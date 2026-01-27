Ez a 3 csillagjegy betegesen önkritikus – Irreálisan magas elvárásaik vannak magukkal szemben

Az önreflexió az egyik legnemesebb jellemvonás, amely az alapos önismeret egyik jele. Tökéletes ember már csak matematikailag sem létezhet, csakhogy erről néhányan elfeledkeznek. A horoszkóp alapján minden csillagjegy más és más szinten önkritikus, azonban bizonyos képviselőiknél ez már kóros. Elhoztuk a három leginkább önkritikus csillagjegyet, akik képtelenek megfelelni önmaguknak.

Bizonyos csillagjegyek kórosan önkritikusak.

Forrás: Getty Images

Önkritikus csillagjegyek Minden állatövi jegyben másképp csapódik le az önkritika.

A Rák, Szűz, illetve Bak csillagjegyek szülöttei megugorhatatlan mércét állítanak maguknak.

Ez a 3 csillagjegy extrém módon önkritikus

Nem csak önmagukkal, de másokkal szemben is magasak az elvárásaik az asztrológia szerint. Az emberek kritizálása mellett saját magukat is minduntalan megkérdőjelezik.

Rák csillagjegy

Ez a családcentrikus csillagjegy mindig segítő kezet nyújt a bajban, szeretteiért akár a világ végére is elmegy, emiatt hajlamos túlvállalni magát. Nagyobb felelősséget vesznek a vállukra, mint kellene, emiatt gyakran marcangolják önmagukat, amiért nem tudták úgy megoldani a dolgokat, ahogy akarták. Belső hangjuk folyamatosan azt üzeni nekik, hogy tönkretesznek mindent, még a legapróbb hibák miatt is azt érzik, hogy nem méltók mások szeretetére. Erre leggyakrabban további önostorozással és bűntudattal reagálnak.

Csak úgy tudnak kibújni ebből az ördögi körből az asztrológiai elemzés alapján, ha megtanulják betartani korlátaikat és saját belső világukkal is törődnek.

Szűz csillagjegy

Az állatövi jegyek legkritikusabbika sem maradhat le a listáról, ő az, aki teljes fordulatszámon pörgeti a maximalizmust. Hihetetlen elvárásaik, perfekcionizmusuk, valamint rendkívüli aprólékosságuk okán a legkisebb hibázás lehetőségét sem adják meg maguknak. Képtelenek elviselni az emberi tévedést, remek szervezőképességük okán maguk számára sem hagynak pihenőt. Hajlamosak mindent túlanalizálni, minek eredményeképp még abba is hibát vizionálnak, amiben valójában nincs. A Szüzek számára mégis az a legkínzóbb, hogy még a győzelmeik esetén sem engedik meg maguknak, hogy fürdőzzenek a dicsőségben, hisz a csúcsteljesítményt alapvetőnek veszik.

Túlzott önkritikájuk méregfogát úgy lehet kihúzni, hogy lassítanak, és rákényszerítik magukat, hogy megéljék a jelent. Az is bevált stratégia lehet, hogy a részletek monitorozása helyett a nagy egészre koncentrálnak.

Bak csillagjegy

Kevés ambiciózusabb csillagjegy létezik a Bakoknál, akik bámulatos tehetséggel ismerik fel a mintázatokat, mögöttes struktúrákat, előrelátásuk pedig szinte már a jóstehetséget súrolja. Gondolkodásuk viszont fekete-fehér, égbe törő ambícióik okán önmaguktól is a lehetetlent várják el, ha pedig nem úgy történnek a dolgok, ahogy eltervezték, önmarcangolásba kezdenek. Felelősségtudatuk is túlcsordulóan nagy, így olyan problémákért is magukat okolják, amelyekhez közük sincs. Amikor elégedetlenek magukkal, maró cinizmusuk felőrli az önbizalmukat, hogy álmaik végül a szemeteskosárban végezzék.

Ilyenkor az lehet a legjobb megoldás, ha gondolkodásukat megfordítva megnézik, mit tanultak kudarcaikból, empátiát gyakorolnak önmaguk felé. Hisz a győztesek nem azok, akik sohasem hibáztak, hanem akik hibáikból okulva újra és újra felálltak.

Az asztrológia önkritikusai A túlzott önkritika legyőzésének első lépése az, hogy megismered magad, hisz ez a kulcsa annak, hogy reális elvárásokat támassz önmagad felé. Ha ez megvolt, akkor már megtetted az első lépést a gyógyulás irányába, amelyben horoszkópunk is a segítségedre lehet.

