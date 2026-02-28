Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ezen az irodalmi kvízen a legtöbben elvéreznek – Te felismered az írókat a születési nevük alapján?

írói álnevek alteregó irodalmi kvízek
Baranyi Hanna
2026.02.28.
Vissza a magyarórákra! Irodalmi kvízekből már felvértezhetted magad. De azt vajon tudod, hogy mi volt az eredeti neve egy-egy híres költőnek vagy írónak? Most tesztelheted a tudásod!

Tudtad, hogy Radnóti Miklós eredetileg Glatter Miklós néven látta meg a napvilágot? És azt tudod, hogy vajon mi volt Molière igazi neve? A következő irodalmi kvíz lerántja a leplet a nagy alkotókról!

irodalmi kvíz – írói álnevek
Ez az irodalmi kvíz meg fog izzasztani! Te kitalálod az írók álnevét a születési nevük alapján?
Forrás: Shutterstock

Irodalmi kvíz – De miért vannak írói álnevek?

Az álnév maszkja mögé bújás elsősorban a színészek vagy a zenészek kapcsán juthat eszünkbe. Gondoljunk csak Madonnára, Lady Gagára vagy a Beatles legendás dobosára, Ringo Starra, aki idén ünnepelte a 85.születésnapját

Ám nemcsak ők, hanem írók és költők is bebújhatnak egy olyan láthatatlan fal mögé, amely megvédi a valódi énjüket.

Tulajdonképpen az álnév pont úgy működik, mint Lady Whistledown esetében A Bridgerton családban, aki a való életben is létezett Mrs. Crackenthorpe néven. Ezek az irodalmi perszónák, vagyis írói és költői álnevek egy teljesen új személyt hoznak létre. Ennek pedig pozitív és negatív oldala is van.

Mi rejlik az álnevek mögött?

Soha nem lehet tudni, hogy egy adott alkotás sikeres lesz-e vagy sem. Az írói álnévvel távol tudsz tartani egy-egy sajnálatos irodalmi bukást a valós személyedtől. Sőt, ha valami olyasmiről írsz, amit nem nagyon szeretnél, hogy összefonódjon a „civil” éneddel, azt is el tudod bújtatni egy maszk mögé.

Viszont ez vica versa működik: ha az álneveddel érsz el sikereket, akkor a dicsőséget is az a perszóna kapja, nem te. Így kvázi Hannah Montana-effektusként, a civil éneddel normális életet élhetsz.

Kvíz írói álnevekből

Természetesen nem csak külföldi alkotók szoktak élni ezzel a lehetőséggel, hiszen vannak magyar írói álnevek is. A kvízünkben pedig vegyes felvágottként  kaphatsz példákat a világirodalomból és a magyar irodalomból. Vigyázz, vannak benne becsapós részek is, ugyanis bizonyos esetekben egy polgári néven is elhíresült író vagy költő álnéven is publikált. Felkészültél? Ez az irodalmi kvíz még a magyartanárokat is megizzasztaná!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Melyik írói alteregót használta Rejtő Jenő?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik írói alteregót használta François-Marie Arouet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Melyik írói alteregót használta Eric Arthur Blair?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Melyik írói alteregót használta Charles Lutwidge Dodgson?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik írói alteregót használta Jean-Baptiste Poquelin?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik írói alteregót használta Brenner József István?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik írói alteregót használta Esterházy Péter?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik írói alteregót használta Stephen King?

Ezt tanulhattad a kvízünkből

Nem sikerült hibátlanul megoldanod a kvízünket? Sebaj, hiszen igazán nehéz kérdéseket tettünk fel! Viszont most már legalább felvághatsz a tudásoddal, hiszen megtanultad Molière igazi nevét, és arra is rájöhettél, hogy a magyar posztmodern irodalom koronázatlan királya, Esterházy Péter milyen néven publikált a születési nevén kívül. Ha pedig megkívántad, hogy neked is legyen egy álneved, akkor az inspirálódás mellett most már azt is tudod, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak az írói alteregó felvételének.

Ha még több irodalmi kvízre vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!

