Titokban mondta ki a boldogító igent a népszerű magyar influenszer - Itt vannak ez első fotók

A lánykérés még tavaly karácsonykor történt, az esküvőre pedig kevesebb mint egy évvel később került sor. Bár pontos időpontot nem árult el Viszkok Fruzsi, sokan úgy sejtik, hogy a szertartás a hétvégén zajlott - írja a Borsonline.

Viszkok Fruzsi férjhez ment

Forrás: Instagram

Viszkok Fruzsi gyönyörű menyasszony volt

A menyasszony egy elegáns, sellő fazonú ruhát választott, amely az ejtett vállaknak és a finom csipkerészleteknek köszönhetően különösen romantikus hatást keltett. Viszkok Fruzsi vőlegénye sötétbarna, klasszikus öltönyt viselt.