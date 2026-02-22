Nem adod könnyen magad? Ezeket az incselkedő húzásokat imádják a pasik – Csábítás felsőfokon

Csak ismerni kell a csábítás praktikáit, és zöld utat kapsz!

A csábítás legnagyobb titka: légy szexi, merész és egy kicsit szemtelen.

Forrás: Shutterstock

A csábítás művészete

Nyugi, itt most nem azt fogjuk boncolgatni, hogy mikor érdemes az első ágyba bújást megejteni, vagy hogy milyen randitippeket érdemes követni. Ehelyett olyan furcsának hangzó csábítási trükköket osztunk meg, melyekkel annyira le fogod venni a pasit a lábáról, hogy az hamarosan az ágyadban találja magát.

Egy csöppnyi szemtelenségre szükséged lesz

Nem kell mindig a jó kislányt játszani, aki minden áldott pillanatban csak a másikra gondol. Néha ér magadra gondolni és azt tenni, ami neked jól esik! Ezek az kis játékok pedig segítenek, hogy az incselkedésből mély szerelem és párkapcsolat alakuljon ki.

1. Nem kell egyből igent mondanod!

Már egy ideje flörtöltök, és még csak most hívott el randizni? Nem kell, hogy egyből igent mondj rá, hiszen akkor könnyen azt érezheti, hogy az van, amit ő akar. Legyél te a nyeregben, és adj neki kitérő válaszokat. Kéresd magad, hogy csak arra tudjon gondolni, vajon mikor mondasz már igent!

2. Légy magabiztos!

Ne várj arra, hogy a herceg kiszabadítson és szépeket mondjon rólad. Ha látja, hogy neked nincs szükséged külső validációra, mert pontosan tisztában vagy az értékeiddel, és azzal, hogy mennyire menő csaj vagy, akkor egyből a lábaid előtt fog heverni.

A magabiztosság elképesztően szexi!

3. Csipkelődj vele!

A flört néha azt is jelenti, hogy kicsiket odaszúrogatsz a másiknak. Ő természetesen ezt nem fogja magára venni, hiszen ez egy olyan természetes játszma, amelybe valószínűleg akaratlanul is belementetek már.

4. Ne vegyél tudomást róla!

Pontosabban néha ne vegyél róla tudomást. Ha egyfolytában te keresed az ő pillantását, akkor könnyen rámenősnek és elkeseredettnek fogsz tűnni. De ha olykor mélyen belefúrod a szemed az övébe, aztán elnézel, majd amikor pontosan tudod, hogy ő néz téged, te rá sem hederítesz, akkor hidd el, oda fog menni hozzád, és tesz azért, hogy ránézz.

5. Érintsd meg őt!

Nem kell hosszasan, nem kell indokolatlan helyen, de egy-egy érintés, miközben magabiztosan csipkelődsz vele, többet tud mondani minden szónál. Ne várd, hogy ő simítson meg vagy érintse meg a kezed. Ha te érzékin a mellkasára teszed a kezed, arra biztosan nem számít, és megint csak nálad lesz a labda!

Ms. Erotika, te vagy az? Ezekkel a trükkökkel te lehetsz a csábítás nagymestere. Csak légy magabiztos, és formáld magadra az incselkedés fortélyait, a kiszemelted pedig pillanatok alatt a lábaidnál heve majd. Sok szerencsét a játszmához!

Ha még több randitippet olvasnál, akkor ezeket se hagyd ki!