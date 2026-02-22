Mély dekoltázsok és áttetsző ruhák: a BAFTA eddigi legnagyobb villantásai

A BAFTA itthon nem tartozik a legnépszerűbb díjátadók közé, pedig kiemelkedően fontos esemény a film- és a divatipar szempontjából is. A nagy amerikai rendezvényekkel ellentétben az exkluzív brit gála ugyanis szigorú dresscode-ot ír elő, épp ezért a világsztárok extrán kitesznek magukért, és mesésebbnél mesésebb kreációkban érkeznek. Egyes hírességek azonban még az angol királyi család előtt sem képesek visszafogni magukat. Mutatjuk, hogyan lázadt Kylie Jenner, Vera Wang és Ariana Grande a szabályok ellen!

A BAFTA-gála eddigi legmerészebb vörös szőnyeges pillanatai.

A BAFTA divat szempontjából a díjátadó szezon egyik legszigorúbb rendezvénye, az amerikai eseményekkel ellentétben itt az angol etikettbe illő öltözködés az elvárt. Főleg, hogy sokszor a brit királyi család tagjai is előkelő helyen szerepelnek a vendéglistán, így a formális black tie dresscode van érvényben. Vagyis ilyenkor a földig érő, kevés bőrfelületet mutató, elegáns estélyi ruhák és a klasszikus szmokingok a kívánatosak. Épp ezért szóba sem jöhetnek például a Grammy vörös szőnyegén viselt kreációk, de még az Oscar-gála ruhái sem! Ennek ellenére egyes hírességek továbbra is meztelen ruhákban vagy zavarba ejtően kivágott fazonokban jelennek meg évről évre. Nézzük a legnagyobb villantásokat, amelyekre még Katalin hercegné is rosszallóan nézne!

Kylie Jenner

Kylie nem vonult fel a 2025-ös BAFTA vörös szőnyegén, ami talán annak köszönhető, hogy ruhája egyáltalán nem illett bele az est emelkedett hangulatába. A vintage kreációt John Galliano tervezte, és a kulisszafotókból jól látszik, mennyire sok bőrfelületet mutatott. Érdekes módon később Kylie magára vette Timothée zakóját, és abban maradt a party hátralévő részében. Vajon rászólhattak a hírességre?

Kulisszafotók Kylie Jennerről a 2025-ös BAFTA-gáláról.

Vera Wang

A híres divattervező minden évben kiemelt meghívottja a gálának, és minden alkalommal sikerül megbotránkoztatnia a szervezőket egy extravagáns saját kreációval. A 2025-ös BAFTA-ra egy két részes estélyi ruhában jelent meg, amivel nemcsak művészi tehetségét, de a hasát is megvillantotta.