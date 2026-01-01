Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 1., csütörtök

Manifesztáció: ezzel a három kristállyal kell kezdened az újévet

spiritualitás ásvány manifesztáció
Life
2026.01.01.
Szerencse, szerelem vagy pénz? Mutatjuk azt a három kristályt, amelyek segítségével erőteljes manifesztációval indulhat a 2026-os éved. Ezekre az ásványokra mindenkinek szüksége van!

Kezdd az új évet a manifesztáció határtalan lehetőségeivel. A megfelelő kristályokkal és pozitív energiával elképesztő célokat érhetsz el. Csak a fantáziád szabhat határt az újév sikereinek. Vonzd be a szerelmet, a pénzt és a szerencsét a következő három ásvánnyal!

manifesztáció kristályokkal
Manifesztációs kristályok az újévre.
Forrás:  123rf.com

Újévkor sem maradhat el a manifesztáció

  • Az új év kezdete tökéletes lehetőség a céljaink és fogadalmaink manifesztálására.
  • Mutatjuk azt a három kristályt, amelyek energiáival formálhatod a 2026-os évedet.
  • A vonzás törvénye alapján egy karnyújtásnyira vagy a szerencsétől, a szerelemtől és a bőségtől.

A manifesztációs trendek egyre népszerűbbek a közösségi médiában. Egyes rituálék és kellékek felerősíthetik a vonzás törvényét. A kristályok jelentései, hatásai most kifejezetten népszerű témák a TikTokon. Az ásványok nemcsak dekorációs kiegészítők vagy ékszerek, hanem spirituális kellékek is. Adj egy plusz löketet az újévi fogadalmaidnak, céljaidnak és kívánságaidnak a következő kristályokkal!

  • Rózsakvarc

A manifesztáció csak akkor működik, ha benned is egyensúly van. Ha belső feszültség gyötör vagy érzelmi válságban vagy, nem elég magas a rezgésed a manifesztációhoz. A rózsakvarc belülről hangol át, hogy harmóniával csábíthasd be azt, amit igazán szeretnél. Segít megélni a női energiákat, önbizalmat ad és növeli a kisugárzásodat is. Titkos fegyver lehet az önszeretetben és az érzelmi biztonságban is. Stabil és gyengéd energiát ad a manifesztáláshoz. Tedd a szívcsakrádra a reggeli órákban különösen az év első hónapjában. 

  • Citrin

A citrin az egyik legerősebb manifesztációs ásvány. Nemcsak vonzza a lehetőségeket, de segít észrevenni és kihasználni is őket. Kifejezetten fontos lehet, ha a fő célod a pénz, bőség, karrier köreiben mozog. Ha döntésképtelenséggel küzdesz, ez a kő tökéletes számodra. Segít feloldani a nem érdemlem meg, vagy a nem vagyok elég jó blokkjait. Újévi fogadalom írásakor tedd magad mellé, vagya pénztárcásba az első 2 hónapban. 

  • Fekete turmalin

A legtöbben azért nem tudjuk bevonzani a céljainkat, mert túl sok a külső zaj, félelem és elvárás a fejünkben. A fekete turmalin megtisztítja a teret, hogy a szándékod és tudatalattid tiszta legyen. Ideális, ha túl sok negatív gondolattal küzdesz a hétköznapok során. Védi az energiakibocsátásodat, így elkerülheted az energiavámpírokat is. Tedd a dolgozóasztalodra vagy a bejáratodhoz, hogy megóvja a teredet. 

