Goldie Hawn eltörpül az unokája mellett: ilyen jóképű a 22 éves Ryder – Fotó

Goldie Hawn unokája, Ryder január 7-én ünnepelte a 22. születésnapját, a család pedig együtt köszöntötte. A fiú édesanyja, Kate Hudson az Instagram-sztorijában osztotta meg a képet a buliról.

Goldie Hawn unokája, Ryder az édesanyjával, a mostohaanyjával és a nagymamájával

Forrás: Instagram

Kate Hudson 24 éves volt, amikor Ryder megszületett. A fiú édesapja Chris Robinson, a The Black Crowes énekese; a pár 2000 és 2007 között élt házasságban. A színésznőnek két további gyermeke is van: a 14 éves Bingham, aki exvőlegényétől, Matt Bellamytől született, és a 7 éves Rani Rose, akinek édesapja a színsznő jelenlegi vőlegénye, Danny Fujikawa.

A színésznő korábban a People magazinnak beszélt arról, hogyan telnek mindennapjaik a mozaikcsaládban. Azt mondta, nagyon összetartanak, közel állnak egymáshoz, és szerinte a szeretet sokféle formában jelenhet meg. ÚEbben a nagyon vegyes felállásban a gyerekek azt érezhetik, hatalmas, óvó családjuk van.

Kate Hudson azt is elmondta, számára az a legfontosabb, hogy a gyerekei szabadok és boldogok legyenek. Szülőtársainak azt tanácsolta, legyen bátorságuk hibázni, jól érezni magukat, és néha lázadni is. Ne engedjék, hogy mások mondják meg, hogyan kell élniük. Szerinte az számít, hogy jó emberek legyenek a gyerekeink, és önmagukat adják.

Goldie Hawnnak nyolc unokája van

Goldie Hawn három gyereke, Kate, Oliver és Wyatt révén összesen nyolc unoka büszke nagymamája. A legendás színésznő fia korábban arról beszélt, hogy a szülei szerinte csodálatos nagyszülők. Nagyon összetartó család az övék, közel élnek egymáshoz, és a szülei nemcsak nagyszülőként, hanem szülőként is példát mutatnak nekik.

