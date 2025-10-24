Születési dátumod elárulja, hogy hány szerelem vár rád életedben

A csillagok szerint van, aki többször, van, aki csak egyszer talál igazi szerelemre – de mindenkinek megvan a maga útja. A lényeg nem a mennyiség, hanem az, hogy tanuljunk, fejlődjünk és minden párkapcsolattól egy kicsit többek legyünk. Mert a végén mind ugyanazt keressük: azt az egyet, aki mellett otthon vagyunk a világban.

Születési dátumod elárulja, hány szerelem vár rád

Forrás: Shutterstock

Nézzük, a csillagok szerint hány szerelem jut élete során a tizenkét jegynek!

Kos (március 21. – április 19.) – három nagy tűzvihar

A Kos tüzes jegy, akinek a szerelem az élet sava-borsa. Fiatalon szenvedélyesen, vakmerően szeret, gyakran fejjel rohan bele a kapcsolatokba – így az első szerelem hamar eléghet. A második már bölcsebb, de még mindig viharos, míg a harmadik hozza el a valódi társra találást. Három nagy szerelem: mindegyik formálja, de csak az utolsó tart örökké.

Bika (április 20. – május 20.) – egy örök, mindent betöltő szerelem

A Bika hűséges és kitartó. Ha egyszer megtalálja az igazit, nem engedi el. Nem keres újabb kalandokat, inkább a biztonságot, a meghittséget értékeli. Számára egyetlen szerelem is elég – de az mély, földbe gyökerező, életre szóló. Ha mégsem találja meg elsőre, akkor is csak egyszer tud igazán szeretni.

Ikrek (május 21. – június 20.) – sok, de mind másért fontos

Az Ikrek igazi kalandor: kíváncsi, játékos és szellemes – szerelmi életében ez meg is látszik. Több kapcsolat, több izgalom, több történet vár rá. Legalább négy-öt komolyabb kapcsolata lesz, mindegyik más arcát mutatja meg a szerelemnek. Az igazi csak később jön, amikor már nemcsak a szavak, hanem a mélység is számít.

Rák (június 21. – július 22.) – két nagy érzelem, egy örökké tart

A Rák szívében mindig ott a nosztalgia, ő a meghitt érzések bajnoka. Első szerelme mélyen bevésődik, és gyakran sokáig hasonlítgat másokat hozzá. A második kapcsolat viszont már érettebb, gyengédebb, és ez hozhat tartós boldogságot. Kettő nagy szerelem – egy a múltban, egy meg örökké.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.) – három nagy dráma, egy királyi happy end

Az Oroszlán szívügyei filmbe illők. Mindig szenvedéllyel, színpadiasan szeret, és nagyot tud csalódni is. Három nagy szerelem jellemző rá: az első lángolás, a második próba, a harmadik az, ahol végre nemcsak csodálják, hanem igazán szeretik is.