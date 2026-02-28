Logikai teszt: ezt az origamis fejtörőt csak kevesen tudják megoldani 5 másodperc alatt

Gyerekként órákig elnézegettük, ahogy egyetlen sima papírlapból a hajtogatások és vágások mentén varázslatos minták születnek, de vajon felnőtt fejjel is látod a logikát a káosz mögött? Derítsd ki ezzel a logikai teszttel, hogy a digitális világ teljesen elsorvasztotta-e a vizuális képzelőerődet.

Logikai teszt: szerinted melyik a helyes megoldás?

Logikai teszt: térbeli vizualizációs feladat origamival

Te látod a vágásokat? Érzed a papír élét? Akkor már csak egyetlen lépés választ el attól, hogy rábökj a helyes megoldásra. Ha sikerült 5 másodpercen belül megoldanod, jobb vagy, mint a kutatásban résztvevő nők.

Te eltaláltad elsőre?

Ha az „A"-ra böktél, gratulálok, a térlátásod élesebb, mint egy frissen fent szike. Ha nem, ne aggódj, legalább tanultál valamit a tükröződésről, és legközelebb nem dőlsz be egy darab papírnak.

Miért pont az „A” helyes válasz?

Ha kinyitod függőlegesen, az átkerül a bal oldalra is. Ha jól figyeltél, láthatod, hogy a lyukak távolsága a hajtási élektől határozza meg, mennyire lesznek szétszórva a pontok a papíron. Az „A" jelű ábra az egyetlen, ahol a lyukak mérete és elhelyezkedése pontosan követi a matematikai szimmetriát.

Miért olyan nehéz ez a teszt?

Egy szlovén kutatás szerint a nők rosszabbul teljesítenek a vizuális teszteken, mint a férfiak. A pasik átlagosan 62,3%-os eredménnyel zártak, míg a hölgyeknél ez a szám 43,7%. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetnél profi, csak azt, hogy a férfiak neokortexében (Pakkenberg és Gundersen kutatásai alapján) 16%-kal több neuron van, így ők könnyebben veszik az ilyen akadályokat.

Miért jó ilyen teszteket csinálni?

Összesen 8 féle intelligencia létezik, jelen tesztünkben a térbeli intelligencia a főszereplő. Az ilyen tesztek azt mérik, hogy valaki mennyire képes vizuálisan elképzelni térbeli alakzatokat, ugyanakkor, ha valaki sok ilyet csinál, akkor fejlesztheti is ezt a képességét. A térbeli képzelőerő és a térlátás fejlesztése alapvető fontosságú az olyan technikai szakmákban, mint amilyen az építészet vagy a sebészet, emellett a hétköznapokban is segít mondjuk vezetés közben a térben tájékozódni.