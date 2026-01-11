Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 11., vasárnap Ágota

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gasztro

Édes bűnbeesés, avagy Raffaello golyó házilag − a legegyszerűbb recept

gasztro raffaello golyó házilag recept
Krémes, édes csábítás, amit bárki könnyedén el tud otthon készíteni. Igen, ez a Raffaello golyó házilag. A recept végtelenül egyszerű, nem is kell hozzá sok hozzávaló, csak egy kis önfegyelem, hogy ne edd meg az összeset egyben.

Ha azt hitted, a Raffaello papírdobozban terem, akkor kapaszkodj meg! A házi verzió ugyanis még mámorosabb, és az egyik legtökéletesebb vendégváró desszert. Krémes, mandulás, kókuszos csábítás, ami olyan gyorsan fogy, hogy legközelebb egy adaggal félre fogsz tenni magadnak. A Raffaello golyó házilag elkészítve még mesésebb ízorgiát ígér, mint a boltban kapható változat, hiszen ebben benne van a szíved és a lelked.

Raffaello golyó házilag recept
Nincs ennél gyorsabb és finomabb desszert: raffaello golyó házilag.
Forrás: Shutterstock

Raffaello golyó házilag

  • Ez a desszert nemcsak egyszerű és gyors, de teljességgel ellenállhatatlan.
  • Krémesebb és bűnösen finomabb, mint a bolti verzió.
  • Elhoztuk a legfinomabb házi Raffaello golyó receptjét, ami még a kezdőkön sem tud kifogni.

Luxusédesség pillanatok alatt? Ne menj tovább, mert megtaláltad! A házi Raffaello golyó az a kókuszos desszert, amivel cukrászleckék nélkül tudod lenyűgözni a családodat és a barátaidat. A legjobb pedig, hogy az alapanyagok többsége egészen biztosan ott lapul a konyhádban, így akár már ma is elkészítheted. Bár többféle verziója létezik, köztük egy lisztmentes is, mi most az alapreceptet hoztuk el.

Az egyszerű Raffaello golyó receptje

Hozzávalók:

  • 3 ek finomliszt
  • 3 dl tej
  • 5 ek cukor
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 10 dkg vaj
  • 15 dkg kókuszreszelék (és egy zacskó a forgatáshoz)
  • 1 csomag egész, hámozott mandula
házi Raffaello golyó
A házi Raffaello golyó maga a kókuszos mennyország.
Forrás: Shutterstock

Így készül a legfinomabb Raffaello golyó

Egy főzőedényben keverd el a lisztet és a tejet csomómentesre, majd add hozzá a cukrot és a vaníliás cukrot. Ezután főzd sűrű, pudingszerű krémmé. Amikor elérte ezt az állagot, vedd le a tűzről, majd mehet bele a vaj és a kókuszreszelék. Ekkor nyeri el azt az ellenállhatatlan, puha textúrát, amit annyira imádunk benne.

Pihentesd a krémes masszát körülbelül 1-2 órát, de ne tedd a hűtőbe. Vigyázz, nem lesz egyszerű ellenállni a csodás illatának és látványának, de muszáj lesz uralkodnod magadon. Miután kellően kihűlt, jöhet a formázás: vegyél egy kisebb mennyiséget a kezedbe, tegyél a közepébe egy mandulát, nyomkodd össze és formázz belőle a tenyereddel is golyót, végül hempergesd meg a kókuszreszelékben. Ezt addig ismételd, amíg az összes el nem készül. Kicsit pepecselős, de hidd el, a végeredmény miatt megéri. 

Nézd meg, hogy készíti a házi Raffaello golyót a Mindmegette csapata:

Édes bűnözés, de megéri

Bár a fehér csokis változatánál alakbarátabb, a Raffaello golyó kalória tartalma nem a diétás álmaid megtestesülése. Időnként azonban engedned kell a csábításnak, hiszen ennyi kényeztetést még a legtudatosabb életmódban is megérdemelsz. Ráadásul egy-két falattól még nem dől össze a világ, bár hatalmas akaraterő kell, hogy ennyinél megállj. 

Kipróbálnál más recepteket is? Válassz ezek közül:

A meghökkentő hozzávaló, amitől minden ünnepi csokis cupcake mennyei lesz – RECEPT

A csokis cupcake tökéletes karácsonyi desszert: finom és könnyen ünnepi díszbe öltöztethető. Mutatjuk azt a különleges hozzávalót a cupcake recepthez, amire nem is gondolnál.

Méregtelenítő desszert: a mandarinos-gyömbéres panna cotta megtisztítja tested

Íme egy kölönleges panna cotta-recept, ami az összetevőinek köszönhetően remekül hat a szervezetre, és nem utolsó sorban finom is. Próbáld ki!

Ettől a desszerttől te is arisztokratának fogod érezni magad – Sugar plum, az angol édességek legédesebbike

Ha valami ínycsiklandó téli édességre vágysz, akkor ez a recept neked szól! A sugar plum évszázadok óta az angolok kedvence.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu