Meztelenül sodródott egy házaspár a nyílt óceánon − Közel 4 hónap után találtak rájuk

Te mit tennél, ha közel 4 hónapra össze lennél zárva a pároddal? További nehezítésként pedig képzeld el, hogy se tévé, se internet, se váltás ruha nincs, csak egy kis mentőcsónak, körülöttetek a végtelen óceán és a reményvesztettség. Mielőtt mélyebben elmerülnél ebbe a negatív spirálba, olvasd el annak a hajótörést szenvedő házaspárnap az igaz történetét, akik mindezt valóban megtapasztalták.

Maurice és Maralyn Bailey a hajótörést követően, miután kiadták könyvüket.

Forrás: GettyImages

Hajótörés a nyílt óceánon Egy brit házaspár csupán új életet akart kezdeni, helyette kimerítették a túlélés fogalmát.

Hajótörést szenvedtek ott, ahol nem járt senki, ők mégsem adták fel.

Legnagyobb ellenségük a sós víz, az erős napsugárzás és folyamatos félelem volt.

Megmenekülésük maga a csoda, de történetük szinte már a hihetetlent karcolja.

A katasztrófafilmek is nagyon megrázóak tudnak lenni, főként, ha a végtelen reménytelenségben esnek csapdába az emberek. A legjobb forgatókönyvíró azonban mégis csak az élet, az igaz történetek pedig mindig sokkolóbbak. Ezek közé tartozik Maurice és Maralyn Bailey hajótörése is.

A brit házaspár kalandja 1972-ben kezdődött, amikor eladták angliai otthonukat, majd hajóra szálltak, hogy a világ túlsó oldalán, Új-Zélandon kezdjenek új életet. Az álmuk azonban az óceán közepén szó szerint megreccsent, amikor egy hatalmas ámbrás cet nekiütközött a több mint 9 méteres jachtjuknak. A hajó gyorsan kezdett süllyedni, de arra még volt idejük, hogy a két kis felfújható mentőcsónakot a vízre bocsássák, és áttegyenek némi felszerelést, valamint ellátmányt. Bár alapfelszereltségnek kellett volna lennie, a párnak nem volt rádiója, így jelezni sem tudták, hogy mi történt velük.

Némán kezdtek el sodródni egy óriási, semmihez sem hasonlítható víztömegben, a remény legkisebb esélyével.

Így lehet túlélni 118 napot a végtelen óceánon

A Bailey házaspár korlátozott élelmiszer- és vízkészlete hamar elfogyott, így saját túlélési stratégiát kellett alkalmazniuk. Esővizet gyűjtöttek, és szinte kézzel fogták ki a különböző tengeri állatokat – teknősöket, kisebb cápákat és halakat –, hogy életben maradjanak. Az egyik mentőcsónak tetején volt egy sátor, ide húzódtak be a nap égető sugarai elől. Mivel egyetlen váltás ruhájuk volt csupán, amit teljesen átjárt a sós víz és levegő, hajótörésük szinte egészében meztelenek voltak. A textilszálak közé tapadt só ugyanis annyira csípte és szúrta a bőrüket, hogy azokat csak akkor vették vissza, amikor kimerészkedtek az árnyékot adó sátor alól. Volt náluk egy könyv és egy társasjáték, ezekkel próbálták elütni az időt, de hamar már csak az ijesztő gondolataik maradt.