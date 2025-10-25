Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Mit árul el a házszámod a numerológia szerint? Milyen energiát hordoz az otthonod?

számmisztika numerológia házszám
Tóth Hédi
2025.10.25.
Ha hiszel abban, hogy a számoknak rezgésük, jelentésük van, akkor a lakásod házszáma sem véletlen. A numerológia szerint minden szám sajátos energiát, hangulatot és életérzést közvetít, amely hatással lehet az ott élők mindennapjaira. Lehet, hogy ezért érzed magad otthon egyes helyeken, máshol pedig sosem találod a helyed?

A numerológia szerint a számok sajátos spirituális rezgést hordoznak. Ha ez igaz, akkor a lakásod házszáma is hatással van rád – befolyásolhatja a hangulatodat, a kapcsolataidat, sőt még az életed alakulását is.

A numerológia szerint a házszámod otthonod energiáját nagyban befolyásolja - House number three on white wooden door
A numerológia szerint a házszámod nagyban befolyásolja otthonod energiáját 
Forrás: Shutterstock

 

Mit mond a numerológia - hogyan számold ki az otthonod számát?

Egyszerű: írd le a lakcímed házszámát, majd add össze a számjegyeket, amíg egyjegyű számot nem kapsz. Például: Petőfi Sándor utca 173. Az annyi mint 1 + 7 + 3 = 11, majd 1 + 1 = 2. Vagyis ez, a 2-es szám lesz a te lakásod numerológiai értéke, amely megmutatja, milyen energiák uralkodnak az otthonodban.

Melyik házszám mit jelent?

A „legjobb” vagy „legrosszabb” házszám valójában attól függ, milyen típusú ember vagy és mire vágysz.Ha szereted a pezsgést, az 5-ös otthon izgalmas lehet, míg ha inkább a meghitt, családias légkört keresed, a 6-os házszám lesz a kedvenced. A legfontosabb, hogy olyan térben élj, ami összhangban van a személyiségeddel és életcéljaiddal.
Ha mégsem érzed jól magad az otthonod energiájában, egyszerű trükkökkel finomhangolhatod: például elhelyezhetsz egy másik számot a bejárati ajtó belső oldalán. Ha például 5-ös számú házban élsz, de a 6-os harmóniájára vágysz, tegyél egy kis 1-es számot az ajtó belső részére – így a két szám energiája együtt hat majd rád.

1 – Újrakezdés, önállóság 

Ez az otthon az új kezdetek, az önkifejezés és a függetlenség tere. Tökéletes azoknak, akik most vágnak bele valamibe, vagy vállalkozást indítanak. Vigyázz azonban, mert az 1-es energia könnyen magányossá is tehet – fontos, hogy ne szigetelődj el. 

2 – Harmónia, kapcsolat 

A 2-es otthon a szeretet, az együttműködés és a meghittség rezgését hordozza. Ideális pároknak vagy családoknak, akik biztonságos, érzelmes légkörre vágynak. Figyelj arra, hogy ne veszítsd el a saját határaidat – az összefonódás könnyen társfüggőséggé válhat. 

3 – Kreativitás, vidámság 

Ez a lakás az önkifejezés, a művészet és a jókedv tere. Inspiráló közeg íróknak, művészeknek és alkotóknak. Ugyanakkor nehéz lehet itt rendszert tartani – időnként tudatosan kell pihenést és fókuszt vinni a mindennapokba. 

4 – Stabilitás, biztonság

A 4-es házszámú otthon a szorgalom, a rend és a megbízhatóság energiáját hordozza. Ideális hely azoknak, akik hosszú távra terveznek, és szeretnének biztos alapokat építeni. Néha kissé merevnek vagy túl komolynak tűnhet, ezért érdemes időnként kiengedni a gőzt. 

5 – Szabadság, változás 

A 5-ös otthon sosem unalmas: állandó mozgásban van, tele új impulzusokkal és kalanddal. Az utazást, szabadságot és spontán életet kedvelők imádni fogják. Ugyanakkor, ha stabilitásra vágysz, tudatosan földelned kell magad, különben elsodorhat a káosz. 

6 – Szeretet, család

A 6-os házszám a gondoskodás, a melegség és az összetartozás energiáját hordozza. Ez a legklasszikusabb „boldog otthon” rezgése, ahol mindenki jól érzi magát. Arra figyelj, hogy ne vállalj túl sokat másokért – a túlzott megfelelés könnyen kiégéshez vezethet.

7 – Belső út, spiritualitás

A 7-es ház csendes, elmélyülésre hívó tér. Ideális meditációhoz, tanuláshoz, önismereti úthoz. Nagyon jó azoknak, akik keresik a belső békét – de ha társasági életre vágysz, tudatosan kell nyitnod a külvilág felé. 

8 – Erő, bőség

A 8-as házszám a hatalom, a siker és az anyagi jólét energiáját sugározza. Tökéletes azoknak, akik karriert építenek, vagy a bőséget szeretnék bevonzani. Ügyelj azonban arra, hogy ne szóljon minden a pénzről és státuszról – a mértékletesség itt a kulcs. 

9 – Elengedés, gyógyulás 

A 9-es otthon mély lelki átalakulás helyszíne. Gyógyító, empatikus energia lengi körül, amely segít lezárni a múltat és új fejezetet nyitni. Fontos, hogy jelen tudj maradni – különben az állandó változás és búcsúzás kimeríthet.

