Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 22., vasárnap Gerzson

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kulisszák

Nem fogod elhinni: kiderült, honnan és hogyan lopkodták össze az Agymenők díszletet

CBS - CBS Photo Archive
kulisszák díszlet sorozat Agymenők bútor
Jónás Ágnes
2026.02.22.
Miért van repülőgép-alkatrész a falon, és miért néz ki a nappali úgy, mint egy lomtalanítás végállomása? Évekkel a sorozat befejezése után vére kiderül, honnan kukázták össze az alkotók a berendezéseket, és hogyan lett ipari tárgyakból a tévétörténelem egyik legkarakteresebb sitcomlakása az Agymenőké.

Sheldon karakteréről talán semmi nem árulkodik jobban, mint a lakás, amelyben él. Ami – ne szépítsük – úgy néz ki, mit egy kőbányai lomtalanítás végállomása a rengeteg könyvvel, régi rádióval, poszterekkel és Agymenők-kütyükkel. 

Agymenők és a szereplők.
Nem volt kis munka berendezni az Agymenők nappaliját.
Forrás: CBS

Az Agymenők összelopkodott díszletei

  • Míg Penny ruhatára, frizurája folyamatosan frissül és Leonard stílusa is fejlődik, addig Sheldon lakásának berendezése hosszú évadokon át alig változik. 
  • Sheldon lakásának berendezése olyan, mint egy látlelet a bonyolult agyáról. 
  • Eláruljuk, honnan szerezték be a díszleteket az alkotók. 

Sheldon nem esztétikai alapon, hanem funkció és logika szerint választ lakberendezési tárgyakat. A bútoroknak muszáj passzolniuk az általa kialakított szabályrendszerhez. Mivel egy zseni a káoszt is átlátja, az egész nappali úgy néz ki, mint egy zsibvásár, de persze ha Sheldont (Jim Parsons) kérdeznénk, ő azt mondaná:

 „Nem káosz, hanem racionalizált rend uralkodik a lakásban”. 

A korai évadokban a lakás szinte teljes berendezését egyenként vadászták az alkotók. A cél nem az volt, hogy a tudós lakása úgy nézzen ki, mintha egy IKEA-katalógusból ugrott volna elő, hanem mint egy hamisítatlan albérlet, ahol csodabogarak tanyáznak. A legtöbb díszlet – könyv, távcső, ventilátorok, régi rádiók, számítógépházak – poros stúdióraktárak mélyéről került elő, amelyek közül némelyik már tényleg selejtnek számított. 

Az Agymenők ikonikus barna kanapéja

Mint mindennek, az ikonikus barna kanapénak is megvan a pontos helye. 

Ha elmozdul, az nem esztétikai probléma, hanem szabálysértés, legalábbis Sheldon szerint.

A kanapét egy használtbútor-kereskedésből szerezték az Agymenők díszlettervezői, és fontos volt, hogy lelakottnak hasson. Karfája és a rajta sorakozó párnák azt sugallják, hogy túl sok éjszakát élt már meg videójátékokkal és thai tavaszi tekerccsel. A bútordarab nem azért fontos Sheldonnak, mert szép, hanem mert rajta ülve megfelelő a hőáramlás és a látószög a tévézéshez. És ami a legfontosabb, senki, még jövendőbelije, Amy sem ülhet le akárhová rajta!

Az Agymenők barna kanapéja.
Az Agymenők szereplői az elmaradhatatlan kanapén.
Forrás: CBS

Sheldon fehér tábláit szigorúan ellenőrizték

A kulisszákat napestig lehetne sorolni, de az Agymenők raktárból kölcsönzött fehér táblái is megérdemlik, hogy említést tegyünk róluk. Sosem kerültek rá értelmetlen firkák, az alkotók ugyanis fizikus tanácsadót alkalmaztak, aki gondoskodott arról, hogy a rákerült egyenletek korrektek legyenek, még akkor is, ha a nézők 99%-a sosem fejtette meg azokat. 

Agymenők: Sheldon fehér táblái
Sheldon fehér táblái mindig kéznél voltak.
Forrás: CBS

Bizarr alkatrész és lerobbant lift

Sheldon és a Johnny Galecki által játszott Leonard nappalijában minden részben ott van egy bizarr alkatrész, amely egy valódi, roncstelepről leselejtezett repülőgépről származik. Soha nincs rá poén, senki nem beszél róla, de ott a helye. 

A folyton használaton kívüli lift beépített stúdiórészlet volt és eleinte csak forgatástechnikai okokból jelent meg: mivel nem működött, a szereplők kénytelenek voltak együtt lépcsőzni, beszélgetni, poénkodni és vitázni. 

Később olyannyira a sorozat kedvencévé vált, hogy végül tudatos, hosszú távú poénként tartották életben egészen a fináléig. 

Az Agymenők lakásának díszetei.
A káoszt csak a zsenik látják át. Penny (Kaley Cuoco) nem. 
Forrás: CBS

A 3D-s spirál

A DNS-szerű, 3D-s spirálobjektum egy Los Angeles-i techboltból származó darab. Az egyetlen ívelt dekor a lakásban a sok elvágólagos tárgy között. 

Az Agymeők 3D spirálja.
A 3D-s spirál az Agymenők kedete óta beszédtéma és találgatások tárgya.
Forrás: CBS

Habár az Agymenők fő helyszíne, Sheldon nappalija aligha változik, Sheldon Cooper karaktere nagyon is sokat fejlődik az évadok során érzelmi és szociális szinten is. Szerencsére.

Ha szeretted az Agymenőket, az alábbi cikkek is érdekelhetnek:

Katasztrofális divatleckék, amiket az Agymenők Amy-jétől tanultunk

Amy sokáig szingli volt az Agymenők sorozatban. Vajon miért?!

Az Agymenők sztárjának nappalija óda a maximalizmushoz – FOTÓ

Készülj, mert, ha ezt meglátod, azonnal el fogod engedni a semlegesség kezét.

Kaley Cuoco elárulta, hogy három órára kidőlt, miután kipróbált egy kutyáknak szánt terméket

A színésznő bizarr beismerést tett Jimmy Fallon műsorában, a The Tonight Show-ban. Kaley Cuoco elárulta, hogy az egyik saját kutyája számára készült termékétől három órára elvesztette az eszméletét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu