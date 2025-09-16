Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Titokban mondta ki a boldogító igent a népszerű magyar influenszer - Itt vannak ez első fotók

2025.09.16.
A népszerű influenszer Instagram-oldalán árulta el rajongóinak, hogy immár férjes asszony. Viszkok Fruzsi esküvői fotókat is mutatott, követői pedig azonnal elárasztották gratulációkkal.

A lánykérés még tavaly karácsonykor történt, az esküvőre pedig kevesebb mint egy évvel később került sor. Bár pontos időpontot nem árult el Viszkok Fruzsi, sokan úgy sejtik, hogy a szertartás a hétvégén zajlott - írja a Borsonline

Viszkok Fruzsi férjhez ment
Viszkok Fruzsi férjhez ment
Viszkok Fruzsi gyönyörű menyasszony volt

A menyasszony egy elegáns, sellő fazonú ruhát választott, amely az ejtett vállaknak és a finom csipkerészleteknek köszönhetően különösen romantikus hatást keltett. Viszkok Fruzsi vőlegénye sötétbarna, klasszikus öltönyt viselt.

 

