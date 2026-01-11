Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 11., vasárnap Ágota

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
önbizalom

Köszi, de szeretem a ráncaimat: 5 világsztár, aki sosem végeztetne magán plasztikai műtéteket

Shutterstock / Getty Images -
önbizalom világsztárok plasztika
Nagy Kata
2026.01.11.
A szépészeti beavatkozások sokáig az örök fiatalság kulcsát jelentették. Manapság azonban egyre többen jönnek rá arra, hogy a plasztikai műtétekkel szétszabott egyenarcok mennyire rossz üzenetet közvetítenek – pláne, ha hollywoodi színészekről van szó!

Az utóbbi időben nemcsak esztétikai, hanem elvi kérdéssé is vált a plasztikai műtétek alkalmazása a filmiparban: sokak szerint ugyanis az ilyen jellegű beavatkozások ellehetetlenítik a természetes mimikát és ezáltal elidegenítik a megformálandó karaktert. 

Meryl Strep a színésznő aki nem végeztet plasztikai műtéteket
Meryl Streep büszkén vállalja a plasztikai műtétek nélküli arcát. 
Forrás: WireImage

5 sztár, aki bojkottálja a plasztikai műtéteket 

Mintha az utóbbi időben valami változás történne a kozmetikai beavatkozások jelenlétében a filmvásznon: egyre többen szólalnak fel az ellen, hogy plasztikázott színésznők szerepeljenek a kosztümös filmekben, és egyre inkább zavarja a nézőket az, hogy lassan már a művészek zöme műtteti magát ugyanolyanra.

Arról nem beszélve, hogy a beavatkozások elérhetővé válása miatt rengetek elrontott plasztikai műtét végeredményét van szerencsénk megcsodálni, és ezek a legtöbb esetben szó szerint sokkolóak.

Nem meglepő hát, hogy az igazi A-listás színésznők óvakodnak az ilyen jellegű beavatkozásoktól: lássuk, kik a legnagyobb ellenzők! 

1. Meryl Streep

Talán kevesen kaptak annyi kritikát a kinézetükre pályájuk során, mint Meryl Streep, akiről egy producer kijelentette, hogy sosem lesz színésznő, mivel nem elég szép hozzá. Nos, a sors furcsa fintora, hogy a látnok producer nevét azóta sem ismeri senki, míg Meryl korunk egyik legtehetségesebb és legragyogóbb színésznőjévé ért meg. A háromszoros Oscar-díjas ikon többször kijelentette, hogy semmit sem fog megváltoztatni az arcán, és szerinte a plasztika gátat szab a művészete kiteljesedésének. 

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 05: Meryl Streep at the World Premiere Of Netflix's "Don't Look Up" at Jazz at Lincoln Center on December 05, 2021 in New York City. (Photo by Michael Ostuni/Patrick McMullan via Getty Images)
Meryl 76 évesen is ragyog. 
Forrás: Patrick McMullan

2. Jodie Foster

A 63 éves, kétszeres Oscar-díjas színésznő pár éve egy síbaleset miatt feküdt a műtőasztalra, és állítása szerint többször nem is szeretne visszakerülni oda:

A plasztikai sebészet nem az én világom. Nincs azzal bajom, ha valaki más csinálja, de én nem szeretnék az a nő lenni, aki láttán összesúgnak az emberek, hogy milyen rosszul sikerült az arca vagy az orra. Inkább arról beszéljenek, hogy ki vagyok, ne pedig arról, hogy hogyan nézek ki!

 –fejtette ki a People Magazinnak.

MARRAKECH, MOROCCO - NOVEMBER 30: Jodie Foster attends the 'Conversation with Jodie Foster' during day Three of the 22nd Marrakech International Film Festival on November 30, 2025 in Marrakech, Morocco. (Photo by Aurore Marechal/Getty Images)
Jodie sem kér a beavatkozásokból. 
Forrás: Getty Images Europe

3. Kate Winslet

Egészen elképesztő, hogy Kate Winslet mennyi kritikus megjegyzést kapott pályája elején a külsejére, de ő akkor is és most is szilárdan kiállt az elvei mellett. 

