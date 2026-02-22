Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 22., vasárnap Gerzson

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
színművész

A képernyőn imádtad meg, de akár élőben is láthatnád – Filmsztárok, akik a színpadot is meghódították

filmsztárok a színpadon
Getty Images/123rf -
színművész film színház világsztárok
Baranyi Hanna
2026.02.22.
A nagy színészek a filmbeli alakításuknak köszönhetik hírnevüket. De azt tudtad, hogy a legnagyobb filmsztárok a mozi mellett időről időre színházakban is feltűnnek? Összegyűjtöttük az idei év legszaftosabb színházi kínálatát.

2025 a filmsztárok éve volt még a színházakban is. Az angliai West Enden és az amerikai Broadwayn előszeretettel alkalmaznak olyan színészóriásokat, mint Keanu Reeves vagy Al Pacino. Ez pedig nemcsak azért van, hogy minél több nézőt csalogassanak be az előadásokra.

filmsztárok a színpadon
Filmsztárok színházakban is dolgozhatnak, de vajon miben tér el a színpad a vászontól?
Forrás: Getty Images 

Film? Színház? Mindkettő!

  • Nem ugyanarra van szükség a vászon és a színpadon.
  • Mit tud a film és mit a színház?
  • Filmsztárok a világot jelentő deszkákon

Filmsztárok a színpadon – Miben tér el a két platform?

Kétségen felüli, hogy a két legnagyobb színészi ágazat teljes mértékben eltér egymástól, hiszen egészen más eszközöket használnak. Bár mind a film, mind a színház lényegi eleme a közlés és a történetmesélés, ezt az elemi szálat mégis máshogyan közelítik meg.

Mi a különbség a film és a színház között?

A film

A legfontosabb különbség, hogy a film egyszer készül el nagy célközönségnek. Akár moziba, akár streaming szolgáltatóra készül az adott mű, elég sanszos, hogy még a legeldugottabb helyeken is megnézheted az adott filmet. Pont emiatt, a film alapfeltétele, hogy ha egyszer készül el, akkor annak tökéletesnek is kell lennie. Nincsenek bakik, sőt, ha a színész vagy a rendező elégedetlen a felvétellel, akkor annyiszor veszik újra a jelenetet, ahányszor csak akarják. 

Az sem mellékes, hogy ha filmet nézel, akkor úgy érezheted, hogy te magad is része vagy az univerzumnak. A kamera ugyanis bármilyen közelségből tudja rögzíteni a színész legapróbb rezdüléseit is, ezért sokkal nagyobb a színész szabadsága, vagyis az apróbb és hétköznapias gesztusok is megállják a helyüket.

A színház

Ezzel szemben a színház varázsa épp abban rejlik, hogy minden a jelenben történik. Bármelyik pillanatban elfelejtheted a szöveged, eltörhet a kelléked, vagy eleshetsz a díszletben. A lényeg az, hogy a saját karakteredből hogyan oldod meg a bakit. Ezzel pedig sokkal élőbb lesz az egész történet. 

Viszont a színház természetesen limitált férőhellyel bír, így a színdarabok sokkal kevesebb emberhez érhetnek el, még akkor is, ha az adott darab évekig fut. A színház továbbá abban is exkluzív, hogy ha elmész egy előadásra, akkor abban az élményben csak neked és a veled együtt ülő pár száz embernek volt része, hiszen minden előadás más. 

Itt viszont nincsen kamera, a színház egyik alapvető trükkje, hogy még a leghátsó sorban ülő embernek is látnia és hallania kell a színészt. A gesztusok így sokkal elnagyítottabbak lesznek, és ezzel elemelik a produkciót a hétköznapiság talajától.

Filmsztárok a világot jelentő deszkákon 2025-ben

1. Tom Felton a Harry Potter és az elátkozott gyermekben (2025)

A legaktuálisabb a listán Tom Felton, aki november 11-én öltötte magára ismét Draco Malfoy tejfölszőke haját New Yorkban. A színész premierjét vastaps állította meg, mikor először színre lépett, ő maga pedig könnyek között hajolt meg az előadás végén.

