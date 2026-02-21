Kíváncsi vagy milyen lesz a nyár 2026-ban? Most eláruljuk, hogy mire számíthatsz

A macskák most tényleg igen forró bádogtetőre számíthatnak, hiszen a nyár 2026-ban sokkoló szeszéllyel fog érkezni. Felejtsd el a tengerparti nyaralásokat! Ha ugyanis te nem mész el mediterrán éghajlatra akkor a mediterrán éghajlat jön el hozzád.

A nyár 2026-ban olyan forró lesz, mint a légkör a Macska a forró bádogtetőn című filmben.

Forrás: Northfoto

Milyen lesz a nyár 2026-ban? Ezen a nyáron sokkal melegebb lesz, mint a tavalyin.

Magyarországon is megélheted a mediterrán hangulatot, hiszen hasonló hőségre számíthatunk.

Már júniusban megérkezik a kánikula.

A nyár elég aszályosnak ígérkezik, ami nem jelent túl sok jót a természet és a termések szempontjából.

2026 nyári időjárás-előrejelzés

Még csak most érkezik el a tavasz, de már azt kutatjuk, hogy vajon milyen lesz a nyarunk. Jobb, ha felkötöd a gatyádat, ugyanis nem lesz szükséged Ross-féle önbarnítóra idén nyáron!

Minden évben azt érezzük, hogy „ennél már csak nem lehet melegebb a nyár” – és aztán mindig rájövünk, hogy de igen! Ezen a nyáron ugyanis magasabb átlaghőmérsékletre számíthatunk, mint tavaly.

Mediterrán éghajlat itthon?

Persze-persze, a nyaralás jót tesz az egészségednek, de ilyen időjárással itthon is megélheted az álomnyaralásod! Lassan érdemes előtúrnod azokat a nyári szettjeidet, melyeket a kánikulában is felvehetsz, ugyanis szükséged lesz rá!

Idén nem kell külföldre menned, hogy lebarnulj

Forrás: Shutterstock

Vajon milyen lesz a nyári időjárás 2026-ban?

Az előrejelzések szerint 2026 az egyik legmelegebb nyarat hozza 1850 óta.

Az elmúlt három év mind meghaladta az 1,4 °C-os átlaghőmérséklet-növekedést, a meteorológusok szerint pedig ez az év sem lesz különb. Sőt, az El Niñonak, vagyis a Csendes-óceán trópusi vizein zajló folyamatoknak globális hatása is lesz, vagyis lehet, hogy idén nyáron tényleg megdőlnek a melegrekordok.

Legjobb lesz, ha már júniusban beszerzel egy felfújható medencét vagy egy testpermetet, mert a kánikula tombolni fog!

„Ha esik, ha fúj, élvezni fogom a nyarat” – nyugi, egyáltalán nem fog olyan sokat esni az eső. Sőt, sajnos a megváltozott csapadékeloszlás és a megnövekedett átlaghőmérséklet miatt elég nagy aszályra számíthatunk – ennek viszont a természet és a mezőgazdaságban dolgozók kevésbé fognak örülni.