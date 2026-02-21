Atkaürülék a szempilládon? Ezért is fontos az alapos sminkeltávolítás

Az apró kis paraziták szabad szemmel láthatatlanok, de annál több problémát okozhatnak. Az atkákat bizonyára te is rendszeresen irtod otthonodban, de tudd, hogy irtás után sem dőlhetsz hátra – van, hogy az atka mégis megtelepszik a bőrödön és még atkaürüléket is ajándékoz.

Az atkaürülék a szempillán idővel szem- és bőrbetegségekhez vezethet.

Forrás: Shutterstock

Mik is azok a szempillaatkák és hogyan kerül atkaürülék a szemed közelébe?

Milyen jelek árulkodnak az atkaürülék jelenlétéről?

Mit tehetsz ellene?

Atkaürülék a szempillán

A szempillaatkák pontos megnevezése: demodex atka. A kis sunyik különösen jól érzik magukat az emberi szőrzetben (hajban, szakállban), a szempillákon és a szemöldökön. Egy ideig semmiféle problémát nem okoznak, később azonban elszaporodhatnak, és kellemetlen tüneteket válthatnak ki.

Legyengült immunrendszerben az atkák remekül érzik magukat, akárcsak a párásabb, meleg környezetben, a legnagyobb „bűnös” azonban a nem megfelelő higiénia vagy a helytelen arcápolási rutin.

Ezek a jelek árulkodnak az atkaürülék jelenlétéről

Több jel is utalhat arra, hogy atkával és atkaürülékkel van dolgod. Mivel az atkák irritálhatják a szempillák tövét, a szempillák kihullhatnak, töredezhetnek.

Ha gyakran viszket a szemed, lehetséges, hogy atkák telepedtek meg a szemed környékén. A szemhéjad pirosodása és a környező területek gyulladása szintén figyelmeztető jel lehet.

Ha viszonylag hamar, 1-2 órán belül kifárad, fáj és ég a szemed, szintén kezdj gyanakodni (persze csak miután megbizonyosodtál arról, hogy egyéb egészségügyi problémák és látásromlás nem áll a háttérben).

A szemfáradtság oka atkaürülék is lehet.

Forrás: Shutterstock

Ezt teheted, ha túlszaporodtak az atkák a bőrödön és atkaürülék szennyezi a szempilláidat

Ha a fent leírtak alapján gyanítod, hogy szempillaatkáid vannak, vesd be ezeket a praktikákat:

Ne vedd félvállról az esti sminkeltávolítást, és használj minőségi arctisztító termékeket, a helyes bőrápolás ugyanis az arc tisztításával kezdődik. Az is segít, ha néhány hétig mellőzöd a szempillaspirált, a szemhéjpúdert és mindent, amivel a szemedet egyébként ékesíteni, hangsúlyozni szoktad.

Cseréld gyakran a párnahuzatot és törölközőt, ezek ugyanis az atkák kedvenc helyei. Egy nő például évekig szenvedett szemviszketéstől, mire kiderült, hogy paraziták százai tanyáznak a párnáján.

A túlzottan olajos bőrápoló termékek csak fokozzák az atkák szaporodását: használj géles arctonikot vagy micellás vizet.

Az atka imádja a zsíros faggyút, ezt a sima víz arcmosáskor aligha képes eltávolítani. Akár valódi, akár műszempillád van, érdemes beszerezni egy kifejezetten a pillák tisztítására kifejlesztett hab állagú szempillasampont és lemosót.

Amennyiben a szemviszketés mégsem múlik, ne habozz konzultálni szakemberrel. A diagnózis felállítását követően meghatározható a megfelelő kezelés, amelynek köszönhetően visszanyerheted szempillád egészségét és szemed komfortját.