Tom Felton Draco Malfoyként
Tom Felton ismét Draco Malfoy bőrébe bújt.
Forrás: Getty Images

2. Jonathan Bailey a II. Richardban (2025)

2025 legszexibb pasija idén a londoni Bridge Theatre színpadát is letarolta. Jonathan Bailey a shakespeari darab főszereplőjeként egy egészen más karaktert hozott, mint amit eddig tőle megszokhattunk, és óriási sikert aratott.

Jonathan Bailey a II. Richárdban
Jonathan Bailey II. Richárdot alakította az azonos című, modern kontextusba helyezett drámában.
Forrás: Getty Images

3. Rami Malek az Oedipusban (2025)

Az Oscar-díjas Rami Malek a saját anyjába beleszerető Oedipusként tűnt fel idén Londonban. A darab egészen újítónak számított, hiszen a görög tragédia éneklő karát kicserélték egy modern táncot lejtő csoportra.

4. Cate Blanchett a Sirályban (2025)

Az újrahasznosítást pártoló Cate Blanchett is színpadra lépett 2025-ben Londonban, méghozzá Arkagyinaként Csehov Sirályában. A színdarabban Emma Corrin is játszott (ő volt Nyina), aki egyébként az új Büszkeség és balítélet című filmben fogja alakítani Elizabeth Bennetet.

5. Keanu Reeves a Godot-ra várvában (2025)

Keanu Reeves épp meghódítja a Broadwayt is New Yorkban. A híres Beckett-darab, a Godot-ra várva óriási sikert arat, melyet 2026. január 4-ig fognak játszani. Milyen szerencsések a New York-iak, ugye?

6. Jake Gyllenhaal és Denzel Washington az Othellóban (2025)

Két ekkora legyet egy csapásra? Jake Gyllenhaal és Denzel Washington együtt egy darabban? Tudjuk, szinte felfoghatatlan, és bárcsak mi is ott lehetnénk New Yorkban, hogy tanúi legyünk ennek a történelmi pillanatnak.

Denzel Washington és Jake Gyllenhaal az Othellóban
Denzel Washinton és Jake Gyllenhaal együtt játszottak az Othellóban.
Forrás: Profimedia

7. Tom Hiddleston és Hayley Atwell a Sok hűhó semmiértben (2025)

A két sztár a Marvel-moziuniverzumban is megfordult már együtt, hiszen Tom Hiddleston játszotta Lokit, Thor testvérét, míg Hayley Atwell Amerika Kapitány szerelmét, Peggy Cartert alakította. A Sok hűhó semmiért című Shakespeare-darabban pedig egymás partnerét játszottak a londoni West Enden.


 Érdekel a filmsztárok élete? Olvasd el az alábbi cikkeinket is!

Láttuk már őrült bohócként, Napóleonként és császárként is – Ezek voltak az 51 éves Joaquin Phoenix legnagyobb alakításai

Joaquin Phoenix nemcsak Oscar- és Golden Globe-díjas színész, hanem elismert zenész és elkötelezett aktivista is. Ünnepeld vele együtt a különleges napját – és idézd fel legemlékezetesebb szerepeit születésnapi galériánkkal!

A 25 éves Gladiátor legdöbbenetesebb kulisszatitkai, amelyekről még a legnagyobb rajongók sem tudtak

Ridley Scott klasszikusa, a Gladiátor kasszasiker lett, ám emögött óriási áldozatok álltak. Elhoztuk a film legizgalmasabb kulisszatitkait.

Zuhogó eső, remegő kéz és tiltott vágy – 20 éves a Büszkeség és balítélet egyik legjobb feldolgozása

Mr. Darcy és Elizabeth Bennet 20 éve őrjítenek meg minket a képernyőn. Elhoztuk a 2005-ös filmfeldolgozás legérdekesebb tényeit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu