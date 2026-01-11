Édes bűnbeesés, avagy Raffaello golyó házilag − a legegyszerűbb recept

Ha azt hitted, a Raffaello papírdobozban terem, akkor kapaszkodj meg! A házi verzió ugyanis még mámorosabb, és az egyik legtökéletesebb vendégváró desszert. Krémes, mandulás, kókuszos csábítás, ami olyan gyorsan fogy, hogy legközelebb egy adaggal félre fogsz tenni magadnak. A Raffaello golyó házilag elkészítve még mesésebb ízorgiát ígér, mint a boltban kapható változat, hiszen ebben benne van a szíved és a lelked.

Nincs ennél gyorsabb és finomabb desszert: raffaello golyó házilag.

Raffaello golyó házilag Ez a desszert nemcsak egyszerű és gyors, de teljességgel ellenállhatatlan.

Krémesebb és bűnösen finomabb, mint a bolti verzió.

Elhoztuk a legfinomabb házi Raffaello golyó receptjét, ami még a kezdőkön sem tud kifogni.

Luxusédesség pillanatok alatt? Ne menj tovább, mert megtaláltad! A házi Raffaello golyó az a kókuszos desszert, amivel cukrászleckék nélkül tudod lenyűgözni a családodat és a barátaidat. A legjobb pedig, hogy az alapanyagok többsége egészen biztosan ott lapul a konyhádban, így akár már ma is elkészítheted. Bár többféle verziója létezik, köztük egy lisztmentes is, mi most az alapreceptet hoztuk el.

Az egyszerű Raffaello golyó receptje

Hozzávalók:

3 ek finomliszt

3 dl tej

5 ek cukor

1 csomag vaníliás cukor

10 dkg vaj

15 dkg kókuszreszelék (és egy zacskó a forgatáshoz)

1 csomag egész, hámozott mandula

A házi Raffaello golyó maga a kókuszos mennyország.

Így készül a legfinomabb Raffaello golyó

Egy főzőedényben keverd el a lisztet és a tejet csomómentesre, majd add hozzá a cukrot és a vaníliás cukrot. Ezután főzd sűrű, pudingszerű krémmé. Amikor elérte ezt az állagot, vedd le a tűzről, majd mehet bele a vaj és a kókuszreszelék. Ekkor nyeri el azt az ellenállhatatlan, puha textúrát, amit annyira imádunk benne.

Pihentesd a krémes masszát körülbelül 1-2 órát, de ne tedd a hűtőbe. Vigyázz, nem lesz egyszerű ellenállni a csodás illatának és látványának, de muszáj lesz uralkodnod magadon. Miután kellően kihűlt, jöhet a formázás: vegyél egy kisebb mennyiséget a kezedbe, tegyél a közepébe egy mandulát, nyomkodd össze és formázz belőle a tenyereddel is golyót, végül hempergesd meg a kókuszreszelékben. Ezt addig ismételd, amíg az összes el nem készül. Kicsit pepecselős, de hidd el, a végeredmény miatt megéri.