Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 21., szombat Eleonóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
fertőződés

Atkaürülék a szempilládon? Ezért is fontos az alapos sminkeltávolítás

Shutterstock - fizkes
fertőződés sminklemosás arctisztítás atka
Jónás Ágnes
2026.02.21.
Ha reggelente szemviszketéssel, szempillahullással küzdesz, és időnként még a szemhéjad is kivörösödik, van számodra egy lesújtó hírünk. Lehet, hogy atkaürülék van a szempilládon, ami lassan, de biztosan fertőzi a szemed és a szem körüli bőrt. A probléma szerencsére könnyen kezelhető, összeszedtük, mitévő légy, ha atka áldozata lettél.

Az apró kis paraziták szabad szemmel láthatatlanok, de annál több problémát okozhatnak. Az atkákat bizonyára te is rendszeresen irtod otthonodban, de tudd, hogy irtás után sem dőlhetsz hátra – van, hogy az atka mégis megtelepszik a bőrödön és még atkaürüléket is ajándékoz. 

Atkaürülék a szempillán idővel szem- és bőrbetegségekhez vezethet.
Az atkaürülék a szempillán idővel szem- és bőrbetegségekhez vezethet. 
Forrás: Shutterstock

 

  • Mik is azok a szempillaatkák és hogyan kerül atkaürülék a szemed közelébe?
  • Milyen jelek árulkodnak az atkaürülék jelenlétéről?
  • Mit tehetsz ellene?

Atkaürülék a szempillán

A szempillaatkák pontos megnevezése: demodex atka. A kis sunyik különösen jól érzik magukat az emberi szőrzetben (hajban, szakállban), a szempillákon és a szemöldökön. Egy ideig semmiféle problémát nem okoznak, később azonban elszaporodhatnak, és kellemetlen tüneteket válthatnak ki. 

Legyengült immunrendszerben az atkák remekül érzik magukat, akárcsak a párásabb, meleg környezetben, a legnagyobb „bűnös” azonban a nem megfelelő higiénia vagy a helytelen arcápolási rutin. 

Ezek a jelek árulkodnak az atkaürülék jelenlétéről

Több jel is utalhat arra, hogy atkával és atkaürülékkel van dolgod. Mivel az atkák irritálhatják a szempillák tövét, a szempillák kihullhatnak, töredezhetnek.

Ha gyakran viszket a szemed, lehetséges, hogy atkák telepedtek meg a szemed környékén. A szemhéjad pirosodása és a környező területek gyulladása szintén figyelmeztető jel lehet.

Ha viszonylag hamar, 1-2 órán belül kifárad, fáj és ég a szemed, szintén kezdj gyanakodni (persze csak miután megbizonyosodtál arról, hogy egyéb egészségügyi problémák és látásromlás nem áll a háttérben). 

Nő fájlalja a szemét, atkaürülék is lehet az oka
A szemfáradtság oka atkaürülék is lehet. 
Forrás: Shutterstock

Ezt teheted, ha túlszaporodtak az atkák a bőrödön és atkaürülék szennyezi a szempilláidat

Ha a fent leírtak alapján gyanítod, hogy szempillaatkáid vannak, vesd be ezeket a praktikákat:

Ne vedd félvállról az esti sminkeltávolítást, és használj minőségi arctisztító termékeket, a helyes bőrápolás ugyanis az arc tisztításával kezdődik. Az is segít, ha néhány hétig mellőzöd a szempillaspirált, a szemhéjpúdert és mindent, amivel a szemedet egyébként ékesíteni, hangsúlyozni szoktad.

Cseréld gyakran a párnahuzatot és törölközőt, ezek ugyanis az atkák kedvenc helyei. Egy nő például évekig szenvedett szemviszketéstől, mire kiderült, hogy paraziták százai tanyáznak a párnáján

A túlzottan olajos bőrápoló termékek csak fokozzák az atkák szaporodását: használj géles arctonikot vagy micellás vizet.

Az atka imádja a zsíros faggyút, ezt a sima víz arcmosáskor aligha képes eltávolítani. Akár valódi, akár műszempillád van, érdemes beszerezni egy kifejezetten a pillák tisztítására kifejlesztett hab állagú szempillasampont és lemosót.

Amennyiben a szemviszketés mégsem múlik, ne habozz konzultálni szakemberrel. A diagnózis felállítását követően meghatározható a megfelelő kezelés, amelynek köszönhetően visszanyerheted szempillád egészségét és szemed komfortját. 

Szívesen olvasnál hasonló témában? 

Hámló fejbőr? Mutatjuk rá a legjobb hajápolási termékeket

Kiválogattuk a legjobb hajápolási termékeket, fejbőr szérumokat hámló fejbőr ellen. Kattints a részletekért!

Lebuktál: 5 árulkodó jel, hogy kihagytad a legutóbbi tusolást

Bármennyire is próbálod takargatni az igazságot, mások észrevehetik. Megmutatjuk, mire figyelj oda, ha nem akarod, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy fürdés helyett dezodort használtál.

Hódít az ősember bőrápolási rutinja — Nemcsak gusztustalan, veszélyes is az új TikTok-trend

A TikTok-on újra és újra felbukkan az úgynevezett „barlanglakó bőrápolási rutin”, azaz, hogy az arcot semmivel, még vízzel sem mossák meg, akik kipróbálják. A bőrápolás hiánya miatt az arcon elhalt, mocskos hámréteg keletkezik, amit pár hét elteltével mosnak le. A felhasználók elégedettek, ám a bőrgyógyász óva int a módszertől, és azt is elmagyarázza, ő miért nem tenné ezt soha magával.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu