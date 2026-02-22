Nem fogod elhinni: kiderült, honnan és hogyan lopkodták össze az Agymenők díszletet

Sheldon karakteréről talán semmi nem árulkodik jobban, mint a lakás, amelyben él. Ami – ne szépítsük – úgy néz ki, mit egy kőbányai lomtalanítás végállomása a rengeteg könyvvel, régi rádióval, poszterekkel és Agymenők-kütyükkel.

Nem volt kis munka berendezni az Agymenők nappaliját.

Forrás: CBS

Az Agymenők összelopkodott díszletei

Míg Penny ruhatára, frizurája folyamatosan frissül és Leonard stílusa is fejlődik, addig Sheldon lakásának berendezése hosszú évadokon át alig változik.

Sheldon lakásának berendezése olyan, mint egy látlelet a bonyolult agyáról.

Eláruljuk, honnan szerezték be a díszleteket az alkotók.

Sheldon nem esztétikai alapon, hanem funkció és logika szerint választ lakberendezési tárgyakat. A bútoroknak muszáj passzolniuk az általa kialakított szabályrendszerhez. Mivel egy zseni a káoszt is átlátja, az egész nappali úgy néz ki, mint egy zsibvásár, de persze ha Sheldont (Jim Parsons) kérdeznénk, ő azt mondaná:

„Nem káosz, hanem racionalizált rend uralkodik a lakásban”.

A korai évadokban a lakás szinte teljes berendezését egyenként vadászták az alkotók. A cél nem az volt, hogy a tudós lakása úgy nézzen ki, mintha egy IKEA-katalógusból ugrott volna elő, hanem mint egy hamisítatlan albérlet, ahol csodabogarak tanyáznak. A legtöbb díszlet – könyv, távcső, ventilátorok, régi rádiók, számítógépházak – poros stúdióraktárak mélyéről került elő, amelyek közül némelyik már tényleg selejtnek számított.

Az Agymenők ikonikus barna kanapéja

Mint mindennek, az ikonikus barna kanapénak is megvan a pontos helye.

Ha elmozdul, az nem esztétikai probléma, hanem szabálysértés, legalábbis Sheldon szerint.

A kanapét egy használtbútor-kereskedésből szerezték az Agymenők díszlettervezői, és fontos volt, hogy lelakottnak hasson. Karfája és a rajta sorakozó párnák azt sugallják, hogy túl sok éjszakát élt már meg videójátékokkal és thai tavaszi tekerccsel. A bútordarab nem azért fontos Sheldonnak, mert szép, hanem mert rajta ülve megfelelő a hőáramlás és a látószög a tévézéshez. És ami a legfontosabb, senki, még jövendőbelije, Amy sem ülhet le akárhová rajta!