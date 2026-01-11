Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 11., vasárnap Ágota

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztárcsemete

Goldie Hawn eltörpül az unokája mellett: ilyen jóképű a 22 éves Ryder – Fotó

sztárcsemete kate hudson unoka Goldie Hawn
Virág Emília
2026.01.11.
Kate Hudson egy friss családi fotóval köszöntötte 22 éves fiát, Rydert, a képen pedig szinte mindenki ugyanarra figyelt: a fiú már minden családtagján túlnőtt. Goldie Hawn unokáját imádja most az internet.

Goldie Hawn unokája, Ryder január 7-én ünnepelte a 22. születésnapját, a család pedig együtt köszöntötte. A fiú édesanyja, Kate Hudson az Instagram-sztorijában osztotta meg a képet a buliról.

Goldie Hawn unokája, Ryder az édesanyjával, a mostohaanyjával és a nagymamájával
Goldie Hawn unokája, Ryder az édesanyjával, a mostohaanyjával és a nagymamájával
Forrás: Instagram

Kate Hudson 24 éves volt, amikor Ryder megszületett. A fiú édesapja Chris Robinson, a The Black Crowes énekese; a pár 2000 és 2007 között élt házasságban. A színésznőnek két további gyermeke is van: a 14 éves Bingham, aki exvőlegényétől, Matt Bellamytől született, és a 7 éves Rani Rose, akinek édesapja a színsznő jelenlegi vőlegénye, Danny Fujikawa. 

A színésznő korábban a People magazinnak beszélt arról, hogyan telnek mindennapjaik a mozaikcsaládban. Azt mondta, nagyon összetartanak, közel állnak egymáshoz, és szerinte a szeretet sokféle formában jelenhet meg. ÚEbben a nagyon vegyes felállásban a gyerekek azt érezhetik, hatalmas, óvó családjuk van.

Kate Hudson azt is elmondta, számára az a legfontosabb, hogy a gyerekei szabadok és boldogok legyenek. Szülőtársainak azt tanácsolta, legyen bátorságuk hibázni, jól érezni magukat, és néha lázadni is. Ne engedjék, hogy mások mondják meg, hogyan kell élniük. Szerinte az számít, hogy jó emberek legyenek a gyerekeink, és önmagukat adják.

Goldie Hawnnak nyolc unokája van

Goldie Hawn három gyereke, Kate, Oliver és Wyatt révén összesen nyolc unoka büszke nagymamája. A legendás színésznő fia korábban arról beszélt, hogy a szülei szerinte csodálatos nagyszülők. Nagyon összetartó család az övék, közel élnek egymáshoz, és a szülei nemcsak nagyszülőként, hanem szülőként is példát mutatnak nekik. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Nicola Peltz takarított az Instagramján: mindent kitörölt, ami Beckhamékkel kapcsolatos

Nicola Peltz az év elején nagytakarítást tartott az Instagramján: a színésznő több olyan bejegyzést is eltüntetett, ami férje családjához köthető – köztük egy korábbi, Victoria Beckhamnek szánt születésnapi üzenetet is.

Gyászolnak az ufóhívők: 90 évesen meghalt az ősűrhajós-elmélet legnagyobb alakja

Kilencvenéves korában, 2026. január 10-én elhunyt a világhírű svájci író, a paleoasztronautika – vagyis az úgynevezett ősűrhajós-elmélet – legismertebb népszerűsítője. Erich von Däniken halála óriási veszteség, rajongói mély megdöbbenéssel fogadták a szomorú hírt.

Kiszivárgott a Golden Globe titkos ülésrendje: Miley Cyrus és Leonardo DiCaprio egy asztalnál buliznak

Világhírű japán séf leplezte le, ki kivel ül egy asztalnál a díjátadón.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu