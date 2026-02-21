Sokkoló hazai adatok: ezek az eszközök már az óvodásokat is fenyegetik

Építőkocka, mesekönyv és diavetítő? Ezek már nem mennek, helyettük beköltözött a gyerekszobába a táblagép és az okostelefon. A legfrissebb hazai kutatás szerint ugyanis egyre több gyerek kap már óvodás korban okoseszközt a kezébe, valamint lép be a digitális világba jóval korábban, mint azt a szakemberek javasolnák. Ez a gyereknevelési trend jól mutatja, hogyan formálódik át a gyerekkor az online tér érvényesülésével.

A digitális gyereknevelési elvek szerint már egy kisgyerek is bátran mobilozhat.

Forrás: 123rf.com

Gyereknevelés a digitális korban, avagy a mobilhasználat gyerekkorban

Egy korábbi ELTE-n zajló kutatásból az derült ki, hogy már az 1 és 2 év közöttiek több mint egyharmada használ mobilt, 4 éves kor felett pedig ez az arány eléri a 60 százalékot. Az NMHH (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) legújabb, országosan reprezentatív médiahasználati kutatása is hasonlóan ijesztő eredményekkel zárult. A 2000 gyerek és ugyanennyi szülő bevonásával végzett felmérésből több megdöbbentő adat is kirajzolódik. Az óvodások már aktív mobilhasználók − elsősorban a videós tartalmak miatt, amik úgy hatnak rájuk, mint a kábítószer −, mire pedig elkezdik az iskolát, minden harmadik gyereknek van okostelefonja. Azonban a többieknek sincs okuk aggodalomra, ugyanis a kutatás szerint 13-14 évesen már csaknem minden gyereknek, több mint 95 százalékuknak van saját mobilja.

Egyre növekvő képernyőidő

A gyerekek átlagosan 11 évesen lépnek be a közösségi média világába – teszik mindezt úgy, hogy 13 éves kor alatt erre egyik platform sem ad lehetőséget -, és mire elérik a 15 éves kort, már mindnek van legalább egy aktív social média profilja. Ezzel együtt pedig a képernyőidő is nő, a 9-16 évesek hétköznap 2, hétvégén pedig 3,5 órát töltenek az okoseszközeik nyomkodásával. A legidősebb vizsgált korcsoport, a 15-16 évesek azonban még ennél is többet nézik a képernyőt, akár 4 órát is meghaladóan. Az egészben a legijesztőbb, hogy ezek az adatok önbevallásosak, tehát lehetséges, hogy ezek a döbbenetes számok a valóságban még magasabbak. Mit csinálnak? A kutatás szerint a gyerekek elsősorban egymással csetelnek, képeket és videókat nézegetnek, valamint bejegyzéseket olvasgatnak. Az online térben tehát szórakozni, új ismereteket elsajátítani és kapcsolatot tartani járnak.