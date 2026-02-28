Nicole Kidman berágott Keith Urbanra: hatalmas problémával néznek szembe

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év után 2025 szeptemberében adták be a válókeresetet, a házasságuk hivatalosan január elején zárult le. Két közös lányuk, a 17 éves Sunday Rose és a 15 éves Faith Margaret sorsáról megállapodtak, a nashville-i birtokon élő állatok jövője azonban továbbra is kérdéses.

Nicole Kidman és Keith Urban házassága 19 év után ment tönkre.

Forrás: Getty Images North America

A pár január elején véglegesítette a válást.

Nashville-i farmjukon kutya, macskák, csirkék, alpakák és halak élnek.

Jelenleg a személyzet gondoskodik az állatokról.

Kidman fontolgatja, hogy visszaköltözik Ausztráliába.

Az ausztrál állatbehozatali szabályok megnehezítik a dolgát.

Gazdátlan marad Nicole Kidman és Keith Urban miniállatkertje?

Lapinformációk szerint a volt pár egyelőre nem tudja, mit kezdjen a Nashville-i farmon élő, szinte mini állatkertnek beillő állatsereglettel. „Rengeteg állatuk van, jelenleg a személyzet gondoskodik azokról” – mondta egy bennfentes. „Nicole egyelőre az összeset megtartotta, mert Keith nem tudja (vagy nem akarja) vállalni. De ezzel nincs lezárva a téma, csak egyelőre jegelik” – idézi a jólértesültet a RadarOnline. A helyzetet bonyolítja, hogy Nicole Kidman komolyan fontolgatja a visszaköltözést Ausztráliába. A lap informátora szerint ez újabb gyakorlati akadályokat vet fel. „Túl sok és szigorú törvény van Ausztráliában az állatok országba hozatalával kapcsolatban. Már a kutyákkal és macskákkal is elég nehéz lesz – az alpakák és a többi állat szállítása egyszerűen tilos” – részletezte.

„Mindez Nicole vállára nehezedik”

Egy másik forrás szerint ésszerű lenne, ha Urban – aki továbbra is a környéken marad – kidolgozna egy hosszú távon is működő tervet „De nem tett semmit, minden Nicole vállára nehezedik, ami nagyon igazságtalan, és sok vitához vezet. A színésznő komolyan neheztel exére. Sokan talán apróságnak tartják ezt a problémát, de számukra nem az” – mondta a bennfentes.

Sok találgatás lát napvilágot a magánéletükről

Mindeközben azt beszélik, Nicole Kidman Simon Bakerre vetette ki a hálóját, de nemrég azt is lehetett olvasni, hogy Paul Salem, az MGM Resorts International igazgatótanácsának milliárdos elnöke udvarolna az elvált színésznőnek. Keith Urbant közvetlenül turnéja gitárosával Maggie Baugh-gal hozták össze, később pedig arról szóltak a hírek, hogy Karley Scott Collinsszal jár, de a countryénekesnő ezt határozottan cáfolta.