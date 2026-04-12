A heti szerelmi horoszkóp szerint a bolygóállások most nem hagynak teret a halogatásnak: ami eddig a felszín alatt lappangott, az most könnyen kirobbanhat. Ez az időszak ugyanakkor lehetőséget is ad arra, hogy tisztázzuk a félreértéseket, és közelebb kerüljünk ahhoz, akit szeretünk.

Heti szerelmi horoszkóp 2026. április 13-19.: az Ikrekre munkahelyi szerelem vár, a Mérlegnek mindenki ellensége

Forrás: Moment RF

Kos

Már így is sok bolygó jár a jegyedben: a Nap, a Mars, a Szaturnusz és a Neptunusz. Ezt a helyzetet súlyosbítja, hogy szerdán a Merkúr is belép ide, ami a szokottnál is önfejűbbé tehet téged. Lehetőleg ne a párod rovására!

Bika

Hétfőtől a Kosban együttálló bolygók növekvő belső feszültséget jeleznek. Ha nem akarsz felrobbanni, akkor találj módot arra, hogy mindig megbeszéld meg a sérelmedet a pároddal. A Vénusz a jegyedben szerencsére ígyis, úgyis ellenállhatatlanná tesz.

Ikrek

Szerdán bolygód, a Merkúr kilép a Halakból, ami véget vet a munkahelyi gondoknak – hozhat viszont munkahelyi szerelmet. Ha a párod féltékeny, akkor most lehet, hogy nem is alaptalanul…

Rák

Stresszes ez a hét, emiatt nehezen őrzöd az otthoni békét. Pedig most éppen et kellene tenned. Ne menj bele apró-cseprő ügyek miatt semmilyen veszekedésbe.

Oroszlán

A következő héten a Kosban felvonuló és együttálló bolygók fellelkesítenek, és új ötleteket hoznak neked. Különösen a pénteki újhold. Jó lenne, ha a párod véleményét kikérnéd, mielőtt fejest ugrasz valami újba, főleg, ha őt is érinti….

Szűz

A párod most nagyon szenvedélyes és lelkes hangulatban lehet. Téged pedig feszültté tehet, ha túlpörgi a dolgokat. Ebben kellene most egyensúlyt találnotok. Menni fog!

Mérleg

A Kosban felvonuló bolygók szerint mindent és mindenkit ellenségnek érzékelsz. Még a szerelmedet is. Beszélgessetek, hogy minél előbb tisztázódjanak a félreértéseket. 2 ember között a legrövidebb út az őszinteség.

Skorpió

Jobb, ha most nem ragaszkodsz mereven az elképzeléseidhez! Szinte biztos, hogy a másik előáll valami szokatlan ötlettel. Megéri most hallgatni rá!

Nyilas

A következő héten az égi folyamatok szerint fel leszel dobódva. Ez szuper. Most már csak az a „feladat”, hogy vedd észre, ha a másik viszont gondterhelt!

Bak

Ezen a héten családi-, és/vagy ingatlanügyekben kell döntést hoznod. A párod hálás lesz, ha adsz a véleményére. Úgyhogy beszéljétek át alaposan!

Vízöntő

Kedvező változások jönnek számodra, de feszültség is bőven akad. Figyelj ár, hogy ne vidd haza a munkahelyi gondokat. Megbeszélni persze nemcsak lehet, hanem kell is, de ne csak erről szóljon az élet...

Halak

A hét egy Mars-Neptunusz együttállással indul. Mintha begyújtanák alattad a rakétákat… Viszont jó lenne, ha nem sodornád magaddal a másikat is, hanem meghallgatnád az érveit, véleményét. Most ő a higgadtabb, racionálisabb.