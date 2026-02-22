Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Mély dekoltázsok és áttetsző ruhák: a BAFTA eddigi legnagyobb villantásai

FilmMagic - Neil Mockford
világsztárok BAFTA vörös szőnyeg
Kylie Jenner átlátszó miniben, Ariana Grande köldökig érő kivágásban. Összegyűjtöttük a BAFTA-gála eddigi legnagyobb villantásait, és ezeket a vörös szőnyeges pillanatokat neked is látnod kell!

A BAFTA itthon nem tartozik a legnépszerűbb díjátadók közé, pedig kiemelkedően fontos esemény a film- és a divatipar szempontjából is. A nagy amerikai rendezvényekkel ellentétben az exkluzív brit gála ugyanis szigorú dresscode-ot ír elő, épp ezért a világsztárok extrán kitesznek magukért, és mesésebbnél mesésebb kreációkban érkeznek. Egyes hírességek azonban még az angol királyi család előtt sem képesek visszafogni magukat. Mutatjuk, hogyan lázadt Kylie Jenner, Vera Wang és Ariana Grande a szabályok ellen!

BAFTA-gála
A BAFTA-gála eddigi legmerészebb vörös szőnyeges pillanatai.
Forrás:  Getty Image

A BAFTA-gála legmerészebb vörös szőnyeges pillanatai

  • A BAFTA-gála 2026-os eseménye február 22-én kerül megrendezésre. 
  • Az eddigi években láthattunk dekadens estélyi ruhákat és villantós tervezéseket is. 
  • Nézd meg, milyen kirívó öltözetet viselt Kylie Jenner, Ariana Grande és Vera Wang az elmúlt évben!

A BAFTA divat szempontjából a díjátadó szezon egyik legszigorúbb rendezvénye, az amerikai eseményekkel ellentétben itt az angol etikettbe illő öltözködés az elvárt. Főleg, hogy sokszor a brit királyi család tagjai is előkelő helyen szerepelnek a vendéglistán, így a formális black tie dresscode van érvényben. Vagyis ilyenkor a földig érő, kevés bőrfelületet mutató, elegáns estélyi ruhák és a klasszikus szmokingok a kívánatosak. Épp ezért szóba sem jöhetnek például a Grammy vörös szőnyegén viselt kreációk, de még az Oscar-gála ruhái sem! Ennek ellenére egyes hírességek továbbra is meztelen ruhákban vagy zavarba ejtően kivágott fazonokban jelennek meg évről évre. Nézzük a legnagyobb villantásokat, amelyekre még Katalin hercegné is rosszallóan nézne!

Kylie Jenner

Kylie nem vonult fel a 2025-ös BAFTA vörös szőnyegén, ami talán annak köszönhető, hogy ruhája egyáltalán nem illett bele az est emelkedett hangulatába. A vintage kreációt John Galliano tervezte, és a kulisszafotókból jól látszik, mennyire sok bőrfelületet mutatott. Érdekes módon később Kylie magára vette Timothée zakóját, és abban maradt a party hátralévő részében. Vajon rászólhattak a hírességre? 

Kylie Jenner BAFTA 2025
Kulisszafotók Kylie Jennerről a 2025-ös BAFTA-gáláról. 
Forrás: GettyImages

Vera Wang

A híres divattervező minden évben kiemelt meghívottja a gálának, és minden alkalommal sikerül megbotránkoztatnia a szervezőket egy extravagáns saját kreációval. A 2025-ös BAFTA-ra egy két részes estélyi ruhában jelent meg, amivel nemcsak művészi tehetségét, de a hasát is megvillantotta. 

Vera Wang BAFTA
Vera Wang a BAFTA-díjátadó vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

Ariana Grande

Az énekesnő egy rózsaszín-fekete Louis Vuitton ruhát viselt tavaly, aminek a V-kivágása majdnem a köldökéig ért. Bár a szett puffos szoknyája ellenhangsúlyozta kicsit a merész dekoltázst, az így is soknak bizonyult ehhez a rendezvényhez. 

Ariana Grande BAFTA
Ariana Grande 2025-ös BAFTA ruhája.
Forrás: Getty Images Europe

Selena Gomez

2025-ben Selena egy egyedileg készített Schiaparelli Haute Couture ruhában jelent meg. Az ezüst köves és fekete bársony estélyi elképesztően gyönyörű volt, azonban ezen az eseményen sajnos még a Bardot-nyakkivágás sem mentette meg. 

Selena Gomez BAFTA
Selena Gomez mélyen kivágott ruhája a 2025-ös BAFTA-díjátadón.
Forrás: FilmMagic

Camila Cabello

Az énekesnő szinte minden dresscode szabályt megszegett a 2025-ös BAFTA-díjátadóján. Az áttetsző és kivágott szatén ruhát Sabina Bilenko álmodta meg, és bármelyik Grammyn megállta volna a helyét, a briteknél azonban kiverte a biztosítékot. 

Camila Cabello BAFTA
Camila Cabello merész vörös szőnyeges megjelenése.
Forrás:  Getty Image

