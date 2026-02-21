Egy zuhanyfüggöny, ami történelmet írt – Így született meg az eldobható pelenka

Az anyaság évszázadokon át együtt járt a végtelen mosással és főzéssel. A pelenka nemcsak a babák, hanem az anyák életét is meghatározta: időt, energiát és türelmet követelt. Marion Donovan azonban nem fogadta el, hogy ez örökre így maradjon.

Édes kicsikéink számára ma a pelenka viselete öröm, móka és kacagás – nem úgy mint régen, mikor kínozta a pici bőrét a textilpelenka, és a nedvesség.

Forrás: Shutterstock

Amikor a pelenka még végtelen mosást, főzést és súrolást jelentett

1946. Egy fáradt édesanya áll a fürdőszobában. A kád szélén nedves textilpelenkák tornyosulnak, a levegőben mosnivaló és hintőpor illata keveredik. A baba sír, az anya keze cserepes a lúgos víztől, a mosástól. Halálosan fáradt az egész napi munkától.

Az asszony – Marion Donovan – egy pillanatra lehunyja a szemét. Nem drámai jelenet ez, inkább csendes összeomlás. Az a fajta kimerültség, amit csak az ért igazán, aki éjjel is kel, nappal gürcöl, és közben próbál ember maradni.

És ekkor valami átkattan benne.

Nem újabb adag pelenkát tesz fel főni. Nem hajtogat tovább. Nem sóhajt beletörődve.

Letépi a zuhanyfüggönyt.

Leül a varrógéphez, és elkezdi feldarabolni.

Abban a pillanatban még nem tudta, hogy amit varr, az nemcsak egy vízhatlan huzat lesz, hanem az anyaság történetének egyik legfontosabb fordulópontja.

Pelenkatörténelem – Mibe csomagoltuk babáinkat évszázadokon át?

Ma egy kézzel, félálomban is felragasztunk egy eldobható pelust. De próbáljuk elképzelni a világot előtte.

Az 1800-as években Európában és Amerikában a babákat négyszögletes vászondarabokba csavarták, amit biztostű tartott a helyén.

A textilpelenkák:

áteresztettek,

átáztatták a ruhát, ágyneműt, matracot,

kiütéseket okoztak,

naponta többször főzni, fertőtleníteni, vasalni kellett őket.

Magyarországon még a ’60-as, ’70-es, sőt ’80-as években is hatalmas lábasokban forrtak a pelusok.

Rózsaszín gumibugyi került rájuk, amitől bepállott a baba bőre. A flóraszeptes lavor és a szárítókötél a lakások állandó díszlete volt.

Az ókorban a babákra mohát, gyapjút, állati bőrt vagy egyszerűen semmit sem tettek. Sok kultúrában pólyába kötötték őket, a nedvesség pedig vagy felszívódott a természetes anyagokba, vagy egyszerűen átáztatta a ruházatot. A középkorban a gyakori átöltöztetés és a vászondarabok jelentették az egyetlen megoldást. A pelenkázás évszázadokon át az anyaság egyik legnehezebb, legidőigényesebb része volt. És mindenki úgy gondolta: ez így természetes.

A nő, aki nem fogadta el, hogy ilyen az élet

Marion Donovan azonban nem akarta elfogadni, hogy a kimerültség az anyaság természetes alapállapota.

A zuhanyfüggönyből varrt vízálló külső huzat – amit „Boater”-nek nevezett el – forradalmi volt. Patenttal záródott, nem biztostűvel. Nem dörzsölte ki a babák bőrét, mint a korabeli gumibugyik. És szárazon tartotta a ruhát.

Mégis, amikor gyártókhoz fordult, kinevették. „Az anyák eddig is boldogultak.” „Erre nincs szükség.”

Valójában ezt mondták: a nők munkája nem annyira fontos, hogy megérje könnyíteni rajta.

Marion nem adta fel. A New York-i Saks Fifth Avenue áruházban kezdte árulni a terméket. A darabok pillanatok alatt elfogytak. Nem reklámkampány vitte sikerre, hanem az anyák csendes hálája. 1951-ben szabadalmaztatta a találmányát, majd egymillió dollárért eladta a jogokat. De a fejében már ott volt a következő lépés: egy teljesen eldobható pelenka.