Vilmos és Katalin fényűző visszatérése a BAFTA 2026-os gáláján: a walesi hercegi pár hallgatott András ügyéről – Fotó

A brit királyi család egyik legcsillogóbb párosa, Katalin és Vilmos a BAFTA 2026-os gáláján kápráztatta el a közönséget Londonban, a Royal Festival Hallban. A walesi herceg és hercegné mindössze néhány nappal a bukott András herceg letartóztatása után jelent meg az eseményen, amely a brit filmművészet ünnepe.

Vilmos walesi herceg és Katalin walesi hercegné a BAFTA 2026-os gáláján.

Forrás: BAFTA

Vilmos és Katalin első nyilvános szereplése volt a 2026-os BAFTA-gálán való megjelenésük a bukott András herceg csütörtöki letartóztatása óta.

Katalin újrahasznosított Gucci ruhában, Vilmos hozzá illő bordó blézerben jelent meg.

2025-ben a pár nem volt jelen az eseményen, míg 2024-ben Vilmos egyedül képviselte a királyi családot a BAFTA-gálán.

A walesi hercegi pár beszélt a Hamnet című filmről, amely Shakespeare fiának tragikus gyermekkorát és szülei gyászát mutatja be.

Vilmos herceg a BAFTA elnökeként átadta a BAFTA-ösztöndíjat Dame Donna Langley-nek.

Katalin és Vilmos a BAFTA 2026-os díjátadóján

A walesi hercegi pár vidáman mutatkozott, összehangolt öltözékük pedig tökéletesen kiegészítette egymást: Katalin újrahasznosított Gucci ruhát viselt bordó övvel, míg Vilmos herceg egy hozzá illő blézert választott.

Katalinéknak ez volt az első nyilvános szereplése András herceg csütörtöki letartóztatása óta, aki közhivatali visszaélés gyanújával került őrizetbe. A megjelenésükre a királyi család számára feszült időszakban került sor, miközben Károly királyt újra és újra arra szólítják fel, hogy nyilatkozzon arról, mennyire volt tisztában testvére állítólagos visszaéléseivel.

Ignorálták a bukott András herceggel kapcsolatos kérdést

A hercegi pár számára lezárt területen egy résztvevő váratlan kérdést szegezett nekik:

„Veszélyben van a monarchia?”

Vilmos és Katalin azonban nem reagált a felvetésre, és a hivatalos program szerint folytatták az estét.

Katalin és Vilmos tavaly nem jelentek meg a BAFTA-gálán

2025-ben a walesi hercegi pár nem jelent meg a BAFTA-gálán, míg 2024-ben Vilmos egyedül képviselte a királyi családot. Ez az első alkalom három év után, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné együtt vett részt a díjátadón. A 2026-os BAFTA-gálán Vilmos és Katalin a filmek iránti érdeklődésükről is beszéltek. A herceg elárulta, hogy még nem látta a Hamnet című filmdrámát, míg Katalin előző este megtekintette az érzelmes alkotást.