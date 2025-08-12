Taylor Swift és Travis Kelce: sorsszerű szerelem vagy ügyes PR-szövetség? A számmisztika elárulja

Joe Jonas, Harry Styles , Calvin Harris... Néhány név Taylor Swift szerelmi „repertoárjából” – a teljesség igénye nélkül. Az énekesnő kapcsolatai saját bevallása szerint mind tanító jellegűek voltak – az őrjítő szenvedélytől kezdve a mérgező kapcsolatokon át a nyugodtabb stabilabb szerelmekig. Dalai egyértelműen szinkronban vannak az aktuális magánéleti szakaszaival, és úgy tűnik, minden partner egy-egy új ciklust nyitott meg benne művészként és nőként egyaránt. Most Travis Kelce-en, a híres amerikaifocistán van a sor, de vajon ő is csak egy újabb tanítás, vagy végre a méltó társ érkezett meg Taylor életébe? Lássuk, mit tudhatunk meg a spirituális és numerológiai elemzés segítségével a popkirálynő és az NFL-sztár kapcsolatáról!

Taylor Swift és Travis Kelce: sorsszerű szerelem vagy ügyes PR-szövetség?

Forrás: Getty Images

Taylor Swift és Travis Kelce: két világ és egy sorsszerű találkozás

Taylor Swift, a popvilág tündöklő csillaga és Travis Kelce, az amerikaifoci egyik legnagyobb sztárja új szintre emelték a power couple fogalmát. Kapcsolatuk a 2023-as év második felében vált nyilvánossá, ekkor a Vénusz, a szerelem planétája retrográd mozgásban volt az Oroszlán jegyében, ami gyakran utal karmikusan visszatérő szerelmekre, illetve olyan sorsszerű találkozásokra, melyek a boldogságon túl komoly önismereti, önfejlesztéssel járó utat nyitnak meg.

A Nyilas jegyében született Taylor és a Mérleg jegyű Travis találkozása tehát nem véletlen: olyan, mintha két teljesen külön világ összekapcsolódott volna annak érdekében, hogy egy magasabb szinten működő egységet hozzon létre.

Kiegészítik vagy kioltják egymást a számmisztika szerint?

Taylor Swift 1989. 12. 13-án született, sorsszáma a 7- es. ( 1+9+8+9+1+2+1+3= 34 , 3+4= 7 ). Az énekesnő igazán mély lelkivilágú spirituális útkereső, aki emellett rendkívül analitikus, magányos farkas típus. Hajlamos visszahúzódásra, ha nem érzi az őszinte mélységet és valódi tartalmat kapcsolataiban, életében.

Travis Kelce (1989. 10. 05. ) sorsszáma a 6- os, amit a 33- as mesterszámból redukálva kaptunk meg. ( 1+9+8+9+1+0+0+5= 33 , 3+3= 6) Bár aktív életet él és szereti a pörgést, nem veti meg az egészséges mértékű élvezeteket, mellette családcentrikus, biztonságos háttérre vágyó, szeretetet adni és kapni tudó típus. Fontos számára a harmónia és egy társ lelki- fizikai jelenléte.