikát.

– nyilatkozta 2011-ben a The Telegrpahnak.