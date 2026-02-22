A képernyőn imádtad meg, de akár élőben is láthatnád – Filmsztárok, akik a színpadot is meghódították

2025 a filmsztárok éve volt még a színházakban is. Az angliai West Enden és az amerikai Broadwayn előszeretettel alkalmaznak olyan színészóriásokat, mint Keanu Reeves vagy Al Pacino. Ez pedig nemcsak azért van, hogy minél több nézőt csalogassanak be az előadásokra.
Kétségen felüli, hogy a két legnagyobb színészi ágazat teljes mértékben eltér egymástól, hiszen egészen más eszközöket használnak. Bár mind a film, mind a színház lényegi eleme a közlés és a történetmesélés, ezt az elemi szálat mégis máshogyan közelítik meg.
Mi a különbség a film és a színház között?
A film
A legfontosabb különbség, hogy a film egyszer készül el nagy célközönségnek. Akár moziba, akár streaming szolgáltatóra készül az adott mű, elég sanszos, hogy még a legeldugottabb helyeken is megnézheted az adott filmet. Pont emiatt, a film alapfeltétele, hogy ha egyszer készül el, akkor annak tökéletesnek is kell lennie. Nincsenek bakik, sőt, ha a színész vagy a rendező elégedetlen a felvétellel, akkor annyiszor veszik újra a jelenetet, ahányszor csak akarják.
Az sem mellékes, hogy ha filmet nézel, akkor úgy érezheted, hogy te magad is része vagy az univerzumnak. A kamera ugyanis bármilyen közelségből tudja rögzíteni a színész legapróbb rezdüléseit is, ezért sokkal nagyobb a színész szabadsága, vagyis az apróbb és hétköznapias gesztusok is megállják a helyüket.
A színház
Ezzel szemben a színház varázsa épp abban rejlik, hogy minden a jelenben történik. Bármelyik pillanatban elfelejtheted a szöveged, eltörhet a kelléked, vagy eleshetsz a díszletben. A lényeg az, hogy a saját karakteredből hogyan oldod meg a bakit. Ezzel pedig sokkal élőbb lesz az egész történet.
Viszont a színház természetesen limitált férőhellyel bír, így a színdarabok sokkal kevesebb emberhez érhetnek el, még akkor is, ha az adott darab évekig fut. A színház továbbá abban is exkluzív, hogy ha elmész egy előadásra, akkor abban az élményben csak neked és a veled együtt ülő pár száz embernek volt része, hiszen minden előadás más.
Itt viszont nincsen kamera, a színház egyik alapvető trükkje, hogy még a leghátsó sorban ülő embernek is látnia és hallania kell a színészt. A gesztusok így sokkal elnagyítottabbak lesznek, és ezzel elemelik a produkciót a hétköznapiság talajától.
Filmsztárok a világot jelentő deszkákon 2025-ben
1. Tom Felton a Harry Potter és az elátkozott gyermekben (2025)
A legaktuálisabb a listán Tom Felton, aki november 11-én öltötte magára ismét Draco Malfoy tejfölszőke haját New Yorkban. A színész premierjét vastaps állította meg, mikor először színre lépett, ő maga pedig könnyek között hajolt meg az előadás végén.
2. Jonathan Bailey a II. Richardban (2025)
2025 legszexibb pasija idén a londoni Bridge Theatre színpadát is letarolta. Jonathan Bailey a shakespeari darab főszereplőjeként egy egészen más karaktert hozott, mint amit eddig tőle megszokhattunk, és óriási sikert aratott.
3. Rami Malek az Oedipusban (2025)
Az Oscar-díjas Rami Malek a saját anyjába beleszerető Oedipusként tűnt fel idén Londonban. A darab egészen újítónak számított, hiszen a görög tragédia éneklő karát kicserélték egy modern táncot lejtő csoportra.
4. Cate Blanchett a Sirályban (2025)
Az újrahasznosítást pártoló Cate Blanchett is színpadra lépett 2025-ben Londonban, méghozzá Arkagyinaként Csehov Sirályában. A színdarabban Emma Corrin is játszott (ő volt Nyina), aki egyébként az új Büszkeség és balítélet című filmben fogja alakítani Elizabeth Bennetet.
5. Keanu Reeves a Godot-ra várvában (2025)
Keanu Reeves épp meghódítja a Broadwayt is New Yorkban. A híres Beckett-darab, a Godot-ra várva óriási sikert arat, melyet 2026. január 4-ig fognak játszani. Milyen szerencsések a New York-iak, ugye?
6. Jake Gyllenhaal és Denzel Washington az Othellóban (2025)
Két ekkora legyet egy csapásra? Jake Gyllenhaal és Denzel Washington együtt egy darabban? Tudjuk, szinte felfoghatatlan, és bárcsak mi is ott lehetnénk New Yorkban, hogy tanúi legyünk ennek a történelmi pillanatnak.
7. Tom Hiddleston és Hayley Atwell a Sok hűhó semmiértben (2025)
A két sztár a Marvel-moziuniverzumban is megfordult már együtt, hiszen Tom Hiddleston játszotta Lokit, Thor testvérét, míg Hayley Atwell Amerika Kapitány szerelmét, Peggy Cartert alakította. A Sok hűhó semmiért című Shakespeare-darabban pedig egymás partnerét játszottak a londoni West Enden.
