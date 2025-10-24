Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Születési dátumod elárulja, hogy hány szerelem vár rád életedben

asztrológia szerelem horoszkóp párkapcsolat
Tóth Hédi
2025.10.24.
Vajon hány igazi love story fér bele az életünkbe? Hány szerelem vár ránk? Egyetlen nagy, sorsszerű találkozás? Vagy több, különböző, de egyformán fontos kapcsolat? A horoszkóp nemcsak azt mutatja meg, hogyan szeretünk, hanem azt is, mennyi nagy érzelmi fordulatra számíthatunk. Nézzük, a csillagok szerint melyik csillagjegynek hány szerelem jut!

A csillagok szerint van, aki többször, van, aki csak egyszer talál igazi szerelemre – de mindenkinek megvan a maga útja. A lényeg nem a mennyiség, hanem az, hogy tanuljunk, fejlődjünk és minden párkapcsolattól egy kicsit többek legyünk. Mert a végén mind ugyanazt keressük: azt az egyet, aki mellett otthon vagyunk a világban.

Nézzük, a csillagok szerint hány szerelem jut élete során a tizenkét jegynek! 

Kos (március 21. – április 19.) – három nagy tűzvihar

A Kos tüzes jegy, akinek a szerelem az élet sava-borsa. Fiatalon szenvedélyesen, vakmerően szeret, gyakran fejjel rohan bele a kapcsolatokba – így az első szerelem hamar eléghet. A második már bölcsebb, de még mindig viharos, míg a harmadik hozza el a valódi társra találást. Három nagy szerelem: mindegyik formálja, de csak az utolsó tart örökké.

Bika (április 20. – május 20.) – egy örök, mindent betöltő szerelem

A Bika hűséges és kitartó. Ha egyszer megtalálja az igazit, nem engedi el. Nem keres újabb kalandokat, inkább a biztonságot, a meghittséget értékeli. Számára egyetlen szerelem is elég – de az mély, földbe gyökerező, életre szóló. Ha mégsem találja meg elsőre, akkor is csak egyszer tud igazán szeretni.

Ikrek (május 21. – június 20.) – sok, de mind másért fontos

Az Ikrek igazi kalandor: kíváncsi, játékos és szellemes – szerelmi életében ez meg is látszik. Több kapcsolat, több izgalom, több történet vár rá. Legalább négy-öt komolyabb kapcsolata lesz, mindegyik más arcát mutatja meg a szerelemnek. Az igazi csak később jön, amikor már nemcsak a szavak, hanem a mélység is számít.

Rák (június 21. – július 22.) – két nagy érzelem, egy örökké tart

A Rák szívében mindig ott a nosztalgia, ő a meghitt érzések bajnoka. Első szerelme mélyen bevésődik, és gyakran sokáig hasonlítgat másokat hozzá. A második kapcsolat viszont már érettebb, gyengédebb, és ez hozhat tartós boldogságot. Kettő nagy szerelem – egy a múltban, egy meg örökké.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.) – három nagy dráma, egy királyi happy end

Az Oroszlán szívügyei filmbe illők. Mindig szenvedéllyel, színpadiasan szeret, és nagyot tud csalódni is. Három nagy szerelem jellemző rá: az első lángolás, a második próba, a harmadik az, ahol végre nemcsak csodálják, hanem igazán szeretik is.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.) – két kapcsolat, ami tanít és gyógyít

A Szűz hajlamos túl sokat elemezni, még a szerelmet is. Első kapcsolata inkább tanulás: megtanulja, hogy az érzések nem mindig logikusak. A másodikban viszont már el meri engedni a kontrollt, és megtapasztalhatja, milyen, ha valaki igazán elfogadja. Két nagy szerelem – egyik a fejlődésé, a másik az elfogadásé.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.) – több kapcsolat, míg eljut az egyensúlyig

A Mérleg imádja a szerelmet, a romantikát, a harmóniát. Nehezen van egyedül, ezért gyakran több kapcsolatot is kipróbál, míg megtalálja az igazit. Négy-öt nagyobb szerelemre is számíthat – de az utolsó az, ami végre valódi békét hoz a szívébe.

Skorpió (október 23. – november 21.) – két mindent elsöprő szenvedély

A Skorpió szerelmei mélyek, végzetesek, szenvedélyesek. Nem szeret félig. Két igazi nagy szerelme lesz: az első felemészti, a második meggyógyítja. Az élet első felében fájdalmas, de tanító kapcsolat, a másodikban viszont lelki egység és teljes odaadás vár rá.

Nyilas (november 22. – december 21.) – sok kaland, egy igazi

A Nyilas szabadlelkű és nyitott, ezért több szerelem is befér az életébe. Fiatalon kísérletezik, keresi a szabadság és kötődés közötti egyensúlyt. Öt-hat nagyobb érzelmi története lehet, de csak egy olyan lesz, ami tényleg meg tudja őt „szelídíteni”.

Bak (december 22. – január 19.) – egy lassan kibomló, tartós kapcsolat

A Bak nem rohan, nem kalandozik. Számára a szerelem bizalom és felelősség. Talán későn jön, de amikor igen, akkor örökre szól. Egyetlen, érett, mély kapcsolat – ez jellemző rá. Az igazi szerelem számára nem a tűzijáték, hanem a hegy, ami nem mozdul. 

Vízöntő (január 20. – február 18.) – három különleges szerelem

A Vízöntő mindig más, mindig különleges. Életében három nagy szerelem lesz, mindegyik valamilyen szempontból formabontó. Egy szabad, egy szokatlan, és egy, amely végül érzelmileg is lehorgonyozza. Nála a szerelem mindig egyfajta felfedezés. 

Halak (február 19. – március 20.) – a nagybetűs Egyetlen

A Halak álmodozó és mélyen érző jegy, aki egész életében az igazit keresi. Sokszor csalódik, de a szíve mindig hisz. Egyetlen igaz szerelemre van „programozva” – de az olyan mély és varázslatos, hogy mindent felülír. Azonban amíg őt megtalálja, sok próbálkozása lesz. 

 

