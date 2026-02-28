Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ebben az életkorban már MINDENKÉPPEN egészségesen kell élned – Tudósok állapították meg

kutatás egészség egészséges életmód
Döbbenetes kutatás látott napvilágot. Bár jól étkezni és mozogni minden életkorban fontos, az egészséges életmódnak mégis egy bizonyos életszakaszban van a legnagyobb szerepe. Melyik ez, és miért is annyira fontos? Most megtudhatod!

Kávé helyett matcha tea, barátnős bározás helyett közös piláteszóra. Az egészséges életmód ma már nem lehetőség, inkább egyfajta trend, amely a közösségi médiából átszivárgott a hétköznapi ember életébe is. A mentális és testi jóllétünkre érdemes folyamatosan odafigyelni, egy friss tanulmány azonban igen érdekes megállapításra jutott. A kutatók ugyanis meghatározták életünk azon évtizedét, ami különösen fontos lehet az egészségi állapotunk alakulása szempontjából.

Egészséges életmódot élő nők salátát esznek.
Megtalálták azt az évtizedet, amikor mindenképp rá kell lépned az egészséges életmódra.
Forrás: 123.rf.com

A jövőd függ az egészséges életmódtól

  • Egy friss kutatás meghatározta azt az évtizedet, amikor a legnagyobb szerepet kapja az egészségtudatos életvitel.
  • Bármikor dönthetsz az egészségesebb élet mellett, de az időskori aktivitás és jóllét szempontjából ez a tíz év a legmeghatározóbb.
  • Az egészséges életmódba a testmozgás, az étkezés és a stresszkezelés egyaránt bele tartozik.
  • Segítünk, hogy miként lépj rá a tested és lelked egészségét szolgáló útra.

Az életritmus, amelyet megteremtünk magunknak, komoly befolyással van arra, ahogyan megéljük az éveinket. Mennyi energiánk marad, mennyire tudjuk kezelni a stresszt és milyen eséllyel kerülünk szembe krónikus betegségekkel? Ez részben tőlünk függ. A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy bármikor ráléphetsz erre az útra − érdemes figyelned azonban, hogy ne a már megdőlt egészséges életmóddal kapcsolatos tévhiteket kövesd. Egy most publikált kutatás szerint ráadásul van egy konkrét életkor, amikor a döntéseid különösen erősen befolyásolják a jövődet.

Egészséges életmódot folytató nők rendszeres testmozgást végeznek.
Az egészséges életmódba épp úgy beletartozik a rendszeres testmozgás, mint az egészséges étkezés és a káros szokások elengedése.
Forrás: 123.rf.com

Egészség? Ez az évtized a legmeghatározóbb!

Egy átfogó finn kutatásban több mint háromszáz résztvevőt követtek nyomon 8 éves koruktól egészen 61 éves korukig. Az eredmények alapján azt találták, hogy a későbbi életévek szempontjából az egészséges életmód különösen a 36 és 46 éves kor között meghatározó. Tehát ebben az életkorban tudod a leginkább befolyásolni a tested és az elméd állapotát. Legyen szó testmozgásról, egészséges étkezésről, pihenésről vagy a káros szenvedélyek elengedéséről, ez az évtized kiemelkedően alkalmas az egészséges életmód bevezetésére.

Tévedés ne essék, nem arról van szó, hogy előtte vagy utána ne számítana semmi. Minél korábban építed be az egészséges szokásokat, annál jobb. A kutatás csupán azt üzeni, hogy melyik évtized a legfontosabb a hosszú távú egészség szempontjából. Azok, akik ebben a meghatározott évtizedben rátalálnak az egészséges életmódra, sokkal nagyobb valószínűséggel élnek aktív, kevésbé beteges éveket 60-70 éves korukban.

Egészséges életmód, de mégis hogyan?

A kulcs az apró, de határozott és hosszú távon betartható lépésekben rejlik. Ne halogasd a változtatást, kezdd el ma. Fel is írhatsz egy ütemtervet a naptáradba. Az egészséges életmódra nem létezik egyetlen recept, persze alapvető irányelvek vannak. Kevesebb cukor, több zöldség, rendszeres testmozgás, jótékony zsírok, a feldolgozott élelmiszerek mellőzése… stb. Mielőtt kifordítanád az egész életritmusod, érdemes lehet szakemberrel konzultálni, és egy általános egészségügyi állapotfelméréssel kezdeni. 

Ha életmódváltáson gondolkodsz, ezek is érdekelhetnek:

Íme, 10+1 egészséges életmódról szóló tanács, amely mára megdőlt

Ne így csináld!

Sosem találnád ki, mi vezeti a világ legegészségesebb ételeinek listáját − Íme, a top 10

Készülj, mert megdőlt a szüleid elmélete! Hiába mondogatták neked, hogy edd meg a zöldséget, mert kell a szervezetednek, a legegészségesebb ételek mégsem közülük kerülnek ki.

Reggeli edzés vagy esti futás? Kiderül, mely napszakban érdemes testedzést végezni!

A rendszeres testedzés rendkívül pozitív hatással van szervezetedre. Arról viszont folyamatosan zajlanak a viták, hogy reggel vagy inkább este érdemes testmozgást végezni.

 

 

