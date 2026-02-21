Sokkoló hazai adatok: ezek az eszközök már az óvodásokat is fenyegetik

Építőkocka, mesekönyv és diavetítő? Ezek már nem mennek, helyettük beköltözött a gyerekszobába a táblagép és az okostelefon. A legfrissebb hazai kutatás szerint ugyanis egyre több gyerek kap már óvodás korban okoseszközt a kezébe, valamint lép be a digitális világba jóval korábban, mint azt a szakemberek javasolnák. Ez a gyereknevelési trend jól mutatja, hogyan formálódik át a gyerekkor az online tér érvényesülésével.
Gyereknevelés a digitális korban, avagy a mobilhasználat gyerekkorban
Egy korábbi ELTE-n zajló kutatásból az derült ki, hogy már az 1 és 2 év közöttiek több mint egyharmada használ mobilt, 4 éves kor felett pedig ez az arány eléri a 60 százalékot. Az NMHH (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) legújabb, országosan reprezentatív médiahasználati kutatása is hasonlóan ijesztő eredményekkel zárult. A 2000 gyerek és ugyanennyi szülő bevonásával végzett felmérésből több megdöbbentő adat is kirajzolódik. Az óvodások már aktív mobilhasználók − elsősorban a videós tartalmak miatt, amik úgy hatnak rájuk, mint a kábítószer −, mire pedig elkezdik az iskolát, minden harmadik gyereknek van okostelefonja. Azonban a többieknek sincs okuk aggodalomra, ugyanis a kutatás szerint 13-14 évesen már csaknem minden gyereknek, több mint 95 százalékuknak van saját mobilja.
Egyre növekvő képernyőidő
A gyerekek átlagosan 11 évesen lépnek be a közösségi média világába – teszik mindezt úgy, hogy 13 éves kor alatt erre egyik platform sem ad lehetőséget -, és mire elérik a 15 éves kort, már mindnek van legalább egy aktív social média profilja. Ezzel együtt pedig a képernyőidő is nő, a 9-16 évesek hétköznap 2, hétvégén pedig 3,5 órát töltenek az okoseszközeik nyomkodásával. A legidősebb vizsgált korcsoport, a 15-16 évesek azonban még ennél is többet nézik a képernyőt, akár 4 órát is meghaladóan. Az egészben a legijesztőbb, hogy ezek az adatok önbevallásosak, tehát lehetséges, hogy ezek a döbbenetes számok a valóságban még magasabbak. Mit csinálnak? A kutatás szerint a gyerekek elsősorban egymással csetelnek, képeket és videókat nézegetnek, valamint bejegyzéseket olvasgatnak. Az online térben tehát szórakozni, új ismereteket elsajátítani és kapcsolatot tartani járnak.
Viselkedési problémák gyerekkorban
Nemzetközi kutatások világítanak rá, hogy az a gyereknevelési trend, amelyben már óvodás vagy kisiskolás korban teljesen természetessé válik a mobilhasználat, rettentően káros. Most nem elsősorban az online zaklatásra, kéretlen tartalmakra és más veszélyekre gondolunk. A korai digitális élmények ugyanis hatással lehetnek az önszabályozásra és az érzelmi fejlődésre, ráadásul a fejlődő idegrendszer ilyen minőségű túlstimulálása könnyen eredményezhet figyelemzavart, vagy épp hiperaktivitást.
A digitális tér térnyerése nem csupán technológiai kérdés, egy egész generáció gyerekkorát formálja. Míg néhány szülő úgy gondolja, a tablet vagy a mobiltelefon a 21. század bébicsőszei, több kutatás is azt sugallja, hogy a mobiltelefon vagy más okoseszköz használata több figyelmet és tudatos szülői jelenlétet igényelne.
Már az óvodásokat is fenyegetik a digitális veszélyek
A legújabb hazai kutatásból kirajzolódó tendencia egyszerre ijesztő és kiszámítható. A gyerekkori mobilhasználatot már a 4-6 éves korosztálynál is megfigyelhetjük, a közösségi oldalakon pedig gyakorlatilag az összes kistinédzser jelen van. Ez a digitális életmódból fakadó, gyermeknevelési változás komolyabb odafigyelést igényel a szülők részéről. Elsősorban azért, mert a fejlődő idegrendszerre károsan hat a digitális zajszennyezés, ami figyelemzavarokhoz vezethet.
