Ha ezen a napon születtél, pénzügyi gondokra vagy ítéltetve a számmisztika szerint

Pénzügyi tudatosság ide, spórolás oda, vannak emberek, akik minden igyekezetük ellenére is pénzügyi gondokkal küzdenek. Ilyenkor érdemes vetni egy pillantást a számmisztikai elemzésünkre, mivel lehet, hogy születési dátumunk a ludas. Vajon mely napok szülöttei küzdenek állandó pénzügyi gondokkal?

Előfordul, hogy a pénzügyi gondok okai a számmisztikában keresendők.

Forrás: Moment RF

Pénzügyi gondokkal küzd a számmisztika szerint, aki ezeken a dátumokon született

1. A hónap 6. napja

Akinek születési számát a hatos szövi át – így a hónap 6. napján vagy júniusban született – álmodozó, aki szeret nagyban gondolkodni, mely akár jó üzleti érzéket is jelenhetne. Csakhogy akiket ilyen dátumokon pottyantott le a gólya, sokszor álomvilágban élnek, döntéseiket érzelmeik határozzák meg, könnyem megbíznak másokban, hajlamosak impulzusvásárlása.

Amennyiben magadra ismertél, érdemes minden költekezés előtt alkalmaznod a 7/14 szabályt és megtanulni nemet mondani.

2. A hónap 10. napja

Az októberi, illetve 10-én született gyerekek alapvető pénzügyi képességei nem is lennének rosszak, hisz például megtakarításikat is jól tudják menedzselni a numerológia alapján. Probléma akkor merül fel, ha másra bízzák pénzüket, például hitelt vesznek fel, befektetnek, társulnak – Abban az esetben úgy apad el a számlájuk, mint a Csermely aszály idején. Ennek a kellemetlen pénzügyi helyzetnek az egyetlen megoldása, ha megtanulunk felelősséget vállalni az utolsó elköltött fillérért is és felelős döntéseket hozunk.

3. A hónap 12. napja

Gyakran érezhetik úgy a december, illetve minden hónap 12. napjának szülöttei, hogy az egész világgal versenyben állnak anyagi téren és vesztésre állnak. Emiatt az állandó teljesítménykényszer és versengés miatt hajlamosak erőforrásaikat meghaladó költségekbe verni magukat, de kisebbségi komplexusuk pszichés egészségükre sincs épp üdvözítő hatással. Csakhogy mindig lesz olyan ember, akinek, szebb, jobb és több dolga van valamiből, így felesleges ilyen dolgokon rágódni.

A számmisztika azt súgja, hogy csak úgy lehet kitörni ebből az ördögi körből, ha megtanuljuk elengedni a versengést és csak aszerint költekezünk, ami szívünknek kedves.

4. A hónap 15. napja

A születési dátum számmisztikai elemzése során azok, akik a hónap 15. napján születtek egyszerre szerencsések és szerencsétlenek, ugyanis bőségesen érkezik pénz a házhoz, de olyan gyorsan el is megy. Mintha pénztárcájuk csak egy kósza állomás volna. Mivel nem vetik meg a luxust, minőségi, túlárazott dolgokat, nem meglepő, hogy képtelenek megtartani a pénzt. Erre egyedüli megoldás, ha sikerül megálljt parancsolni költekezési vágyunknak.