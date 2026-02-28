5 mondat, amit az önző, megbízhatatlan emberek előszeretettel használnak

A megbízhatatlan emberek ritkán árulják el magukat látványosan: a legtöbb esetben egy-egy ismerősen csengő megfogalmazásból derül ki, hogy valami nagyon nincs rendben. Megmutatjuk azokat az árulkodó mondatokat, amiket soha nem érdemes figyelmen kívül hagyni.

A megbízhatatlan emberek pár mondat alapján könnyedén felismerhetők.

Forrás: Shutterstock

5 mondat, ami az önző, megbízhatatlan személyiségű emberekre jellemző

Bizonyos személyek olyan személyiségjegyekkel rendelkeznek, hogy a közelükben automatikusan azt érezzük, hogy valami nincs rendben. Nem tudjuk pontosan megfogalmazni, hogy miért, de bekapcsol a képzeletbeli vészvillogónk és talán nem is szándékosan, de megtartjuk a két lépés távolságot.

A megbízhatatlan viselkedés ugyanis nem kiabál, hanem suttog – és pontosan ezért nagyon veszélyes!

Akár a magánéletedben, akár a munkahelyeden találkozol ilyen toxikus személlyel, minél előbb felismered, annál gyorsabban szabadulhatsz meg tőle. Mutatjuk, melyek azok a mondatok, amik egyértelműen lebuktatják őket!

1. Akkor is csak én voltam melletted...

Az igazi konfliktuskereső, önző emberek előszeretettel éreztetik azt veled, hogy csak rájuk számíthatsz, ezért a kamu lojalitásért cserébe pedig természetesen várnak is valamit. Feltétlen hűséget, állandó készenlétet – legyen az bármi is, aki ilyen módon dörgöli az orrod alá azt, hogy kedves volt veled egy adott szituációban, az valójában nem szeret téged, csupán irányítani akar.

2. Engem úgysem értékel senki!

A megbízhatatlan és önző emberek egyik ismérve, hogy gyakran mártírkodnak és sajnáltatják magukat, ráadásul az ehhez hasonló megjegyzések azt üzenik, hogy csak akkor érdemel valaki támogatás és szeretetet, ha folyamatosan hálás érte, és ezt minden lehetséges módon ki is mutatja.

3. Ne felejtsd el, ezzel tartozol nekem!

A hálátlan és önző személy sosem elégedett, és erre mindig emlékeztet is: irreális elvárásokat támaszt és azokat kegyetlenül be is tartatja. Náluk mindig félig üres a pohár, és az emberek általában nem szeretetből próbálnak a kedvükben járni, hanem félelemből.

4. Igazságtalan vagy!

A mérgező személyiségű emberek sosem vállalják a felelősséget a tetteikért, inkább hárítanak: úgy tesznek, mintha ők lennének az áldozatok és gyakran gázlángolnak, hogy a határaidat feszegessék.