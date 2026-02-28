Ebben az életkorban már MINDENKÉPPEN egészségesen kell élned – Tudósok állapították meg

Kávé helyett matcha tea, barátnős bározás helyett közös piláteszóra. Az egészséges életmód ma már nem lehetőség, inkább egyfajta trend, amely a közösségi médiából átszivárgott a hétköznapi ember életébe is. A mentális és testi jóllétünkre érdemes folyamatosan odafigyelni, egy friss tanulmány azonban igen érdekes megállapításra jutott. A kutatók ugyanis meghatározták életünk azon évtizedét, ami különösen fontos lehet az egészségi állapotunk alakulása szempontjából.

Megtalálták azt az évtizedet, amikor mindenképp rá kell lépned az egészséges életmódra.

Forrás: 123.rf.com

A jövőd függ az egészséges életmódtól Egy friss kutatás meghatározta azt az évtizedet, amikor a legnagyobb szerepet kapja az egészségtudatos életvitel.

Bármikor dönthetsz az egészségesebb élet mellett, de az időskori aktivitás és jóllét szempontjából ez a tíz év a legmeghatározóbb.

Az egészséges életmódba a testmozgás, az étkezés és a stresszkezelés egyaránt bele tartozik.

Segítünk, hogy miként lépj rá a tested és lelked egészségét szolgáló útra.

Az életritmus, amelyet megteremtünk magunknak, komoly befolyással van arra, ahogyan megéljük az éveinket. Mennyi energiánk marad, mennyire tudjuk kezelni a stresszt és milyen eséllyel kerülünk szembe krónikus betegségekkel? Ez részben tőlünk függ. A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy bármikor ráléphetsz erre az útra − érdemes figyelned azonban, hogy ne a már megdőlt egészséges életmóddal kapcsolatos tévhiteket kövesd. Egy most publikált kutatás szerint ráadásul van egy konkrét életkor, amikor a döntéseid különösen erősen befolyásolják a jövődet.

Az egészséges életmódba épp úgy beletartozik a rendszeres testmozgás, mint az egészséges étkezés és a káros szokások elengedése.

Forrás: 123.rf.com

Egészség? Ez az évtized a legmeghatározóbb!

Egy átfogó finn kutatásban több mint háromszáz résztvevőt követtek nyomon 8 éves koruktól egészen 61 éves korukig. Az eredmények alapján azt találták, hogy a későbbi életévek szempontjából az egészséges életmód különösen a 36 és 46 éves kor között meghatározó. Tehát ebben az életkorban tudod a leginkább befolyásolni a tested és az elméd állapotát. Legyen szó testmozgásról, egészséges étkezésről, pihenésről vagy a káros szenvedélyek elengedéséről, ez az évtized kiemelkedően alkalmas az egészséges életmód bevezetésére.