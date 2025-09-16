Titokban mondta ki a boldogító igent a népszerű magyar influenszer - Itt vannak ez első fotók

A lánykérés még tavaly karácsonykor történt, az esküvőre pedig kevesebb mint egy évvel később került sor. Bár pontos időpontot nem árult el Viszkok Fruzsi, sokan úgy sejtik, hogy a szertartás a hétvégén zajlott - írja a Borsonline.
A menyasszony egy elegáns, sellő fazonú ruhát választott, amely az ejtett vállaknak és a finom csipkerészleteknek köszönhetően különösen romantikus hatást keltett. Viszkok Fruzsi vőlegénye sötétbarna, klasszikus öltönyt viselt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.