Kate Walsh szívszorító sorokkal búcsúzott Eric Dane-től: „Igazi szeretetforrás volt”

Grace klinika búcsú Eric Dane A Grace klinika
Rideg Léna
2026.02.21.
A színésznő egy megható bejegyzésben emlékezett Eric Dane-re, a Grace klinika egykori sztárjára, aki 53 éves korában, az ALS-sel folytatott bátor küzdelme után hunyt el. Kate Walsh felidézte első közös jelenetüket, és a sorozatbeli szerelmükre emlékezett, miközben a rajongókat arra buzdította, hogy támogassák az ALS-kutatást.

Kate Walsh szívből jövő tisztelgéssel emlékezett Eric Dane-re, A Grace klinika egykori sztárjára, aki 53 éves korában, február 19-én hunyt el, kevesebb mint egy évvel azután, hogy nyilvánosságra hozta ALS-diagnózisát.

Eric Dane halála mélyen megázta Kate Walsh-t: a Grace klinikában egy párt alkottak.
Forrás: Disney General Entertainment Con
  • Eric Dane február 19-én, 53 évesen hunyt el ALS-betegség következtében.
  • Kate Walsh, aki a sorozatban Dr. Addison Montgomeryt alakította, szívhez szóló posztban emlékezett meg a színészről.
  • A Grace klinikában Dane és Walsh karakterei, Mark Sloan és Addison Montgomery romantikus kapcsolatban álltak.
  • Walsh felidézte az első közös jelenetüket.
  • A színésznő kiemelte Dane érzékenységét, sebezhetőségét és támogatását a forgatás korai időszakában.
  • Walsh arra is felhívta a figyelmet, hogy Dane szenvedélyesen támogatta az ALS-kutatást.

Kate Walsh és Eric Dane a sorozatban egy párt alkottak

Bizonyára minden Grace klinika rajongó emlékszik Mark Sloan és Dr. Addison Montgomery bonyolult szerelmi viszonyára. A doktornőt alakító Kate Walsh a színész halála után szívszorító Instagram-posztban elevenítette fel első közös jelenetüket, és megosztotta követőivel, ő hogyan emlékszik a sármos Ericre.

„Nem találok szavakat, hogy kifejezzem Eric halála miatti szomorúságomat. Először is a lányaira és Rebeccára gondolok, és imádkozom értük, szívemben tartom őket” – írta Walsh február 20-án. A bejegyzésben számos kulisszatitok és korábbi promóciós fotó is helyet kapott a két színészről.

Walsh felidézte a sorozatban megélt első közös jelenetét Dane-nel, aki Dr. Mark Sloant játszotta. Kedvenc karaktereik a sorozat elején romantikus kapcsolatban álltak. „Szó szerint emlékszem az első jelenetemre Eric-kel… egy liftes jelenetre a Seattle Greys-ben. Olyan régen volt. Azt hiszem, ez volt az első jelenete a sorozatban is, és ideges volt. Olyan jóképű volt, és azt gondoltam: »De tud ez a srác színészkedni?« És persze tudott is, a többi pedig már történelem” – idézte Walsh.

A színésznő kiemelte Dane érzékenységét, sebezhetőségét és intelligenciáját, és megemlékezett arról, milyen nagy támogatást nyújtottak egymásnak a sorozat korai időszakában.

 „A legtöbb tévéműsorhoz hasonlóan több időt töltöttünk egymással, mint bárki mással, így egyfajta családdá váltunk, Eric pedig igazi szeretetforrás volt”

 – tette hozzá Walsh.

Az ALS-ről is szót ejtett

A Grace klinika sztárja arra is felhívta a figyelmet, hogy az ALS egy szörnyű betegség, és sokan veszítették el szeretteiket miatta. „Tudom, hogy Eric küldetése az volt, hogy segítsen megtalálni a gyógymódot. Arra biztatlak benneteket, hogy az ő emlékére keressétek fel a @targetals oldalát” – írta a színésznő.

A család korábbi közleményében hangsúlyozta, hogy Dane szenvedélyesen támogatta az ALS-kutatást, és minden tőle telhetőt megtett azért, hogy mások életét könnyítse meg a betegségben.