A plasztika ellentmond az erkölcsi normáimnak, a neveltetésemnek és mindennek, amit természetes szépségnek tartok. Sosem fogom engedni: színésznő vagyok, és nem akarok lebénult mimikát. 

– nyilatkozta 2011-ben a The Telegrpahnak

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 08: Kate Winslet attends Netflix's "Goodbye June" New York screening at Whitby Hotel on December 08, 2025 in New York City. (Photo by Stephanie Augello/Getty Images)
Kate Winslet minden, csak nem átlagos. 
Forrás: Getty Images North America

4. Drew Berrymore

A kereken 50 éves színésznő kifejezetten élvezi, hogy a korral változik és érik, de más oka is van annak, hogy megtagadja a plasztikai beavatkozásokat. Állítása szerint ugyanis meglehetősen addiktív személyiség, így attól fél, ha egyszer elkezdené, többé nem tudna leállni vele, és a végén csak önmaga karikatúrája lenne. 

LOS ANGELES - MAY 7: Drew Barrymore attends the CBSFEST 2025-2026: Schedule Announcement event to celebrate CBS' 2025-2026 primetime lineup at the Paramount Studios lot in Los Angeles on May 7, 2025. The lineup features one new comedy, four action packed dramas, three unscripted series, 18 returning series, sports and special event programming. (Photo by Stewart Cook/CBS via Getty Images)
Drew Berrymore pont annyira bájos, mint 20 éve. 
Forrás: CBS

5. Sarah Paulson

Az Amerikai Horror Sztori őrülten tehetséges színésznője szerint semmi más nem öregít annyira, mint a színjátszás, hiszen emiatt az ember hozzászokik, hogy eltúlozva használja az arcizmait, de őt egy pillanatig sem zavarják az újonnan felbukkanó ráncok: szerinte ez csak azt jelzi, hogy napról napra jobb színésszé válik. 

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - DECEMBER 03: Sarah Paulson attends The Hollywood Reporter's annual Women in Entertainment Gala at The Beverly Hills Hotel on December 03, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)
Sarah Paulson szépségét nem árnyékolják be tűszúrások. 
Forrás: Getty Images North America

Miért dönt egyre több híresség a természetes megjelenés mellett? 

Napjainkban egyre több színésznő tagadja meg a plasztikai beavatkozásokat, mivel szerintük az eltorzult arcok lehetetlenné teszik a természetes játékot. Meryl Streept mellett Jodie Foster, Kate Winslet, Sarah Paulson és Drew Barrymore is bátran felvállalja a ráncait, és kizártnak tartják, hogy valaha plasztikai sebész kése alá feküdnének. 

Ha érdekelnek a plasztikai beavatkozások, ezek a cikkek is tetszeni fognak:

Vigyázz, mit kívánsz: a gyomorszűkítésen átesett nő most azért panaszkodik, mert nem tud hízni

Sokan valóságos csodafegyverként gondolnak a gyomorszűkítésre, de csak kevesen tudják, hogy milyen durva következményei lehetnek – például, hogy a fogyás egyszerűen megállíthatatlanná válik.

Síplasztika: a felső tízezer legújabb hóbortja egyre népszerűbb

Egy manhattani plasztikai sebész furcsa mintát látott kirajzolódni az ügyfélkörében: egyre gyakoribbak a szépészeti beavatkozások az év egy bizonyos időszakában.

Több mint 100 plasztikai műtéten esett át és majdnem belehalt a vérmérgezésbe a 42 éves modell – Hihetetlen fotók

A 42 éves Jessica Alves bár már számtalan plasztikai beavatkozáson túlesett, nem tartja magát függőnek: szerinte ő csupán egy egyszerű nő, aki a tökéletességre törekszik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu