Minden tekintet rászegeződött: Katalin hercegné fülig érő mosollyal lépett a nyilvánosság elé – Fotó

Katalin walesi hercegné mosolyogva érkezett meg az angol–ír rangadóra a Hat Nemzet tornán, miközben a királyi család az elmúlt napok egyik legsúlyosabb válságát éli át András herceg letartóztatása miatt.

Katalin először jelent meg András letartóztatása óta.

Forrás: Getty Images Europe

Katalin walesi hercegné először jelent meg nyilvánosan András herceg letartóztatása óta

A Hat Nemzet tornáján, az angol–ír rangadón szurkolt az angol csapatnak a londoni Allianz Stadionban

Kék kabátban és az angol válogatott színeit viselő sállal érkezett

András herceget 66. születésnapján vették őrizetbe közhivatali kötelességszegés gyanújával

A gyanú szerint bizalmas információkat osztott meg Jeffrey Epsteinnel kereskedelmi különmegbízotti időszakában

III. Károly király hangsúlyozta: „a törvénynek a maga útját kell járnia”

A Downing Street jogi lépéseket fontolgat András trónöröklési rendből való eltávolítására

Szakértők szerint Vilmos hercegre és Katalinra hárul a monarchia hitelességének megerősítése

Károly király állítólag válságtárgyalásokat folytat Beatrix és Eugénia hercegnőkkel

A királyi család komoly reputációs kihívással néz szembe az Epstein-ügy újabb fejleményei miatt

Katalin kék szettben, mosolyogva szurkolt az angol csapatnak

A 44 éves hercegné a férfi rögbiválogatottak Anglia–Írország mérkőzésén vett részt, ahol láthatóan jókedvűen szurkolt – annak ellenére, hogy az angol csapat végül 42–21-re alulmaradt az írekkel szemben. Katalin, aki a Rögbi Labdarúgó Szövetség (Rugby Football Union) és a Rögbi Liga (Rugby Football League) védnöke, kék kabátban és angol színekben pompázó sállal jelent meg a lelátón.

A hercegnét a kezdés előtt a sérüléssel bajlódó Fin Baxter játékossal, valamint Deborah Griffinnel, az RFU elnökével beszélgetve kapták lencsevégre. Megjelenése különösen nagy figyelmet kapott, pláne, hogy rendkívül megterhelő hét áll mögötte.

Katalin legszebb kiegészítője kétségkívül a mosolya volt.

Forrás: Sportsfile

András herceg letartóztatása nagy terhet ró a brit királyi családra

Ahogy arról mi is hírt adtunk, a kegyvesztett András herceget 66. születésnapján vették őrizetbe közhivatalban elkövetett kötelességszegés gyanújával. Civil ruhás rendőrök razziát tartottak sandringhami otthonában, a Wood Farmon, majd 11 órás fogva tartást követően szabadon engedték. A gyanú szerint a herceg bizalmas információkat osztott meg Jeffrey Epsteinnel abban az időszakban, amikor az Egyesült Királyság nemzetközi kereskedelmi különmegbízottjaként tevékenykedett. Később egy Aylsham városában található rendőrőrsről távozó autó hátsó ülésén fotózták le.