Milyenek a nagyszülők csillagjegyek szerint? Íme a nagypapák és nagymamák horoszkópja

Minden nagyszülő más és más, de ugyanazt a meleg szeretet érezzük irántuk. Ahogy az élet minden területét, a nagyszülői létet is befolyásolja a csillagjegyünk és a horoszkópunk. Nézd meg milyenek a nagymamák és a nagypapák a horoszkópjuk szerint!
Nagyszülők a horoszkóp szerint
- Ahogy a barátnőidet és téged is meghatároz a csillagjegyed, úgy a nagyszüleidet is.
- Ismerd meg milyen nagymamák és nagypapák az egyes csillagjegyek.
- Nézd meg a saját csillagjegyedet is, hiszen ez előrejelezheti a jövődet!
Az asztrológia meghatározza hogyan szeretünk, kiket szeretünk és hogyan látjuk a világot. Minden csillagjegynek megvan a maga hóbortja és rigolyája. Befolyásolja, hogy mennyire vagy jó apa vagy anya, és később nagyszülő. Még azt is megmutathatja, hogy asztrológia alapján hogyan öregszel. Így a nagyszülősségre is kihat a születési jegyünk. Nézd meg, melyik csillagjegy milyen nagymama és nagypapa!
Kos
A Kos nagypapa korát meghazudtolóan lendületes: vele nem lehet unatkozni! Bunkert épít, labdázik, bújócskázik, és a végén még ő nevet a leghangosabban. Ha a család többi tagja már fárad, ő akkor is indulna még egy körre. A Kos nagymama sem marad el mellette: mindig mozgásban van, folyton szervez valamit, és az unokák körében igazi energiabomba. Ő az, aki bármikor képes hirtelen kirándulást, palacsintasütő-versenyt vagy táncos délutánt szervezni.
Bika
A Bika nagymama süti a világ legfinomabb meggyespitéjét, palacsintáját és pogácsáját, és mindig pontosan tudja, ki mit szeret a legjobban. Nála mindig van süti, meleg kakaó, és egy nyugodt sarok, ahol minden unoka biztonságban érzi magát. A Bika nagypapa békés, nyugodt, és sosem siet. Szuper vicceket mesél!
Ikrek
Az Ikrek nagymama a család mesélője. Mindenről tud valami érdekeset, és ha elkezdi a történeteit, az unokák tátott szájjal hallgatják. Ha épp nem mesél, akkor társasjátékozik vagy keresztrejtvényt fejt. Az Ikrek nagypapa ugyanilyen vidám és szellemes. Nála mindig történik valami, és ha az unokák mégis elunnák magukat, akkor még egy rögtönzött bábszínházat is összehoz nekik.
Rák
A Rák nagymama a család szíve. Nála mindig rotyog valami finom a fazékban, az asztalon friss sütemény illatozik, és az ajtaja mindig nyitva áll. Ő az, aki mindenkit meghallgat, megölel, és gondoskodik róla, hogy senki se menjen haza üres kézzel. A Rák nagypapa is igazi otthonteremtő: szereti, ha együtt a család, és boldogan mesél, miközben az unokák köré gyűlnek.
Oroszlán
Az Oroszlán nagymama és nagypapa a család sztárjai. Ők a legjobb játszótársak, akik mindig kitalálnak valami izgalmasat, akár színházat rendeznek a nappaliban, akár jelmezes délutánt tartanak az unokákkal. Mindig tudják, hogyan kell megnevettetni a kicsiket, és valahogy mindig a figyelem középpontjába kerülnek. De az Oroszlán szívében ott van a hatalmas szeretet: ha dicséret kell, tőlük jön a legőszintébb rajongás.
Szűz
A Szűz nagymama nagyon segítőkész, ő az, aki sosem felejti el, hogy ki mikor született, mit szeret enni, vagy milyen gyógynövényt kell adni, ha valaki megfázott. A legpraktikusabb tanácsokat tőle kapják az unokák, és mellette mindig rend, tisztaság és megnyugtató kiszámíthatóság uralkodik. A Szűz nagypapa türelmes tanító: megmutatja, hogyan kell fát metszeni, cipőt fűzni vagy sakkozni, és sosem fárad bele a magyarázásba.
Mérleg
A Mérleg nagymama a legkreatívabb mind közül. Bámulatos ízlése van, és szuper kézügyességgel varr, fest, hajtogat. Szereti figyelmeségével elhalmozni a családtagjait, az unokák minden látogatás után valami kis ajándékkal mennek haza. A Mérleg nagypapa igazi úriember: kedves, udvarias, és mindig elegánsan viselkedik. Ő az, aki megtanítja az unokákat arra, hogyan kell szépen köszönni, étkezni, és hogyan lehet vitatkozni anélkül, hogy veszekednénk.
Skorpió
A Skorpió nagypapa és nagymama a legjobb beszélgetőtársak! Nem azért, mert olyan sokat mondanának, hanem mert olyan türelmesen, annyi szeretettel és figyelemmel tudnak hallgatni. A Skorpió nagymama hatalmas empátiával fordul a gyerek felé, a nagypapa pedig bölcsen, csendben terelget. Nem csoda, ha az unokák még felnőttként is tőlük kérnek tanácsot.
Nyilas
A Nyilas nagypapa mindig úton lenne. Ha rajta múlna, minden hétvégén új helyre menne az unokákkal: kirándulni, horgászni, vagy csak felfedezni a környéket. A Nyilas nagymama pedig mindenben partner, kalandvágyó, nevetős, és mindig van egy jó története. Ennek a jegynek a szülöttei kiváló anyósok lesznek. Ő az, aki mindig hisz az unokáiban, és sosem engedi, hogy feladják az álmaikat.
Bak
A Bak nagypapa a barkácsolás nagymestere. Bármit megjavít, bármit megépít, és szívesen bevonja az unokákat is. Nála a „csináld magad” életérzés alap. Mindig lehet rá számítani. A Bak nagymama precíz, szorgalmas, és a legjobb példát mutatja kitartásból. Ha valamit megígér, azt be is tartja, és erre tanítja az unokákat is.
Vízöntő
A Vízöntő nagypapa az, aki a legváratlanabb pillanatban kitalál valami őrült, de zseniális játékot. Sosem öregszik meg igazán, és az unokák imádják a különc ötleteit. A Vízöntő nagymama szintén tele van kreatív, szokatlan elképzelésekkel. Ő az, aki képes vízibombát készíteni, vagy megtanítja az unokáknak a legújabb táncot, amit a neten látott.
Halak
A Halak nagymama a legegyüttérzőbb. Ő az, aki minden rezdülést megérez, és már akkor tudja, hogy mi a baj, mielőtt az unoka kimondaná. Mellette sosem kell szégyellni a könnyeket, ő mindent megért. A Halak nagypapa álmodozó és művészlelkű: énekel, rajzol, zenét hallgat, és közben megtanítja, hogyan kell a világra kicsit szebben, érzékenyebben nézni.
