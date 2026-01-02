Milyenek a nagyszülők csillagjegyek szerint? Íme a nagypapák és nagymamák horoszkópja

Minden nagyszülő más és más, de ugyanazt a meleg szeretet érezzük irántuk. Ahogy az élet minden területét, a nagyszülői létet is befolyásolja a csillagjegyünk és a horoszkópunk. Nézd meg milyenek a nagymamák és a nagypapák a horoszkópjuk szerint!

Rólad mit árul el a nagyszülőhoroszkóp?

Forrás: Shutterstock

Nagyszülők a horoszkóp szerint Ahogy a barátnőidet és téged is meghatároz a csillagjegyed, úgy a nagyszüleidet is.

Ismerd meg milyen nagymamák és nagypapák az egyes csillagjegyek.

Nézd meg a saját csillagjegyedet is, hiszen ez előrejelezheti a jövődet!

Az asztrológia meghatározza hogyan szeretünk, kiket szeretünk és hogyan látjuk a világot. Minden csillagjegynek megvan a maga hóbortja és rigolyája. Befolyásolja, hogy mennyire vagy jó apa vagy anya, és később nagyszülő. Még azt is megmutathatja, hogy asztrológia alapján hogyan öregszel. Így a nagyszülősségre is kihat a születési jegyünk. Nézd meg, melyik csillagjegy milyen nagymama és nagypapa!

Kos

A Kos nagypapa korát meghazudtolóan lendületes: vele nem lehet unatkozni! Bunkert épít, labdázik, bújócskázik, és a végén még ő nevet a leghangosabban. Ha a család többi tagja már fárad, ő akkor is indulna még egy körre. A Kos nagymama sem marad el mellette: mindig mozgásban van, folyton szervez valamit, és az unokák körében igazi energiabomba. Ő az, aki bármikor képes hirtelen kirándulást, palacsintasütő-versenyt vagy táncos délutánt szervezni.

Bika

A Bika nagymama süti a világ legfinomabb meggyespitéjét, palacsintáját és pogácsáját, és mindig pontosan tudja, ki mit szeret a legjobban. Nála mindig van süti, meleg kakaó, és egy nyugodt sarok, ahol minden unoka biztonságban érzi magát. A Bika nagypapa békés, nyugodt, és sosem siet. Szuper vicceket mesél!

Ikrek

Az Ikrek nagymama a család mesélője. Mindenről tud valami érdekeset, és ha elkezdi a történeteit, az unokák tátott szájjal hallgatják. Ha épp nem mesél, akkor társasjátékozik vagy keresztrejtvényt fejt. Az Ikrek nagypapa ugyanilyen vidám és szellemes. Nála mindig történik valami, és ha az unokák mégis elunnák magukat, akkor még egy rögtönzött bábszínházat is összehoz nekik.